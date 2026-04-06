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皮薄到透光！內湖在地人激推「平價版鼎泰豐」，湯包肉汁爆漿，巷弄內必吃「始祖級味道」

小咪ma．吃喝玩樂趣／ 文、圖／小咪

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好久沒更新我的「內湖737美食地圖」了！身為在地吃貨小咪MA，其實我根本沒停過，只是都在默默挖寶（笑）。

說到內湖737巷，大家心中的湯包第一名是誰？原本我一直對鴻鼎的小籠包情有獨鍾，結果發文後被一堆老內湖人糾正：「一定要去吃居和熹，那才是始祖級的味道！」

這間居和熹湯包真的沒在開玩笑，搬進店面後環境超舒服。我點了傳說中「皮薄到透光」的經典款，筷子一夾那個沉甸甸的湯汁感，視覺效果滿分！

兒子第一口咬下去，那個肉汁直接噴發，他眼神瞬間亮起來，一直喊著還要吃！比起一般的厚皮，這家真的很有高級感，難怪大家都說是「平價版鼎泰豐」。中午就能吃到這種等級的美味，住內湖真的太幸福了～

居和熹湯包｜地理位置

居和熹湯包位在熱鬧的 內湖路一段737巷71號，算是737美食的後半段位置，從捷運 港墘站 出來大概走個 7~10 分鐘就抵達！

居和熹湯包｜內用環境

店內光線很明亮、座位乾淨整齊，通通採自助式。開放式廚房可以看到師傅現擀現包，那種職人手感就是美味的保證。

居和熹湯包｜點餐方式

一進門會看到自助式的點餐機，操作非常簡單。內用的話建議先找位子再來點餐，因為餐點都是現點現蒸，需要一點等待時間，美味值得耐心守候喔！

調味料區有醬油、醋、香油、辣醬、薑絲，可以自由搭配。小咪MA私心推薦：醋＋薑絲真的會讓湯包風味直接升級！

居和熹湯包｜美味推薦

經典薄皮小籠包 125元

這道絕對是居和熹的鎮店之寶！皮真的薄到可以看到裡面的肉餡和湯汁。 輕輕一咬，爆漿！爆漿！爆漿！ 鮮甜的肉汁瞬間充滿口腔，肉餡完全沒有豬腥味，而是滿滿的蔥香與鮮味。比起隔壁棚的「鴻鼎」，居和熹的皮更輕薄，口感更精緻一點點，真的很像在吃平價版的鼎泰豐耶！

滿滿湯汁太誘人啦~吃的時候要小心，免得燙到喔~兒子一吃就愛上，一個人吃了兩籠呢～

古早味手桿小籠湯包 125元

如果你喜歡有嚼勁、有飽足感的，點這款就對了！

手桿的皮比較厚實Ｑ彈，吃起來有麵粉的甜味，重點是裡面的湯汁依然多到不行。比起薄皮，這款更有一種「眷村家常味」，厚皮吸附了肉汁的精華，越嚼越香！

裏頭的湯汁沒開玩笑的，肉的甜味完全融在裏頭～

居和熹的古早味手桿小籠湯包和鴻鼎的小籠包有點像，只是鴻鼎的皮在更厚一點，吃起來比較像小包子，我本身就喜歡皮厚的，所以兩間的我都愛啦~

小咪MA私心比一比：居和熹 vs. 鴻鼎

  • 居和熹： 走的是精緻路線，皮薄、湯清、環境好，適合追求口感細膩的朋友。

  • 鴻鼎： 走的是豪邁路線，味道略重一點，也是737巷的老字號。 兩間各有擁護者，但如果想體驗那種「爆漿視覺感」，居和熹絕對是首選！

居和熹湯包

地址：臺北市內湖區內湖路一段737巷71號

電話：02 2656 0868

營業時間：星期一～星期日11:30 – 23:30

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

文章來源：小咪ma．吃喝玩樂趣 FB：小咪ma．吃喝玩樂趣

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