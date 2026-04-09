大稻埕70年老字號魚丸湯！魚丸外皮Q彈、內餡爆汁 熟客一個接一個

佳興魚丸店在巷弄裡轉個彎，遠遠就能看到那棟轉角老宅外牆掛著金色大字，騎樓下蒸氣繚繞、客人來來往往，這種畫面通常代表一件事，這間店不簡單。創立於1950年代的佳興魚丸店，是在地人從小吃到大的老字號，沒有浮誇裝潢，沒有網美打卡牆，靠的就是一碗清甜福州魚丸湯撐起數十年的好口碑。

走進店裡，空氣中瀰漫著魚漿與湯頭的香氣，看著一顆顆手工魚丸現煮現撈，光是畫面就讓人食慾大開。這次特地來開箱他們的招牌福州魚丸湯、魷魚羹和乾冬粉，想看看傳承三代的味道，到底有什麼魔力，能讓老客人一吃就是幾十年。

外觀是一整棟轉角老宅建築，灰白色外牆搭配金色招牌字，在巷弄裡其實滿醒目的。經過的時候就能看到騎樓底下忙進忙出，熟客一個接一個，這種店我通常都很放心。

門口就是料理區，招牌、價目表一目了然，分成內用跟外帶區。沒有華麗裝潢，就是那種很純粹的在地老店樣子。旁邊蒸籠一打開，滿滿一顆顆白胖胖的福州魚丸排好排滿，光看就知道賣很快。

走進內用區，空間乾淨明亮但保有年代感，磁磚牆、老式吊燈、簡單的木桌椅，牆上還掛著早期的器具展示。這種老店我最怕油膩，但這裡整理得滿乾淨的，桌面也清爽，這點我有加分。

一進門就能看到展示櫃裡擺滿一只只舊碗公，從花紋、款式到年代感都不太一樣，有些邊緣甚至留下歲月的痕跡。旁邊還寫著「佳興魚丸店 甲子老店」，那種歷史感不是刻意營造，而是真的走過一段時間累積下來的。我很喜歡這樣的設計，因為它不是裝潢，而是記憶。每一只碗都像見證過無數客人吃完一碗魚丸湯後的滿足表情。

再往裡面看，牆上掛著早期使用的廚具，有竹編撈網、鐵製湯杓、木製刨刀，甚至還有老式器具一字排開。這些工具現在可能已經不常見，但在當年都是每天使用的日常。沒有華麗燈光，但有一種老店特有的溫度。

照片下方寫著：「本店創辦人鄭依凱先生攝於1950年。」那不是單純的一張裝飾畫，而是這間店真正的起點。畫面裡的創辦人神情專注，手裡推著攤車，身後是那個年代的街景。那一瞬間你會突然明白，原來現在我們坐在冷氣房裡吃的一碗福州魚丸湯，是從那樣簡單樸實的時代開始。照片下面還掛著一個老算盤。那種木頭珠子的聲音彷彿還停留在空氣裡，像是在提醒著這間店一路走來的歲月。

料理區是半開放式的，站在內用區就能清楚看到整個製作過程。工作檯面整理得很俐落，不是那種雜亂擁擠的小吃攤感，而是有條理地分區擺放。湯杓、碗盤、醬料、配料都各就各位，動線其實很順。阿姨戴著手套、動作熟練地舀湯、放料、擺魚丸，每一個步驟都很流暢，幾乎沒有多餘的動作。

菜單

我們點了三樣：福州魚丸湯、魷魚羹、乾冬粉。

福州魚丸湯

福州魚丸湯絕對是這間店的靈魂。一端上桌就能看到四顆圓潤飽滿的魚丸，靜靜躺在清澈的湯裡，搭配翠綠的芹菜末，看起來簡單卻很吸引人。湯頭是完全透明的那種，走清甜路線，光用聞的就能感受到自然的鮮味。

