新北新店「流蘇花秘境」曝光！慈濟醫院前流蘇花海浪漫開拍





近期台北慈濟醫院前方與靜思堂周邊，流蘇花已全面綻放，迎來一年中最壯觀的時刻。整片潔白花朵覆蓋枝頭，如同細雪輕灑，將城市街景轉化為一幅靜謐又夢幻的畫面。淡淡花香隨風飄散，不張揚卻令人難以忽視，成為春季最療癒的風景之一。





▲圖片來源：蔡麗媛攝影





醫院前庭白花如雪 日常場域的浪漫轉身

在台北慈濟醫院前庭與人行道旁，一排排流蘇花樹盛開綻放，為原本平凡的醫療空間增添柔和氛圍。來往的人們在花海中穿梭，不論是短暫停留或匆匆經過，都能感受到這份自然帶來的療癒力量，讓城市日常多了一層溫度與詩意。





▲圖片來源：蔡麗媛攝影





靜思堂的人文風景 白花與建築交織的靜謐美感

緊鄰的靜思堂園區，則呈現出另一種層次的美。流蘇花的純白與建築的沉穩線條相互映襯，營造出一種安靜而深遠的氛圍。這裡不僅適合拍照，更適合慢慢走、靜靜看，在花與空間之間，感受一種難得的心靈沉澱。





▲圖片來源：蔡麗媛攝影





不用遠行的療癒花景 把握花期走進春天

流蘇花花期短暫，目前正值最佳觀賞時機。這片位於城市中的白色花海，不需翻山越嶺就能抵達，無論是通勤途中順道停留，或特地安排一趟輕旅行，都值得親自走訪。當花瓣隨風搖曳的那一刻，你會發現，春天其實一直都在身邊。





▲圖片來源：蔡麗媛攝影





【台北慈濟醫院前&新店靜思堂流蘇花開】

景點位置：台北慈濟醫院前及靜思堂邊





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





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