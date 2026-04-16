台北中山站景點必拍！赤峰街九重葛花牆 4層樓高花海正盛開





位於台北市赤峰街35巷的九重葛花牆，是近年來備受矚目的春季限定景點。高達四層樓的老屋外牆，被盛開的九重葛完全覆蓋，粉紫色花朵如瀑布般傾瀉而下，形成極具視覺震撼的花海畫面。在鋼筋水泥的城市中，這樣自然與建築交織的景象格外迷人，也讓這條巷弄成為許多攝影愛好者與旅人必訪的拍照熱點。





▲圖片來源：蔡麗媛攝影





花期正盛的最佳時刻｜掌握黃金賞花時間

目前九重葛花牆已進入最壯觀的綻放階段。每年大約從3月下旬至4月中旬為最佳賞花期，花況可維持約一個月左右。近期天氣晴朗、陽光充足，正是欣賞這片花瀑最理想的時刻。建議把握花況正盛的時間前往，才能親眼見證這片粉紫色浪潮最迷人的樣貌。





▲圖片來源：蔡麗媛攝影





復古老屋×花瀑畫面｜拍出最有感的文青瞬間

赤峰街九重葛花牆最迷人的地方，在於老屋與花海之間的完美融合。斑駁牆面搭配盛開花朵，營造出濃厚的復古文青氛圍。拍攝時建議採取由下往上的角度，能完整呈現四層樓高的花瀑氣勢，也能讓畫面更具層次與延伸感。無論是人像拍攝還是純景構圖，都能輕鬆拍出具有故事感的畫面。





▲圖片來源：蔡麗媛攝影





巷弄散步延伸旅程｜赤峰街的生活風景提案

除了賞花，赤峰街一帶本身也是極具魅力的生活街區。從中山站出發，沿途可發現許多特色咖啡廳、選物店與風格小店，讓整趟旅程更加豐富。建議安排一場輕鬆的巷弄散步行程，在欣賞九重葛花牆之餘，也能感受台北城市文化的細膩日常。同時也提醒旅人，拍攝時請留意巷弄車輛與居民生活，保留這份美好風景最純粹的樣貌。





▲圖片來源：蔡麗媛攝影





【赤峰街35巷九重葛花牆】

景點位置：台北市中山區赤峰街35巷口（靠近南京西路25巷16號）





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





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