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台北魚木花期來了！溫州街加羅林魚木滿開 如千隻蝴蝶飛舞

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：蔡麗媛攝影
▲圖片來源：蔡麗媛攝影


位於台北市溫州公園斜對角的台電加羅林魚木，是台北極具代表性的春季賞花景點之一。這棵高達約15公尺、相當於五層樓高度的老樹，在每年花期來臨時，會呈現整棵「滿開爆發」的壯觀景象。花朵由純白逐漸轉為淡黃與橘黃色，層次分明，搭配密集盛開的姿態，彷彿一整片花海懸掛於空中，成為城市中難得一見的自然奇景。


▲圖片來源：蔡麗媛攝影
▲圖片來源：蔡麗媛攝影


短暫卻耀眼的花期｜掌握兩週限定的最佳時刻

這棵加羅林魚木目前正值4月中旬的盛開期，也是觀賞的最佳時間。一般來說，魚木的花期約落在4月中旬至5月初，但整體盛開期僅約兩週，屬於相當短暫卻極具爆發力的花季。當花朵盛開時，細長的雄蕊如絲般向外延伸，被形容為「蜘蛛樹（Spider Tree）」，在微風中搖曳，彷彿成千上萬隻蝴蝶在枝頭飛舞，畫面極具動態美感。


▲圖片來源：蔡麗媛攝影
▲圖片來源：蔡麗媛攝影


一場美麗的誤會｜從菩提樹到魚木的故事

這棵魚木之所以特別，不僅在於它的花，更在於背後動人的故事。1983年，台電員工陳林金與陳文望在此工作時，為祈求工程順利，種下這棵樹，並誤以為它是象徵神聖的菩提樹，長年悉心照料。歷經15年後首次開花，才在台大學生的研究下，發現其真實身份為罕見的加羅林魚木。這段「美麗的誤會」，也讓這棵樹多了一層溫暖而人性的意義。


▲圖片來源：蔡麗媛攝影
▲圖片來源：蔡麗媛攝影


從圍牆到共享空間｜走進樹下的城市療癒角落

近年來，台電將原有圍牆拆除，改設開放式涼椅與賞花步道，讓民眾能更親近這棵珍貴的老樹。如今走到溫州街一帶，不只是遠遠欣賞，而是可以坐在樹下仰望花海，感受花影與光線交錯的療癒氛圍。也因其為台北近兩千棵受保護樹木中唯一的魚木，更顯得彌足珍貴。建議拍攝時捕捉花絲隨風擺動的瞬間，讓畫面更具生命力，同時也請保持安靜與尊重，共同守護這片難得的城市風景。


▲圖片來源：蔡麗媛攝影
▲圖片來源：蔡麗媛攝影


【台電「加羅林魚木」】

景點位置：台北市大安區羅斯福路三段283巷30號（溫州公園斜對角，台電辦公區旁）


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


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