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傳承宜蘭60年大鼻南好手藝！全台最搞怪的包子店，NG肉包11個才100元

艾瑪・享受吃喝玩樂札記／ 文、圖／艾瑪

udn走跳美食／艾瑪

這間包子點菜會臉紅心跳？全台最搞怪的《九指快手包子店》，菜單居然有『包小三』甚至還有『乎你爽』？雖然命名超不正經，但手藝可是硬底子，師承宜蘭60年老字號大鼻南，是前鶯歌土包子頭家娘操刀，偶爾來運氣好還能NG包子，11個肉包才100元。

九指快手包子店｜鶯歌伴手禮

《九指快手包子店》已經三度遷移到新北市鶯歌區國慶街169-1號！需要路邊找臨停，騎車來比較方便，距離鶯歌老街、鶯歌陶瓷博物館各約5分鐘車程，可安排買好逛老街，夏天還能免費玩水。

  • 電話：02-86780777

  • 地址：新北市鶯歌區國慶街169-1號

  • 營業時間：10:30~17:45

  • 公休：週日、週一

第一次來《九指快手包子店》的人真的會被嚇到！頭家娘人形立牌『怪怪的』，連菜單 MENU 都是一堆罵人諧音梗，其實老客人都知道背後有一段新聞故事，現在反而成了店內最硬核特色。手藝承襲宜蘭60年大鼻南，加上創意內餡，在鶯歌應該是無人不曉。

九指快手包子店｜ MENU

《九指快手包子店》經典鮮肉包、梅干扣肉包、鹹甜芋頭包只要 14 元，想嚐鮮創意系列19-29元之間，還有13元拜拜饅頭到傳統大壽桃、麵龜應有盡有，可選熱騰騰包在或冷凍包子。

包子饅頭如果沒預定，會以現場為主！今天運氣挺好，看到黑板上NG肉包11顆才100元，立刻買。

每次來買至少都是兩大袋，招牌肉包大家一買都是10顆起跳。

包子頂端都印有清晰紅字標，不用擔心拿錯口味。

老闆娘有九指快手之稱！平均4到5秒就能折好17道皺摺，包子個頭都一樣大。

九指快手包子店｜招牌肉包

在物價高漲年代14元很便宜！除了價格很吸引人，發麵體與肉餡也不會太馬虎，一掰開就能看到肉餡塊，熱呼呼的香氣瞬間散發開來，好想咬一口。

偶爾買的時麵皮感增厚，有點過蓬鬆沒什麼Ｑ勁，肉餡塊肉汁沾附在麵皮上，就算麵皮厚了點還是很有味道，肉餡肥瘦比例滿剛好，加上Ｑ軟調味夠重，吃完一整個也不會口渴或膩口。

九指快手包子店｜菜包（葷素）

簡單菜餡只用了高麗菜與紅蘿蔔，加上鹽、胡椒粉簡單調味，是很普通的包子口味。

九指快手包子店｜黑胡椒豬柳包

黑胡椒豬柳包肉餡有洋蔥與小片豬肉，加上黑胡椒調味，包子鹹辣交織、辣感度明顯，就是越吃越爽。

九指快手包子店｜豆沙包

一直吃鹹的偶爾也要來點甜！淡淡清甜豆沙甜香，簡單豆沙包最能擄獲小孩味蕾。

九指快手包子店｜包青天

腦海中是不是自動響起威武音效？這顆是店內最頂包子一顆29元，內餡台式經典組合：酸菜加滷肉，一掰開，包青天真面目露出來，肥瘦適中滷肉與鹹酸開胃的酸菜層次豐富。

九指快手包子店｜乎你爽

喜歡吃辣的朋友，就點《九指快手包子店》包你爽！

大口咬下濃郁辣味瞬間撲鼻而來，麵皮吸飽了辛辣的湯汁，有大呼過癮的快感，是店內的人氣創意包子。

九指快手包子店｜但願遇見你

《九指快手包子店》創意系列中實力派包子！

芋頭泥搭配鹹蛋黃，展現了協調平衡感，軟綿中帶點流沙感層次，真的吃不膩。

九指快手包子店｜包二奶

點這顆真的會害羞！「包二奶」名字引人遐想，外型還特別加紅棗點綴，看起來很有擬真度！限制級！

內餡是雙重組合奶油加飽滿紅豆粒，傳統奶油餡散發淡淡奶香不甜膩，搭配紅豆粒吃起來很有台味。

九指快手包子店｜芋頭籤

鹹甜交織芋頭籤包子！就像直接把整份芋頭籤包進麵皮裡，每一口都吃到有存在感芋頭塊，微鹹調味襯托芋頭原始甜味。

九指快手包子店｜奶酥葡萄

銅板價輕甜選擇！這顆13元奶酥葡萄，薄薄一層奶酥內餡帶著淡淡甜味，吃起來沒有甜膩的負擔感，很溫和調味適合小朋友當點心吃。

《九指快手包子店》用5秒17摺硬實力！把宜蘭60年老字號傳承下去，有充滿話題性搞怪命名，也有14元銅板價肉包子，一天只營業七小時，週日沒營業，有來鶯歌或路過可以來買點心或明天早餐啦。

九指快手包子店

電話：02-86780777

地址：新北市鶯歌區國慶街169-1號

營業時間：10:30~17:45

公休：週日、週一

內用/外帶：僅限外帶

停車場：無

FB粉專：九指快手-宜蘭包仔

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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