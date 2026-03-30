清明連假聚餐就選這家！不同風格的 3 家台北合菜推薦，吃過都說讚

有時候清明連假想約親朋好友吃頓飯，難的不是找不到時間，而是想找一間口味到位、氣氛也剛好的合菜餐廳！有人想吃熟悉的眷村菜，有人偏愛重口味川菜，也有人想換換口味試試客家菜，若選得不好，不是交通不方便，就是菜色不合胃口，聚餐氣氛也容易打折，但其實在台北，要找到適合清明連假聚餐的合菜餐廳並不難，從適合家庭聚會的眷村菜，到帶點老台北味的川菜，再到年輕人也能輕鬆入門的客家菜，各有不同特色。

這次七分之二的探索就從三種風格出發，整理 3 家適合清明連假聚餐的台北合菜推薦，無論是家族吃飯、朋友聚餐，還是想找一間不容易踩雷的中式餐廳，都能從中找到合適選擇。

1.【眷村菜】海真私房菜民生店

海真私房菜民生店 圖／海真私房菜民生店提供

🏠 地址：台北市松山區民生東路三段130巷7弄15號

⏰ 營業時間：11:30–14:00，17:30–21:00

海真私房菜民生店在南京復興站，位於步行 10 分鐘的民生東路三段巷弄中，雖然位子隱密卻是周潤發指名的台北聚餐餐廳推薦！店內的私房菜以眷村菜為主打，是老饕客們耳熟能詳的台北中式餐廳，整體上菜速度非常快速，份量也相當足夠，非常適合公司聚餐、家庭聚餐。

店內必點的招牌菜為獅子頭、吃不到臭豆腐、私房滷味、蒜苗炒臘肉、豆酥鱈魚、回鍋肉、嗆鍋蛋等，每道菜都有極強的特色；餐廳以單點菜色為主，其中鍋類和湯品需要事前預訂，每桌用餐還會免費招待整鍋的蘿蔔清湯。

讓七編這次印象特別深刻的菜是「吃不到臭豆腐」，這是道將臭豆腐攪碎、切碎再以老油條拌炒，並加上蔥花、香菜、辣椒做味道的點綴，口感新奇又酥脆，是很創新又好吃的菜色，而其他像是豆酥鱈魚、私房滷味，也都令人回味無窮，將眷村菜的特色呈現的平易近人又美味，且這裡菜色多樣、價格親民，推薦給想嘗試眷村合菜的人。

2.【川菜、老台北菜】小魏川菜

小魏川菜 圖／小魏川菜提供

🏠 地址：臺北市中正區公園路13號3樓

⏰ 營業時間：11:00–14:00，17:00–21:00

小魏川菜隱身在台北車站捷運 M8 出口旁的商業大樓內，出口步行 30 秒內會抵達，店面非常低調，如果沒有熟人帶路容易錯過入口，但一打開餐廳大門，又是另一番熱鬧的榮景，雖然店內擺設簡單，以大圓桌為主，打造成開放式的老餐廳格局，當天用餐時沒有音樂，但此起彼落的觥籌交錯和聊天嘻笑的場面，卻有一種熟悉又復古的老味道。

這裡的餐點以單點為主，約 400-500 元就能吃得非常飽，適合公司多人聚餐或與長輩用餐，若需要較高的隱私，建議事先打電話確認包廂情況，餐廳可刷卡，點餐自由不用強制選擇套餐，所以對於人數不同、口味不同的聚餐客人們很友善。

這次我們點了幾道經典菜色，每道菜的份量略少，食量較大的食客們可能要多點幾道才比較滿足，但菜色表現在水準之上，經典油雞肉質滑嫩、蔥油香撲鼻，是吃得出功夫的冷盤，但最令人驚喜的是鍋巴肉片，吸附了濃郁醬汁，帶點焦香，鹹甜適中十分涮嘴，是下飯菜必點，我們餐桌上的每個人都讚不絕口！整體來說，小魏川菜雖然空間不夠私密，但菜色功夫扎實、氣氛親切，推薦給想找老派外省菜或老台北味的饕客。

3.【客家菜】柚子花花

柚子花花 圖／柚子花花提供

🏠 地址：臺北市中山區中山北路二段48巷7號B1

⏰ 營業時間：11:00–14:00，17:00–21:00

柚子花花為大楊梅鵝莊的年輕品牌，鵝莊為桃園楊梅知名客家餐廳，台北店雖位於地下室，但整體空間尚屬敞亮，店內還設有三大桌的包廂區可預約；餐廳地點位於台北市中山站和雙連站之間，出站步行皆在 7 分鐘內即可抵達，若是開車前往，也有特約停車場可以使用；每道餐點 200 元起跳，若不知如何點餐，店家也有推出組合餐，從 2 人到 8 人皆有，輕鬆一起來品嚐客家菜！

七編這次點的是八人套餐，其中包含花花油雞、花生豬腳、客家燜筍等幾道人氣菜，七編印象很深刻的是他們的油雞，肉質軟嫩雞皮乾淨入味，旁邊的桔醬畫龍點睛，油雞搭上桔醬，酸甜果香把油雞的味道提升了一個層次，口味更豐富且不膩口，非常推薦，要記得油雞需要提前預訂喔！而最受全桌一致歡迎的是客家豆豉牛，牛肉彈牙入味，辣椒帶出的香辣氣濃厚，但不刺激辣喉，非常下飯。

整體而言，柚子花花的菜色中規中矩，是城市裡很方便用餐的傳統客家菜餐廳，如果三兩好友，或是年輕人聚餐想嘗試看看客家菜合菜，柚子花花會是很好的選擇！

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