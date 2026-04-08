麻瓜快衝！南港LaLaport「哈利波特專賣店」1周年慶 滿額禮「封蠟信封包、網紗購物袋」限時加價購

麻瓜們快掏出你的錢包！位於台北南港 LaLaport 的日本官方授權「Harry Potter - Mahou Dokoro（哈利波特–魔法之地）」迎來登台一周年，且同步歡慶電影《哈利波特：神秘的魔法石》上映25周年，推出一系列台灣限定周邊與超夢幻的滿額贈禮，讓人統統想收！

圖／All characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights ©JKR. (s26)

必看亮點1. 台灣限定！霍格華茲特快車「立體徽章」

圖／All characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights ©JKR. (s26)

Mahou Dokoro 每一間分店都有專屬的「地標紀念」，台北店周年慶特別以經典的「霍格華茲特快車」為主題，象徵魔法旅程在台落地。

首推「台北店限定金屬徽章」，4.2 公分的大尺寸搭配立體浮雕工藝，細膩還原蒸汽火車頭的磅礴感，還附贈專屬收藏盒。 圖／All characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights ©JKR. (s26)

另有，紅、黑、金三色交織的「日本製限定原子筆」，讓你在書寫時也充滿英倫魔法風情。

圖／All characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights ©JKR. (s26)

必看亮點2. 電影《神秘的魔法石》25周年限定「太陽捕手」

圖／All characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights ©JKR. (s26)

同慶電影上映25周年，品牌將《神秘的魔法石》經典元素化作藝術品般的「太陽捕手」。當陽光穿透窗戶折射在「時光器」、「飛行鑰匙」或「意若思鏡」造型的掛飾上，室內隨即充滿如彩繪玻璃般的夢幻光影。特別是「時光器」款，完整還原了沙漏與旋轉機關，動態美感十足。

圖／All characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights ©JKR. (s26)

必看亮點3. 925 純銀「黃水晶時光器」項鍊質感爆表

推出多款以 925 純銀與天然石打造的飾品。其中以「925 純銀鍍金天然水晶項鍊」最為吸睛，細微的沙漏鑲嵌著黃水晶且真的可以轉動！

圖／All characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights ©JKR. (s26)

以「神秘的魔法石」為靈感的天然石項鍊與耳骨夾組，利用飛行鑰匙、意若思鏡等意象做點綴，低調又優雅，讓粉絲也能在日常穿搭中展現魔法靈魂。

圖／All characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights ©JKR. (s26)

必看亮點4. 實體化「霍格華茲入學通知信」滿額禮必搶！

圖／All characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights ©JKR. (s26)

最狂周年慶贈禮！單筆消費滿2,000元即可獲得「霍格華茲入學通知信 磁吸收納包」（不累贈，數量有限），完美復刻了哈利收到的那封信，包含標誌性的立體封蠟印章，每次打開都像是收到入學邀請。

先前詢問度爆表的「哈利波特網紗購物袋」，只要單筆消費滿1,200元即可以299元加價購。現場拍照打卡並標記官方帳號，還能免費領取限定貼紙！

圖／All characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights ©JKR. (s26)

圖／All characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights ©JKR. (s26)

圖／All characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights ©JKR. (s26)

哈利波特 – 魔法之地 Harry Potter - Mahou Dokoro

．地址：台北市南港區經貿二路 131 號（Mitsui Shopping Park LaLaport 南港 1F）

．營業時間：周日至周四 11:00-21:30；周五、周六及國定假日前夕 11:00-22:00

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」