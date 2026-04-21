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玩花草解高壓！「臺北典藏植物園」綠療課程5月登場

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在植物環繞下體驗各式療癒活動。　圖：臺北市政府工務局公園處／提供
在植物環繞下體驗各式療癒活動。　圖：臺北市政府工務局公園處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】現代都市生活節奏緊湊，在繁忙之中尋得一處靜謐空間，已成為許多市民的共同渴望。「臺北典藏植物園」近年推動的綠療系列活動廣受好評，因此今年特別於5月底至6月中旬的每週六，針對散客推出「癒生活點子」特別企劃活動，內容有「去角質凝膠」、「植物香牌」、「端午香包」、「藥草球」等，透過專業講師引導，讓參與者從中獲得自我療癒的靈感與方法。

活動將於04/30開放線上報名，酌收材料費每人250元。另有「低碳花草茶體驗」的團體限定活動，歡迎有興趣的朋友和團體至「臺北典藏植物園」臉書粉絲專頁，為自己預約一段充滿綠意的靜謐時光。

▲利用各式台灣植材製作香氣四溢的藥草球。　圖：臺北市政府工務局公園處／提供
▲利用各式台灣植材製作香氣四溢的藥草球。　圖：臺北市政府工務局公園處／提供

「癒生活點子」針對面臨高壓生活的成人客群所設計，將健康理念與植物深度結合。活動共有四梯，分別於05/23、05/30及06/06、06/13（六）辦理。

四大手作主題包含：引導學員認識精油並調配專屬肌膚的「去角質凝膠」；透過親手塑形，將草木芬芳凝為天然掛飾的「植物香牌」；結合台灣森林的味道，帶給身心舒緩感受的「藥草球」；以及應景節氣、利用各式植物搭配完成的「端午香包」。每個主題有三場，分別是10:00、13:00、15:00，每場1.5小時，各招收25人。活動讓每位學員在沉浸式體驗之後，都能帶著專屬手作記憶與植物療癒力量回家。

此外，植物園亦於5月至6月平日期間推出團體預約限定活動「低碳花草茶體驗」，精選在地植物素材，讓參與者親手調配專屬花草茶，在自然香氣中放鬆身心。凡有興趣之團體，請於活動日的前20天完成預約。

▲結合各式香草植物，搭配自己喜愛的香草茶。　圖：臺北市政府工務局公園處／提供
▲結合各式香草植物，搭配自己喜愛的香草茶。　圖：臺北市政府工務局公園處／提供

公園處圓山所莊勝豪主任表示，「臺北典藏植物園」不僅是保存珍貴植物生態的展覽館，更是市民在都市中喘息的一片淨土。近年來持續推動綠色療癒相關企劃，希望能落實「都市園藝療癒基地」的理念，打破傳統植物園僅限於觀賞的框架。

並補充說明，「癒生活點子」希望增加民眾的記憶點與趣味性，讓療癒融入日常生活之中。活動由專業園藝療癒師引導，透過實作課程將植物的美好轉化為充滿溫度的作品。詳細報名資訊，請密切鎖定「臺北典藏植物園」臉書粉絲專頁。

◉ 臺北典藏植物園

・所在地點：花博公園新生園區

・地　　址：臺北市中山區濱江街16號

・開放時間：週二~週日 09:00~17:00（週一休園、遇國定或特殊假日順延休園）

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