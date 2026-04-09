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陽明山海芋季浪漫來襲！採海芋技巧與照顧方法大公開

聯合新聞網／ FunTime旅遊比價
竹子湖海芋季。圖／FunTime小編群
竹子湖海芋季。圖／FunTime小編群

【FunTime小編群】每年的3到5月是陽明山竹子湖海芋季，是陽明山相當具代表性的花季，總是吸引大批人潮來共襄盛舉。只不過在活動期間，通往陽明山的交通會受到管制，該怎麼去採海芋？採海芋有哪些小技巧？本期FunTime小編來告訴大家，一起來看看吧！

海芋與繡球花季活動資訊

活動地點：陽明山竹子湖地區農園

花季時間：

【海芋季】2026/03/13~2026/04/26

【繡球花季】2026/05/22~2026/06/21

海芋與繡球花季體驗活動

海芋繡球印卡讚

生態農園體驗活動

竹子湖生態人文導覽解說

推薦景點

竹子湖

竹子湖。圖／IG, suanibaby
竹子湖。圖／IG, suanibaby

海芋季開跑了，當然就是要來竹子湖啦！竹子湖在日治時期曾是蓬萊米的發源地，而如今成為了全台灣最大的海芋田，每年產出了台灣百分之八十的海芋，當中大部分的花田都有提供遊客參觀，甚至可以親自下田採海芋的體驗，可以說是陽明山賞海芋最熱門的景點之一。

二子坪步道

二子坪步道。圖／IG, vanessachan212
二子坪步道。圖／IG, vanessachan212

陽明山是台北的後花園，擁有許多我們耳熟能詳的大景點，像是竹子湖、冷水坑、擎天崗、大屯山。二子坪卻往往是遊客們容易忽略的地方，但這裡的美景可不輸其他的景點，絕美的生態池隱身在群山環繞的山谷中，因為沒有大景點的名氣讓這裡遊客少一些，卻更增添了一絲靜謐的悠閒。

陽明公園

陽明公園。圖／IG, chunghuitsou
陽明公園。圖／IG, chunghuitsou

陽明公園可以說是陽明山全年都適合前往的超人氣景點，不只有絕美的櫻花步道能欣賞，其實這裡種植了梅、桃、李、杜鵑、茶花等各種繽紛花卉，一年四季都能欣賞到百花齊放的震撼美景！

竹子湖觀景台

竹子湖觀景台。圖／IG, ch.cheng39
竹子湖觀景台。圖／IG, ch.cheng39

在陽明山玩了一整天，採完海芋後可不要急著離開，搭車前可以先到竹子湖路的路口處，那裡有著超遼闊景色的竹子湖觀景台，不管是白天還是晚上，都能看見台北市不同的面貌。不妨多停留一會兒，欣賞美麗的夜景吧！

採海芋小撇步

海芋種類

1.溼地型：常見的白色海芋與「綠女神」的綠色海芋，亦為白色海芋的另一種品種。

2.陸生型：市面上許多色彩鮮艷的海芋，以紅海芋與黃海芋為代表，生長在排水良好之陸地上。

海芋花語

來自於花型的「雄偉之美」與源自花色的「潔淨」兩種花語，隨著新品種陸續上市，不同花色的海芋則有不同花語。

如何照顧海芋

時常換水、每次將海芋的花莖基部切除1~2公分，也可使用切花保鮮劑加入水中保鮮。並放置於陰涼處，若天氣太熱還可以加一點冰塊讓海芋消暑一下！

如何採海芋

以虎口向下緊握海芋莖部，並將海芋置於身後位置以避免拔起時觸及身體造成海芋或身體之傷害，拔起的時候聽到「啵」一聲就對啦！

延伸閱讀>>【陽明山海芋季開跑】賞海芋懶人包大公開，來場浪漫相芋吧！

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