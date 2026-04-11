新北石門嵩山春季限定美景 「鳶尾花」綻放百年梯田間

【旅奇傳媒/編輯部報導】每年4月中旬至5月中旬是石門嵩山社區鳶尾花盛開的季節，紫、藍、白、黃等多色鳶尾花開滿在層層堆疊的百年砌石梯田間，一層一層的美不勝收，彷彿是將梵谷《鳶尾花》名畫放進梯田裡，讓嵩山社區成為北海岸春季限定的熱門賞花景點。

▲石門嵩山社區黑米。 圖：新北市政府農業局（石門嵩山社區）／提供

嵩山社區最吸睛的景觀，就是擁有百年以上石砌梯田。先民利用火山岩，以傳統不填漿的乾砌工法，讓塊石交錯咬合，展現質樸的傳統砌石技藝，還能看見北海岸農村的文化景觀－「許家石頭厝」，厚實與古樸的石牆，和周圍的梯田相互呼應。當鳶尾花盛開時，紫色花海沿著田埂綻放，搭配梯田線條，彷彿置身在名畫中。

近年社區積極參與農村再生計畫，並以友善耕作種植「黑米」，紫黑色外麩皮含有天然的花青素，其營養價值勝於白米，並搭配傳統「倒曬」工法，讓米粒有獨特米香與嚼勁。因當時參與復耕的農民年齡加總超過千歲，故稱為「千歲米」，是社區極具代表性的重要農特產。園內設有休憩座椅及規劃農特產品及餐飲販售區，讓遊客在賞花之餘，也能品嚐在地特色農產，用行動支持在地小農。

▲石門嵩山社區最吸睛的景觀，就是擁有百年以上石砌梯田。 圖：新北市政府農業局（石門嵩山社區）／提供

花季期間免費開放參觀，因社區聯外道路較為狹窄，為了讓遊客有更好的賞花體驗及維護交通安全，建議多利用大眾運輸工具前往。先在「捷運淡水站」搭乘行經台2線的862或863公車至「老梅站」，再轉乘社區巴士 F154，在「順天聖母廟站」下車，步行約5分鐘即抵達嵩山梯田賞花區。社區巴士 F154每日行駛5班（週二停駛），發車時間為09:00、10:30、13:00、14:30、16:00。

此外，梯田田埂較窄，建議遊客穿著防滑且好行走的鞋子，以不採花、不踩踏、不破壞環境來欣賞花海。更多大眾運輸資訊建議可下載「台北等公車」App 掌握即時公車動態或於「新北市石門區公所」官網查詢。

▲每年4月中旬至5月中旬是石門嵩山社區鳶尾花盛開的季節。 圖：新北市政府農業局／提供

新北市農業局長諶錫輝表示，市府持續以「三生農業」願景輔導農村永續發展，目前新北市已有20個農村再生社區。誠摯邀請民眾趁著鳶尾花最佳觀賞期，走訪石門嵩山社區，觀賞百年梯田及繽紛鳶尾花、探訪石頭屋，拍下與鳶尾花美照，帶一包香甜的千歲米回家。讓一趟北海岸的小旅行，不只是賞花，更是一段走進農村故事的春日風景。

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