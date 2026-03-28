台北必訪夜景！2026寶藏巖光節「微光之城」沉浸式光影旅程

▲圖片來源：台北市文化基金會藝術村營運部

台北年度夜間藝術盛事「2026寶藏巖光節—微光之城」正式於寶藏巖國際藝術村登場，展期一路延續至5月3日。今年以「門」為策展核心，將其視為一種穿越與轉換的象徵，帶領觀者從日常生活的場景，踏入一個充滿光影與記憶的藝術空間。每一道門不只是入口，更像是一段故事的起點，引領人們在行走之中重新感受空間的深度與時間的流動。





▲圖片來源：台北市文化基金會藝術村營運部





山城地景 × 光影藝術，打造沉浸式夜間展覽體驗

展覽以寶藏巖聚落為主要場域，巧妙結合原有建築紋理與山城地形，讓藝術作品自然融入巷弄、階梯與開放空間之中。當夜色降臨，燈光與聲音隨著地勢層層展開，觀者在移動之間，能感受到不同空間所營造出的情緒變化。這不只是一場觀看展覽的過程，更是一段與環境互動、與自己對話的沉浸式體驗。





▲圖片來源：台北市文化基金會藝術村營運部

▲圖片來源：台北市文化基金會藝術村營運部





14組藝術家跨域創作，串聯山城與記憶的多重面貌

本次光節邀集14組藝術家參與，涵蓋新媒體藝術、聲音創作與空間裝置等多元形式，作品分布於山城平台、邊境小屋、防空洞廣場等不同場域。藝術家們透過光影與聲響的設計，重新詮釋寶藏巖的歷史紋理與生活記憶，讓觀者在行走之中，逐步拼湊出屬於這座聚落的文化輪廓。





▲圖片來源：台北市文化基金會藝術村營運部

▲圖片來源：台北市文化基金會藝術村營運部





從寶藏巖延伸至蟾蜍山，展開更完整的藝術路徑

除了主展區外，今年光節更首度延伸至蟾蜍山煥民新村，作為衛星展區展出3件藝術作品，串聯兩個不同聚落的文化場域，拓展整體觀展動線。同時，藝術村也規劃「情境式導覽」與多場藝術工作坊，透過導覽與參與式活動，讓民眾更深入理解作品與場域的關係，在夜晚的行走之中，重新認識寶藏巖的歷史與生活溫度。





▲圖片來源：台北市文化基金會藝術村營運部





【2026寶藏巖光節—微光之城】

展覽期間：即日起至5月3日

展覽地點：台北寶藏巖國際藝術村（主場域）及蟾蜍山煥民新村。





※文章僅提供活動相關資訊，並非活動聯繫窗口





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