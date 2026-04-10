春天賞花去哪裡？推薦去「這裡」的春季花海美到不想回家！

【文・KKday旅遊生活誌】

春天來了，週末當然要安排賞花行程！如果還在煩惱要去哪裡賞花，不妨到陽明山走走！今年的「花田樂章」活動，把整片海芋花田變成超有氛圍的春日景點，不只有美景可以拍，還有各種體驗與活動可以參加，超適合週末來放鬆一下！

陽明山花季介紹

每年2月天氣開始轉暖後，陽明山竹子湖的海芋田便進入開花期，每年陽明山竹子湖地區會在3月中旬～4月中旬舉辦海芋季、5月中旬～6月中旬舉辦繡球花季，若想看見整片盛開的海芋田，在海芋季期間前往竹子湖是最佳賞花時期喔！

2026竹子湖海芋季＆繡球花季

竹子湖海芋季：3月13日~4月26日

竹子湖繡球花季：5月22日~6月21日

而竹子湖地區一共分成三大區域：下湖、頂湖以及東湖，在這三個地區周邊有數座農園可以觀賞海芋及繡球花，其中以下湖海芋大道及及頂湖賞花環狀步道最為有名，交通也較便利，竹子湖海芋季及繡球花季的活動地點也主要以這兩個區域為主。

交通

捷運轉乘公車

由於竹子湖周邊的道路並不是非常寬敞，汽車停車位也有限，建議可以搭公車上山，就不用因為要找車位而多花很多時間喔！

捷運石牌站 ⮕ 轉乘128、小8 於竹子湖、頂湖入口（竹子湖）站下車。

捷運北投站 ⮕ 轉乘129、小9 於竹子湖、頂湖入口（竹子湖）站下車。

捷運劍潭站 ⮕ 轉乘260（含區間、花鐘線）、紅5 於陽明山第二停車場站下車 ⮕ 再轉乘128、129、花季專車131、小8、小9於竹子湖、頂湖入口（竹子湖）站下車。

捷運萬芳社區站 ⮕ 轉乘109（僅假日行駛）﻿ 於陽明山站下車 ⮕ 再轉乘108、花季專車124至竹子湖派出所、頂湖山站下車

捷運劍南路站 ⮕ 轉乘 681 於陽明山第二停車場站下車 ⮕ 再轉乘128、129、花季專車131、小8、小9至竹子湖、頂湖入口（竹子湖）站下車

台北車站 ⮕ 轉乘260（含260區、花鐘線）於陽明山站下車 ⮕ 再轉乘108、花季專車124至竹子湖派出所、頂湖山站下車

花季活動

海芋繡球印卡站

海芋繡球印卡站是可以將在竹子湖拍攝、手機裡的相片裡印成拍立得的活動，只要在指定活動時間前往以下地點就可以將花海和朋友、情人或家人的合照在現場印出來喔！（每人限洗兩張）

時間：03/28、04/06、04/18

地點：竹子湖海芋大道、頂湖展望台旁

陽明山竹子湖生態人文導覽

到竹子湖並不只單單可以採海芋，如果想更深入瞭解竹子湖地區的歷史故事與生態環境，在海芋季期間每個週休二日皆會有志工進行在地導覽，在導覽人員的解說下對竹子湖周遭的自然山林、人文發展有更進一步的認識，無需付費就能加深陽明山旅遊的深度與廣度，很適合安排進海芋季的行程裡喔！

生態農園體驗活動

總共有兩種路線，行程活動費用均為600元（含保險、解說、採花、DIY材料費及餐費）。

團體預約報名（10人以上）可自訂日期（假日除外）！

遊客請事先報名，每團滿10人成行，遊客自行前往集合地點集合報到（上午9:30），活動約在14:00左右結束。

更詳細的活動資訊請見官網

採海芋體驗

小瀑布海芋園

吃飽喝足後，接下來就是本日最最最期待的採海芋時間了！一行人來到大梯田在陽明山海芋季期間合作的小瀑布海芋園。從大梯田走不到5分鐘就可以抵達小瀑布海芋園，離竹子湖的公車站距離又近，採完海芋後不用擔心要扛著重重的一束花走很遠，採完海芋可以直接搭公車下山回家，是懶人如小編的最佳「解藥」！

小瀑布海芋園一共有三層海芋田，不需要換青蛙裝就可以直接下去採海芋，非常方便。現場的工作人員還會先說明及示範採海芋的小技巧，才不會因為亂採摘而傷害海芋接下來的生長，或因為姿勢不對不小心跌進海芋田裡啦！

開始採海芋後就是一連串的拍照時間嘍！只能說找海芋、拔海芋的過程非常療癒，白色的海芋在陽光的照射下十分耀眼，隨便拿在手上都超級好拍，讓人一秒變天使、仙氣衝破雲霄（笑）

除了一個人來當網美外，如果是和朋友一起去的話，不妨跟小編們一樣，拿著剛採好的海芋一起擺動作拍一些生動活潑的閨蜜照，為今年的陽明山海芋季留下一些美好的回憶吧！

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