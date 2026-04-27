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板橋創意壽司推薦！傳承壽司界傳奇手藝 必點「皮蛋壽司」吃起來無違和

PEKO の Simple Life／ 文、圖／PEKO

udn走跳美食／ PEKO の Simple Life

有別於常見的日式壽司，PEKO推薦的這家「蘇西家手作壽司」主打台式創意壽司，傳承自壽司界傳奇「鶯歌阿婆壽司」。如果懷念「阿婆壽司」的味道，卻又不想跑到鶯歌，那板橋這家「蘇西家手作壽司」就是你的好選擇，份量十足且平價，口味也很多，受到顧客青睞的皮蛋壽司更是嘗鮮必點。

蘇西家手作壽司 在哪裡

「蘇西家手作壽司」位於板橋大仁街24號，鄰近中正路，從捷運板橋站走過來大約10分鐘。店家由鶯歌「阿婆壽司」的第三代經營，口味傳承經典之外還加入了更多創意元素。不少人說這裡的味道甚至比「阿婆壽司」更好，難怪被網友們列為板橋壽司推薦名單之一。吃完還能順路買知名板橋伴手禮小潘鳳梨酥，行程直接一石二鳥。

蘇西家手作壽司

電話：（02）8275-2666

地址：新北市板橋區大仁街24號

營業時間：11:00~20:00 週四休

還沒踏進「蘇西家手作壽司」，就看到NBA球星Kobe Bryant的簽名卡，雖然PEKO不看NBA，但知道非常珍貴，一代傳奇啊！

蘇西家手作壽司 內用環境

店內空間乾淨明亮，白色基調搭配木質桌椅，原本有點咖啡廳的氛圍，但因為老闆收藏了不少公仔，像是超大索隆、小丑女半身像，以及漫畫家簽名板，整體氛圍更像是壽司＋公仔展示中心。

最顯目的公仔莫過於照片中的超大索隆，還有櫃檯旁的小丑女半身公仔。

連《灌籃高手》井上老師和《JoJo的奇妙冒險》的荒木老師的簽名板都有哦！

內用提供自助式餐具、沾醬和無糖麥茶，雖然不是大坪數空間，但用餐起來很舒適，邊吃壽司邊看收藏品也蠻有趣的。

蘇西家手作壽司菜單

「蘇西家手作壽司」主打台味卷壽司，另有三角飯糰、海苔飯糰、玉子燒、點心以及湯品，光是壽司就有14種口味，且有幾款還是市面上少見的口味，其中點播率最高的就是皮蛋肉鬆壽司，30元的蒸蛋聽說也不錯，常常被熟客一併加點。（菜單更新：2025年09月）

蘇西家手作壽司推薦

皮蛋肉鬆壽司

皮蛋控看到這道真的會瘋掉！「蘇西家手作壽司」把皮蛋直接捲進壽司裡，搭配肉鬆和小黃瓜，吃起來完全沒有違和感。皮蛋的獨特香氣被酸甜的壽司飯中和，咬下去還能感受到肉鬆的綿密和小黃瓜的脆口，口感層次超豐富。很多人第一次點都抱著好奇心，結果一吃就愛上，甚至有人一買就是好幾盒。

外帶盒還貼心附上薑片，解膩剛剛好，難怪被列為板橋壽司推薦必點。

綜合壽司

選擇困難症患者的救星就是這盒！一次集合海苔壽司、豆皮壽司和蛋皮壽司，三種口味一次滿足。海苔壽司雖然基本，但內餡小黃瓜、蛋和肉鬆搭配起來清爽耐吃；豆皮壽司甜香入味，咬下去還有微微汁感，醋飯比例拿捏剛剛好；蛋皮壽司則是份量最大，裡頭有火腿、肉鬆、小黃瓜，再加上海苔與蛋皮雙層包裹，吃完直接飽足感爆棚。這盒綜合壽司CP值超高，第一次來「蘇西家手作壽司」絕對可以先試這個組合。

想找平價又特別的板橋壽司嗎？那「蘇西家手作壽司」絕對值得放進你的板橋美食清單。這裡不只傳承了阿婆壽司的好味道，更加入了許多創意，讓壽司不再只是傳統的日式風味，而是融合台灣在地元素的獨特小吃。不管是皮蛋肉鬆壽司的驚喜組合，還是綜合壽司的多樣選擇，都能讓你一口接一口停不下來。下次如果有人問你板橋壽司推薦哪裡，不妨直接把「蘇西家手作壽司」報給他。快揪你想一起去的那位朋友吧！

蘇西家手作壽司

電話：（02）8275-2666

地址：新北市板橋區大仁街24號

營業時間：11:00~20:00 週四休

文章來源：PEKO の Simple Life FB：PEKO の Simple Life

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