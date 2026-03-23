快訊

下葬61年祖母未腐反成蔭屍 命理師：會「吃子孫」影響後代運勢

47歲孫芸芸當外婆了！26歲愛女未婚生子 她親赴澳洲陪產

美FCC出重拳！禁止進口外國製路由器 台廠恐遭波及

臺北杜鵑花「最美花期」來囉！賞花全攻略報你知

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
▲228和平公園八角亭週邊杜鵑花景（攝於03/13）。　圖：臺北市政府工務局／提供
▲228和平公園八角亭週邊杜鵑花景（攝於03/13）。　圖：臺北市政府工務局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】春意全面升溫，臺北城市悄然換上繽紛春裝！「2026台北杜鵑花季」邁入第3週，市花「杜鵑」自街道、公園到城市廣場接力盛開，整座城市化身為春日花園，正式迎來一年中最浪漫的賞花時節。杜鵑何時最美？哪裡最好拍？現在就帶您掌握最完整賞花攻略！

▲大安森林公園「拾花號」花屋內有許多不同植栽搭配杜鵑展示。　圖：臺北市政府工務局／提供
▲大安森林公園「拾花號」花屋內有許多不同植栽搭配杜鵑展示。　圖：臺北市政府工務局／提供

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處（簡稱公園處）指出，杜鵑花期受氣候影響極大，近年氣溫變化劇烈，使盛花期需隨天氣動態調整。以大安森林公園為例，杜鵑花期由專業團隊持續觀測，並參考國立臺灣大學張育森教授研究研究推估，當氣溫低於17℃累積150小時即可打破花苞休眠，再以10.8℃為基準累積507℃後，即可迎來盛花期。今年相關條件已於元旦達標，預估盛花期落在3月中旬前後，正是近期最值得把握的賞花黃金期。

▲大安森林公園「拾花號」花屋內的「桃園2號」杜鵑鮭魚紅色相當吸睛。　圖：臺北市政府工務局／提供
▲大安森林公園「拾花號」花屋內的「桃園2號」杜鵑鮭魚紅色相當吸睛。　圖：臺北市政府工務局／提供

大安森林公園內中央走道杜鵑迎賓進入公園賞花。　圖：臺北市政府工務局／提供
大安森林公園內中央走道杜鵑迎賓進入公園賞花。　圖：臺北市政府工務局／提供

青年公園管理所主任吳旻靜表示，目前臺北多處公園已進入盛花階段，包括二二八和平公園、逸仙公園、花博公園圓山園區及陽明公園等，皆可見杜鵑繽紛綻放。本週末在溫暖天氣加持下，花況可望更上一層樓。大安森林公園雖未全面齊放，但中央走道與新生南路入口仍形成亮眼花帶，引領遊客漫步花海。想一睹特色品種，則不可錯過兒童小舞台旁的主題花屋「拾花號」，包含淡雅紫色烏來杜鵑、洋紅重瓣「桃園1號」與鮭魚紅「桃園2號」，展現杜鵑多元之美。

▲北門廣場盛花花景（攝於03/16）。　圖：臺北市政府工務局／提供
▲北門廣場盛花花景（攝於03/16）。　圖：臺北市政府工務局／提供

不只公園精彩，城市街景也同步上演花開盛事！目前道路杜鵑開花約三成，北門廣場花帶已率先吸睛，為通勤族帶來療癒風景；愛國西路、新生南路臺大周邊陸續綻放，而深受期待的仁愛路與艋舺大道「杜鵑大道」，也蓄勢待發，即將迎來壯觀花景。

▲大安森林公園「杜鵑花心心」繡球花－法波羅 FABOLO。　圖：臺北市政府工務局／提供
▲大安森林公園「杜鵑花心心」繡球花－法波羅 FABOLO。　圖：臺北市政府工務局／提供

今年花季以「拾花號」為主題，推出「杜鵑花航地圖」全台串聯活動，邀請成為花景探索者！無論是街角、公園或自家陽台，只要拍下杜鵑之美並於「公園新花漾」粉絲專頁打卡分享，就能一同拼出屬於臺灣的杜鵑花地圖。

此外，大安森林公園內也驚喜加碼！由大安森林公園之友基金會打造的花藝展區，除展示高達成人身高的平戶杜鵑外，更集結紅、粉、藍、紫、白等繡球花，形成夢幻花景。今年更首度融入日本「花手水」概念，將落花化作水中藝術，讓遊客近距離欣賞花影流動之美。園區沿線還有醉蝶花、金魚草、大飛燕草等春花接力綻放，層層堆疊春日色彩。

「2026台北杜鵑花季」將持續至03/31，接續還有「台北花伴野餐」等活動輪番登場，邀請走入花海、感受城市最動人的春日風景。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

