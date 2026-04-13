快訊

梁朝偉現身台灣！罕見同框劉嘉玲 夫妻「十指緊扣」爆閃太甜蜜

妻為癌夫求白沙屯媽祖 獲賜聖筊供茶淚謝：癌細胞都不見了

外資賣超161億元 但竟同步大買台塑四寶、買超台塑5.79萬張最多

超萌吊飾全面10元！隱身巷弄裡「迪士尼主題餐廳」吊飾牆大出清 「DIY鑰匙圈、燙布貼」療癒一整天

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／TankQ Cafe & Bar粉專
圖／TankQ Cafe & Bar粉專

10元手作吊飾！藏身台北東區巷弄「迪士尼主題餐廳」限時出清，店內多款「手作DIY吊飾」10元就能帶回家，數量有限、售完為止。

圖／IG@wang.160.3授權
圖／IG@wang.160.3授權

巷弄間的人氣餐廳「TankQ cafe & bar」以迪士尼主題受到大小朋友的喜愛，即日起至4/19，不分平假日、內用 / 外帶消費就可以10元銅板價帶走可愛手作吊飾。需注意的是，出清活動售完為止，款式依現場為準。而店家也同步透露「店內即將有重大更新，敬請期待」。

此外，TankQ還可自己DIY鑰匙圈、燙布貼收藏留念，店內也充斥著繽紛、可愛的氛圍，還沒去過的迪士尼控記得加清單喔！

圖／TankQ Cafe & Bar粉專
圖／TankQ Cafe & Bar粉專

圖／TankQ Cafe & Bar粉專
圖／TankQ Cafe & Bar粉專

TankQ cafe & bar 忠孝敦化店

地址：台北市大安區忠孝東路四段181巷40弄7號

營業時間：11:00-22:00

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

迪士尼 台北東區 DIY

相關新聞

超萌吊飾全面10元！隱身巷弄裡「迪士尼主題餐廳」吊飾牆大出清 「DIY鑰匙圈、燙布貼」療癒一整天

10元手作吊飾！藏身台北東區巷弄「迪士尼主題餐廳」限時出清，店內多款「手作DIY吊飾」10元就能帶回家，數量有限、售完為止。

全球首站獻台北！Haydonna全新角色「Sachiket」 藍色療癒貓咪現身台灣

以線條與世界對話的藝術家「Haydonna」，帶來她最新創作的角色「Sachiket」，選定台北作為初登場的舞台和大家見面了，以天真、好奇的視角要療癒每個人的心。

最美「四月雪」來了！ 新店「陽光運動公園」純白流蘇花海大爆發 賞花、野餐、騎車一日遊快安排

新北市新店的陽光運動公園迎來流蘇花盛開，潔白的花朵如雪般迷人。賞花、野餐和騎車成為遊客的熱門選擇，讓春日時光更添愜意。此美景預計可維持7至10天，吸引市民前往欣賞。

春天賞花去哪裡？推薦去「這裡」的春季花海美到不想回家！

春天來了，週末當然要安排賞花行程！如果還在煩惱要去哪裡賞花，不妨到陽明山走走！今年的「花田樂章」活動，把整片海芋花田變成超有氛圍的春日景點，不只有美景可以拍，還有各種體驗與活動可以參加，超適合週末來放鬆一下！

大稻埕70年老字號魚丸湯！魚丸外皮Q彈、內餡爆汁 熟客一個接一個

udn走跳美食／小佳的幻想世界 佳興魚丸店在巷弄裡轉個彎，遠遠就能看到那棟轉角老宅外牆掛著金色大字，騎樓下蒸氣繚繞、...

新北新店「流蘇花秘境」曝光！慈濟醫院前流蘇花海浪漫開拍

就在新店的一隅，最近悄悄出現一片讓人驚呼的白色花景。流蘇花大爆開的畫面，搭配靜思堂的建築與人文氣息，讓這裡不只是賞花景點，更像是一場沉靜的春日體驗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。