僅平日營業，生意超級好！ 新莊「吳記北平餡餅專賣店」才剛開店預約就排到3小時後

新莊的「吳記北平餡餅專賣店」開幕後生意火爆，預約已排至三小時後。僅平日營業，周末休息，饕客需先電話預訂。餡餅現點現包，獨特的半煎炸方式吸引許多食客，生意真的超好！

推薦這家本來只是三重光復路上的餡餅攤車，後來才到新莊頭前路上開了店面，不過，「吳記餡餅」即使開了店面，一樣維持只有平日營業，假日休息，想吃請你先電話預訂，因為「吳記餡餅」生意真的超好，3點開店，就已經預訂到6點，真的超級誇張！

吳記餡餅 在哪裡

三重餡餅攤車「吳記北平餡餅專賣店」有固定店面了，從三重光復路搬到新莊頭前路，從三重餡餅變成新莊餡餅專賣店，距離最近的捷運幸福站，約莫是15分鐘的腳程。

吳記北平餡餅專賣店

電話：0936 140 252

地址：新北市新莊區頭前路60之一號

營業時間：15:00~19:00

固定公休：星期六、星期日

PEKO是從板橋騎車前往，過馬路時看到「吳記餡餅」好像沒什麼排隊人潮，停好車就興高采烈的走過去跟店員點餐。

結果，完全傻眼，店員告知預定已經排到晚上6點，「吳記餡餅」現場之所以沒什麼人排隊，是因為聰明的老客人全都已電話預訂，現場來的除非你只需要一個，老闆會示情況幫你插單，不然一律照排。

吳記餡餅菜單

「吳記餡餅」的餡餅口味鹹甜都有，包含牛肉餡餅、豬肉餡餅、韭菜盒子、高麗菜餅、蘿蔔絲餅以及紅豆煎餅，攤車時期可以加蛋，現在不行。

餡餅都是當天現點現包，老闆只負責包餡，煎餅、打包都各有一人負責，小小攤位，三個人各司其職。

「吳記餡餅」是用半煎炸的方式，麵團下鍋後會不斷淋上熱油，看著麵糰由白色變成金黃，真的是邊看邊吞口水。

吳記餡餅推薦

本來想多買幾個，但聽到要等到6點，就有點猶豫，後來聽到點一個，可以直接插單，PEKO就放棄，只買了豬肉餡餅，現場等了15分鐘，熱呼呼的餡餅就到手，開心！

豬肉餡餅

「吳記餡餅」的餅皮非常薄，也非常酥脆，肉眼可見的皮薄餡多，蔥肉餡汁多味美，一咬就爆汁，品嚐時要小心再小心。

這湯汁，你說誘不誘人，難怪生意好成這樣，下回一定會記得先預訂再來。

醬料包是打包好的，有需要自取即可，攤位上乾乾淨淨的，這點PEKO覺得很加分。

醬汁偏甜，辣醬的辣度也不高，就是提味而已，PEKO覺得原味就很棒了。

「吳記餡餅」前一天就可以預訂隔天的餡餅，真心建議先電話預訂，PEKO三點出到，就被告知預約到6點，等PEKO現場拿到餅，牌子直接寫已預約到7點，不過，如果你只要一個，老闆會示情況插單，就提供給你們參考！

吳記北平餡餅專賣店

電話：0936 140 252

地址：新北市新莊區頭前路60之一號

營業時間：15:00~19:00

固定公休：星期六、星期日

文章來源：PEKO の Simple Life FB：PEKO の Simple Life

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