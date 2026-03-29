南港秘境「重新亮相」！環山步道輕鬆登高望101，春季螢火蟲點亮山林夜色

台北近郊再添親山新去處，位於南港山區的南港環山步道經整建後正式開放，以短距離、低難度特色迅速成為熱門散步路線。全程約510公尺，步行時間約一刻鐘即可走完，路徑平順、坡度和緩，無論是親子出遊或平日放鬆，都能輕鬆享受山林綠意。

圖／產發局提供

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與一般市區步道不同，這條路線主打「輕鬆抵達的療癒視野」。沿途樹蔭交錯，行走其間不易曝曬，當天氣晴朗時，還能遠望台北101，城市天際線與山景交織，讓不少人特地前來取景，也成為觀賞跨年煙火的隱藏版地點。入春後的夜晚更別具看點，4、5月進入螢火蟲活躍期，林間微光閃爍，營造出宛如秘境般的浪漫氛圍。

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旅程不妨延伸至周邊茶鄉文化。南港茶山長年孕育包種茶產業，累積百年歷史，而鄰近的南港茶葉製造示範場則開放民眾免費參觀，從製茶流程到在地故事，一次深入了解茶香背後的人文底蘊。

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交通方面，可搭乘捷運至昆陽站後轉乘小5公車，於「茶葉製造示範場」站下車，再步行前往入口。短程即可親近自然、遠離喧囂，這條被譽為「南港版貓空」的步道，正成為城市旅人放慢腳步的新選擇。

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