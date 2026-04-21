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Buffet控衝了！台北六福萬怡「敘日」4人同行1人免費，鮑魚、干貝吃到飽再抽沖繩雙人機票

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／台北六福萬怡酒店提供
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搶攻春夏聚餐與國旅商機，台北六福萬怡酒店推出限時餐飲與住房雙重優惠，即日起至6月9日，「敘日全日餐廳」祭出午、晚餐四人同行一人免費好康，等同75折享用人氣Buffet；下午茶則推出第二位半價優惠，無論平日或假日皆適用，以上價格需另加一成服務費。主打高CP值海鮮盛宴，餐檯上鮑魚、干貝無限供應，讓饕客一次滿足。

圖／台北六福萬怡酒店提供
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本季同步推出「沖繩假期‧海味盛宴」主題料理，將沖繩特色飲食搬進餐檯，包含海葡萄章魚沙拉、南島風和牛塔可飯、沖繩黑糖味噌滷豚肉，以及沖繩風味苦瓜豬、章魚大阪燒、握壽司與手卷等多樣異國料理，搭配Orion生啤酒，打造濃厚南島風情。現場亦提供多道現點現做料理，如松葉蟹蝦湯拉麵、酥炸鮑魚海鮮天婦羅與現煎干貝，強化用餐體驗。

圖／台北六福萬怡酒店提供
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海鮮控最期待的「泰國蝦無限專區」同步登場，提供椒鹽、奶油檸檬與綠咖哩三種口味輪番上陣；假日再加碼香箱蟹、蒸烤牡蠣吃到飽，以及紅酒燉牛舌、松露甜蝦茶碗蒸等限定料理，餐檯內容更加升級。此外，自即日起起單筆消費滿3,000元，還有機會抽中沖繩來回機票、郵輪雙人行及旅遊折扣券，增添用餐驚喜。

圖／台北六福萬怡酒店提供
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看準輕旅行需求，飯店也同步推出「躺平補能計畫」一泊二食專案，即日起至5月30日入住，雙人每房7,288元起，含敘日晚餐與翌日早餐；三人、四人入住分別為9,288元、11,288元，且假日不加價，換算每人每晚最低2,822元，就能享受住宿加Buffet吃到飽的完整體驗，成為近期最受矚目的美食旅宿方案之一。

圖／台北六福萬怡酒店提供
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六福萬怡 Buffet 吃到飽

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