基隆正濱漁港「熱狗堡專賣店」！現點現做「鬼頭刀熱狗堡」 一如繼往的高品質美味推薦

之前分享過北海岸的「馬納蒂 Manatee」是面對海景的美式漢堡店，風景很好漢堡也極度好吃，沒想到現在在正濱漁港開了「小馬納蒂 Manatee To Go」賣的比較不一樣，這裡是熱狗堡專賣店，裝潢同樣是美式風格，亮紅色系的設計，活潑又可愛，有大大的海牛（Manatee ）圖案在店門口實在太可愛，而且正面對著正濱漁港彩虹屋，跟北海岸的漢堡店風景不太一樣，但是同樣有特色！

小馬納蒂 Manatee To Go 營業資訊

店家名稱：小馬納蒂 Manatee To Go (可內用)

營業狀態： 營業中

店家地址：202台灣基隆市中正區正濱路98號 地圖

網友評分： 4.9/5 ( 136人 )

店家電話： 02 2462 0377

營業時間：星期一、星期二、星期三 11:00 – 19:00 | 星期四 休息 | 星期五、星期六、星期日11:00 – 19:00

官網

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

小馬納蒂 Manatee To Go 位置｜環境

「小馬納蒂 Manatee To Go」就在正濱漁港瞭望台斜對面，亮眼的招牌很難錯過，店裡座位不多，門口也有座位，但是中午過後陽光刺眼有點曬，下午倒是還不錯，氣氛很悠閒。

小馬納蒂 Manatee To Go 菜單

以熱狗堡為主，也有炸物小點心，價格不算太高，150的價格，現點現做真材實料而且真的好吃，口味也比一般熱狗堡豐富許多。

小馬納蒂 Manatee To Go 餐點

島嶼莎莎鬼頭刀魚堡

島嶼莎莎鬼頭刀魚堡的配料也太豐富，堆得跟小山一樣，有點不知道從何下口，熱狗麵包有用奶油煎過，咬起來微酥很有口感，莎莎醬很開胃，不過吃的時候會有點怕掉得亂七八糟，朋友吃到桌上有夠髒啦！鬼頭刀的口感酥脆鮮嫩，因為使用鬼頭刀的關係，比一般白肉魚吃起來風味更重一些，整體搭配起來非常好吃，吃光光一點不剩還要舔手指啦！

桌上有醬料可以搭配，不過熱狗堡應該不需要加醬了，味道已經夠豐富。

零卡可樂

吃熱狗堡就是要來過炭酸飲料解解膩呀！這裡不只有可樂，還有氣泡水、蘋果汁、茶飲。

正濱漁港附近的餐飲其實都蠻有特色的，不過這家小馬納蒂 Manatee To Go是目前最推薦的一間，餐點真的好吃，一看到在正濱漁港有分店就立馬去報到，吃過不會後悔啦！

地址：202台灣基隆市中正區正濱路98號 地圖

店家電話： 02 2462 0377

營業時間：星期一、星期二、星期三 11:00 – 19:00 | 星期四 休息 | 星期五、星期六、星期日11:00 – 19:00

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活

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