相關新聞

臺北杜鵑花「最美花期」來囉！賞花全攻略報你知

【旅奇傳媒/編輯部報導】春意全面升溫，臺北城市悄然換上繽紛春裝！「2026台北杜鵑花季」邁入第3週，市花「杜鵑」自街道、公園到城市廣場接力盛開，整座城市化身為春日花園，正式迎來一年中最浪漫的賞花時節。杜鵑何時最美？哪裡最好拍？現在就帶您掌握最完整賞花攻略！ 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處（簡稱公園處）指出，杜鵑花期受氣候影響極大，近年氣溫變化劇烈，使盛花期需隨天氣動態調整。以大安森林公園為例，杜鵑花期由專業團隊持續觀測，並參考國立臺灣大學張育森教授研究研究推估，當氣溫低於17℃累積150小時即可打破花苞休眠，再以10.8℃為基準累積507℃後，即可迎來盛花期。今年相關條件已於元旦達標，預估盛花期落在3月中旬前後，正是近期最值得把握的賞花黃金期。

30家排隊名店齊聚+4大燒肉主題開吃 ！「Coke！暢快嗨肉祭」圓山花博連嗨3天

年度肉食盛會「Coke！暢快嗨肉祭」將於3月27日至29日在圓山花博公園舉行，匯聚超過30家排隊名店，以燒肉、牛排等四大主題滿足肉食控的味蕾。活動現場有多種聯名套餐和抽獎活動，期待成為春季熱門打卡熱點。

2026「國外美食」進軍台灣Top6！金泰亨V代言韓國咖啡Compose Coffee、東京百年鴨湯拉麵登台

近年不少海外人氣品牌進軍台灣，讓饕客不用搭飛機，就能在台北輕鬆吃到來自世界各地的話題美食。從韓國國民咖啡品牌、首爾爆紅的可頌名店，到東京人氣拉麵、日本街頭美食，每一間都帶著原汁原味的特色與話題登台，瞬間成為社群打卡與排隊熱點。除了日韓人氣品牌，還有韓國45年老店帶來經典解酒湯文化，以及邊佑錫最愛的咖啡廳，將可朗芙甜點風潮帶進台北東區，讓甜點控與咖啡迷也能感受到滿滿韓系氛圍。對喜歡嚐鮮的美食控來說，這波「國外美食來台潮」絕對值得跟上。接下來就一起看看近期 話題最高的國外美食品牌，看看哪一間會成為你的下一家朝聖清單吧！

清明連假入住北投麗禧溫泉酒店 享用現做潤餅早餐

【文・林宥銣】 春意漸濃、清明連假將至，在繁忙生活節奏中尋求片刻喘息成為旅遊新趨勢。位於台北北投的北投麗禧溫泉酒店，於2026年4／3～4／6連假期間，特別推出結合節氣文化的住宿體驗，透過現做潤餅早餐與桌邊服務，讓旅客在溫泉假期中感受傳統文化的細膩底蘊，為春季旅遊注入人文溫度。 此次限定活動最大亮點為早餐時段登場的「現做潤餅捲」服務，由師傅推著潤餅餐車至座位旁現點現作，呈現兼具視覺與味覺的用餐體驗。餡料選用高麗菜、豆芽菜、叉燒肉、蛋酥等經典組合，搭配現刨麥芽花生糖磚製成的花生粉，層層堆疊出豐富口感。透過現場手工包製，不僅保留潤餅皮的Q彈細緻，更讓每一口都吃得到食材原味與溫度，重現清明節「寒食」與「禁火」的傳統意涵，將日常早餐昇華為一場富含文化象徵的儀式體驗。 硬體設施方面，飯店全館擁有66間溫泉客房，皆設有私人陽台與冷熱雙湯池，引入源自地底的白磺泉，泉質溫潤細緻，深受旅客喜愛。在靜謐的北投山林環境中，結合台式款待精神與精緻服務，營造出兼具隱私與舒適

北門站美食推薦「尚雯早午餐」大份量海鮮炒麵、超香高麗菜蛋餅，在地人激推

udn走跳美食／阿一一之食意旅遊 身為一個對吃充滿熱情、而且最愛挖掘高CP值好料的阿一一，最近在台北北門站附近發現了一家會讓你一吃就愛上、而且份量超夠、價格又親民的早午餐店！他們家的海鮮炒麵，那個份量一整個澎湃到不行，還有高麗菜蛋餅咬下的蛋香和清甜，一天的元氣就從這裡開始～尚雯早午餐。

2026竹子湖海芋季開跑！ 台北陽明山海芋季4大必拍打卡點，享受山谷間的花田好浪漫

2026年陽明山竹子湖海芋季將於3/13開展至4/26，每年這個時候都會吸引大批人潮上山，而竹子湖的每個觀光海芋園幾乎都能讓遊客體驗採海芋的樂趣，小編幫大家整理了幾間台北陽明山竹子湖熱門的海芋田，每家都各有特色，你想去哪家呢？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。