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2026「臺北春季螢火蟲季」時間曝！ 邀市民共賞還有限量「夜間生態導覽」

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／台北市政府公園處提供
圖／台北市政府公園處提供

2026臺北春夜最浪漫盛事即將登場！「臺北市螢火蟲季」宣布將於4月1日至5月3日夢幻展開，邀請民眾走進城市綠地與山林步道，在夜色低垂之際，欣賞點點螢光飛舞的自然奇景，感受難得的靜謐與詩意氛圍。

圖／台北市政府公園處提供
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每年春季，隨著氣溫回暖與環境條件成熟，螢火蟲開始現身於臺北多處生態棲地。今年活動期間，市府整合多個單位資源，規劃一系列期間限定的賞螢與環境教育活動，從導覽解說、親子體驗到生態講座，內容多元豐富，讓不同年齡層都能以輕鬆方式親近自然。

圖／台北市政府公園處提供
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根據官方資訊，今年賞螢熱點遍布市區與近郊，包括公園綠地與山區步道等地，透過專業志工與導覽人員帶領，民眾可更深入了解螢火蟲的生活習性與棲地保育的重要性。此外，也特別強調低光害與不干擾生態的觀賞方式，提醒遊客遵守「不捕捉、不打擾、不使用強光」三大原則，共同守護這片珍貴的自然資源。

活動亮點之一是夜間限定的生態導覽行程，讓參與者在微風與蟲鳴陪伴下，沿著步道緩步前行，近距離觀察螢火蟲閃爍的節奏與飛舞軌跡。對親子族群而言，亦可透過寓教於樂的體驗活動，讓孩子在城市中學習自然知識，留下難忘的春夜回憶。

圖／台北市政府公園處提供
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臺北市政府表示，螢火蟲不僅象徵自然環境的健康，更是都市與生態共存的重要指標。透過每年舉辦螢火蟲季，期望提升市民對環境保護的重視，並持續推動友善棲地營造，讓這片微光能在城市中長久閃耀。

想掌握完整活動資訊與各場次報名方式，可至臺北公園螢火蟲主題網站查詢，或關注「公園新花漾」粉絲專頁，即時獲得最新消息。隨著春夜腳步接近，不妨安排一場療癒身心的賞螢小旅行，在城市一隅，遇見最溫柔的光。

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