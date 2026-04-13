超萌吊飾全面10元！隱身巷弄裡「迪士尼主題餐廳」吊飾牆大出清 「DIY鑰匙圈、燙布貼」療癒一整天
10元手作吊飾！藏身台北東區巷弄「迪士尼主題餐廳」限時出清，店內多款「手作DIY吊飾」10元就能帶回家，數量有限、售完為止。
巷弄間的人氣餐廳「TankQ cafe & bar」以迪士尼主題受到大小朋友的喜愛，即日起至4/19，不分平假日、內用 / 外帶消費就可以10元銅板價帶走可愛手作吊飾。需注意的是，出清活動售完為止，款式依現場為準。而店家也同步透露「店內即將有重大更新，敬請期待」。
此外，TankQ還可自己DIY鑰匙圈、燙布貼收藏留念，店內也充斥著繽紛、可愛的氛圍，還沒去過的迪士尼控記得加清單喔！
TankQ cafe & bar 忠孝敦化店
地址：台北市大安區忠孝東路四段181巷40弄7號
營業時間：11:00-22:00
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