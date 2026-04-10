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最美「四月雪」來了！ 新店「陽光運動公園」純白流蘇花海大爆發 賞花、野餐、騎車一日遊快安排

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／新北市政府高灘處提供
圖／新北市政府高灘處提供

全台最美「四月雪」來了！新北市新店區的「陽光運動公園」已經悄悄換上新裝！清明節過後，正是流蘇花全面盛開的季節，潔白細緻的花朵簇擁在枝頭，遠看就像是剛下過一場浪漫的雪。

圖／新北市政府高灘處提供
圖／新北市政府高灘處提供

近期流蘇花迎來盛開花期，潔白細緻的花朵成簇綻放，遠遠望去，綠葉上彷彿鋪了一層輕柔的白紗。每當微風吹過，雪白的小花隨風飄落，宛如白雪紛飛的景象，讓陽光運動公園成為新北市府認證的市區賞花秘境！

圖／新北市政府高灘處提供
圖／新北市政府高灘處提供

台灣原生種的低海拔落葉性植物「流蘇」，因為它的花瓣向上綻放，外型酷似古代貴族婦女服飾上的絲線而得名。由於盛開時滿樹白花如雪，民間也習慣稱之為「四月雪」。流蘇花期通常落在每年3月至4月，盛景約可維持7至10天，天氣狀況良好，美度甚至能延續長達一個月。

陽光運動園區不僅是賞花景點，更是市民休閒的絕佳去處，許多人也會帶著野餐墊與親友在草地上野餐，或是租借自行車穿梭在園區綠帶之間，一邊享受春日微風，一邊欣賞如雪落下的絕美花景，感受大自然的愜意時光。

圖／新北市政府景觀處提供
圖／新北市政府景觀處提供

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