快訊

打伊朗不挺惹怒川普…美國擬懲罰盟友 內部信率先點名這兩國

北市忠孝東路中信銀行傳搶劫！行員一度遭挾持 警制伏持槍惡徒

僅平日營業，生意超級好！ 新莊「吳記北平餡餅專賣店」才剛開店預約就排到3小時後

PEKO の Simple Life／ 文、圖／PEKO

udn走跳美食／ PEKO の Simple Life

新莊的「吳記北平餡餅專賣店」開幕後生意火爆，預約已排至三小時後。僅平日營業，周末休息，饕客需先電話預訂。餡餅現點現包，獨特的半煎炸方式吸引許多食客，生意真的超好！

推薦這家本來只是三重光復路上的餡餅攤車，後來才到新莊頭前路上開了店面，不過，「吳記餡餅」即使開了店面，一樣維持只有平日營業，假日休息，想吃請你先電話預訂，因為「吳記餡餅」生意真的超好，3點開店，就已經預訂到6點，真的超級誇張！

吳記餡餅 在哪裡

三重餡餅攤車「吳記北平餡餅專賣店」有固定店面了，從三重光復路搬到新莊頭前路，從三重餡餅變成新莊餡餅專賣店，距離最近的捷運幸福站，約莫是15分鐘的腳程。

吳記北平餡餅專賣店

電話：0936 140 252

地址：新北市新莊區頭前路60之一號

營業時間：15:00~19:00

固定公休：星期六、星期日

PEKO是從板橋騎車前往，過馬路時看到「吳記餡餅」好像沒什麼排隊人潮，停好車就興高采烈的走過去跟店員點餐。

結果，完全傻眼，店員告知預定已經排到晚上6點，「吳記餡餅」現場之所以沒什麼人排隊，是因為聰明的老客人全都已電話預訂，現場來的除非你只需要一個，老闆會示情況幫你插單，不然一律照排。

吳記餡餅菜單

「吳記餡餅」的餡餅口味鹹甜都有，包含牛肉餡餅、豬肉餡餅、韭菜盒子、高麗菜餅、蘿蔔絲餅以及紅豆煎餅，攤車時期可以加蛋，現在不行。

餡餅都是當天現點現包，老闆只負責包餡，煎餅、打包都各有一人負責，小小攤位，三個人各司其職。

「吳記餡餅」是用半煎炸的方式，麵團下鍋後會不斷淋上熱油，看著麵糰由白色變成金黃，真的是邊看邊吞口水。

吳記餡餅推薦

本來想多買幾個，但聽到要等到6點，就有點猶豫，後來聽到點一個，可以直接插單，PEKO就放棄，只買了豬肉餡餅，現場等了15分鐘，熱呼呼的餡餅就到手，開心！

豬肉餡餅

「吳記餡餅」的餅皮非常薄，也非常酥脆，肉眼可見的皮薄餡多，蔥肉餡汁多味美，一咬就爆汁，品嚐時要小心再小心。

這湯汁，你說誘不誘人，難怪生意好成這樣，下回一定會記得先預訂再來。

醬料包是打包好的，有需要自取即可，攤位上乾乾淨淨的，這點PEKO覺得很加分。

醬汁偏甜，辣醬的辣度也不高，就是提味而已，PEKO覺得原味就很棒了。

「吳記餡餅」前一天就可以預訂隔天的餡餅，真心建議先電話預訂，PEKO三點出到，就被告知預約到6點，等PEKO現場拿到餅，牌子直接寫已預約到7點，不過，如果你只要一個，老闆會示情況插單，就提供給你們參考！

吳記北平餡餅專賣店

電話：0936 140 252

地址：新北市新莊區頭前路60之一號

營業時間：15:00~19:00

固定公休：星期六、星期日

文章來源：PEKO の Simple Life FB：PEKO の Simple Life

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

udn走跳美食

追蹤

相關新聞

僅平日營業，生意超級好！ 新莊「吳記北平餡餅專賣店」才剛開店預約就排到3小時後

udn走跳美食／ PEKO の Simple Life 新莊的「吳記北平餡餅專賣店」開幕後生意火爆，預約已排至三小時後。僅平日營業，周末休息，饕客需先電話預訂。餡餅現點現包，獨特的半煎炸方式吸引許多食客。生意真的超好，3點開店，就已經預訂到6點，真的超級誇張！

台北文青散步路線！加羅林魚木盛開＋白黃花層次超美

台北的春天，總在不經意之間出現驚喜。城南文學公園這棵加羅林魚木，正用最輕柔的姿態盛開著。當花朵與古蹟同框，那種靜靜流動的畫面，不張揚，卻讓人忍不住一看再看。

Buffet控衝了！台北六福萬怡「敘日」4人同行1人免費，鮑魚、干貝吃到飽再抽沖繩雙人機票

搶攻春夏聚餐與國旅商機，台北六福萬怡酒店推出限時餐飲與住房雙重優惠，即日起至6月9日，「敘日全日餐廳」祭出午、晚餐四人同行一人免費好康，等同75折享用人氣Buffet；下午茶則推出第二位半價優惠，無論平日或假日皆適用，以上價格需另加一成服務費。主打高CP值海鮮盛宴，餐檯上鮑魚、干貝無限供應，讓饕客一次滿足。 本季同步推出「沖繩假期‧海味盛宴」主題料理，將沖繩特色飲食搬進餐檯，包含海葡萄章魚沙拉、南島風和牛塔可飯、沖繩黑糖味噌滷豚肉，以及沖繩風味苦瓜豬、章魚大阪燒、握壽司與手卷等多樣異國料理，搭配Orion生啤酒，打造濃厚南島風情。現場亦提供多道現點現做料理，如松葉蟹蝦湯拉麵、酥炸鮑魚海鮮天婦羅與現煎干貝，強化用餐體驗。 海鮮控最期待的「泰國蝦無限專區」同步登場，提供椒鹽、奶油檸檬與綠咖哩三種口味輪番上陣；假日再加碼香

20年五星飯店租約到期！ 台北福容一館「倒數住房最強回饋」 港點68折、海鮮買1送1、抽20萬住宿券

台北福容大飯店一館因20年租約到期，將於8月1日正式封館。飯店推出「餐飲感謝季」，港點68折、海鮮買1送1，消費滿888元還可抽20萬住宿券。

傳承宜蘭60年大鼻南好手藝！全台最搞怪的包子店，NG肉包11個才100元

udn走跳美食／艾瑪 這間包子點菜會臉紅心跳？全台最搞怪的《九指快手包子店》，菜單居然有『包小三』甚至還有『乎你爽』？

超人氣Buffet 4人同行1人免費、下午茶第2人半價！鮑魚、干貝吃到飽

搶攻春夏聚餐與國旅商機，位於南港車站上方的台北六福萬怡酒店推出限時住房餐飲優惠，即日起至6月9日，敘日全日餐廳平假日午、晚餐四人同行一人免費，下午茶第二位半價優惠，以上優惠需加原價一成務費。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。