先喝一口湯，真的會讓人眼睛一亮。很順口的清甜，尾韻帶著淡淡魚香跟芹菜香氣，喝起來沒有負擔。魚丸本身比想像中還大顆，用湯匙舀起來可以感受到它的彈性。外層魚漿細緻滑順，不是粉粉鬆鬆的那種，而是帶著紮實Q度，咬下去會有微微彈牙的口感。

最驚喜的是裡面的包餡。咬開瞬間，肉餡的香氣會慢慢釋放出來，內餡帶一點油脂跟醬香，讓整顆魚丸味道變得更有層次。外層的魚漿清甜，內層的肉餡濃郁，兩者搭配得剛剛好。而且魚丸的厚度很實在，不是空心或薄薄一層魚漿包著而已，吃起來很有滿足感。最後用餐完畢，還外帶了一斤回家。

魷魚羹

魷魚羹湯頭是那種淡淡勾芡的清羹，顏色偏琥珀色，聞起來是清甜帶點胡椒香。魷魚羹本身給得不少，舀起來是整塊完整的。入口第一個感覺是「嫩」，接著才是魚肉的鮮味慢慢出來，不會軟爛，沒有腥味。這點真的很重要，尤其是魚羹類。

湯裡還放了菜頭，煮到半透明的那種，甜味都融在湯裡。搭配上面那一把香菜，味道更立體。我特別喜歡最後那一口湯。把魚羹都吃完後，剩下的羹湯微微溫熱，帶點胡椒香跟蔥花甜味，會忍不住想全部喝光。

乾冬粉

乾冬粉這碗其實我本來沒有抱太大期待，結果反而變成當天最驚喜的一道。冬粉本身是那種細滑透明型，上面淋上油蔥醬汁，再加一點香菜提味，看起來很簡單，但老實說越是簡單的東西越考驗功力。拌開之後，醬汁整個吸附在冬粉上，不會水水的，也不會太鹹，是剛剛好的古早味比例。

佐料區我一定要講一下。辣椒醬、甜辣醬、醬油膏、還有酸菜跟泡菜，整整一排擺好。重點是那個紅通通的辣椒，真的有辣度，不是裝飾用的那種。酸菜也很夠味，帶一點脆度，搭配魚羹或乾冬粉都很對味。

我後來直接把泡菜夾一大匙放在冬粉上面。你知道那種酸甜辣混著冬粉的感覺嗎？瞬間整碗升級。泡菜脆脆的，不會過酸，跟滑順的冬粉形成很明顯的口感對比。

吃完這一整輪，我其實有種很踏實的感覺。現在的餐飲市場很競爭，新店開得快、關得也快，但像這樣能從1950年代一路走到現在的老店，真的不是運氣，而是實力。

佳興魚丸店沒有浮誇裝潢，也沒有網路流行的創意噱頭，賣的就是最單純的一碗福州魚丸湯、一碗魷魚羹、一碗乾冬粉，可是每一樣都穩穩在線。福州魚丸外層Q彈紮實，咬開還有鹹香內餡，湯頭清甜不膩口；魷魚羹滑嫩帶鮮，勾芡恰到好處；乾冬粉吸滿醬汁後樸實卻耐吃。這些味道不張揚，卻會在吃完之後慢慢留在記憶裡。

店內牆上的老照片、展示櫃裡的舊碗公、懸掛的老式廚具，都在提醒著這間店走過的歲月。當你坐在桌前，看著一碗熱氣蒸騰的魚丸湯端上來，那種溫度不只是食物本身，而是一種傳承。也許它不是那種會讓人拍照打卡十幾張的餐廳，但卻是會讓人默默再訪的地方。如果你問我會不會推薦？會。而且是那種願意帶家人一起來、願意專程繞路來吃的推薦。有些味道是吃一次覺得不錯，有些味道是吃完會想記住，而這間，就是後者。

佳興魚丸店

地址：臺北市大同區延平北路二段210巷21號

電話：(02)2553-6470

營業時間：09:00–18:30

文章來源：小佳的幻想世界 FB：小佳的幻想世界

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