臺北杜鵑花「最美花期」來囉！賞花全攻略報你知
【旅奇傳媒/編輯部報導】春意全面升溫，臺北城市悄然換上繽紛春裝！「2026台北杜鵑花季」邁入第3週，市花「杜鵑」自街道、公園到城市廣場接力盛開，整座城市化身為春日花園，正式迎來一年中最浪漫的賞花時節。杜鵑何時最美？哪裡最好拍？現在就帶您掌握最完整賞花攻略！
臺北市政府工務局公園路燈工程管理處（簡稱公園處）指出，杜鵑花期受氣候影響極大，近年氣溫變化劇烈，使盛花期需隨天氣動態調整。以大安森林公園為例，杜鵑花期由專業團隊持續觀測，並參考國立臺灣大學張育森教授研究研究推估，當氣溫低於17℃累積150小時即可打破花苞休眠，再以10.8℃為基準累積507℃後，即可迎來盛花期。今年相關條件已於元旦達標，預估盛花期落在3月中旬前後，正是近期最值得把握的賞花黃金期。
青年公園管理所主任吳旻靜表示，目前臺北多處公園已進入盛花階段，包括二二八和平公園、逸仙公園、花博公園圓山園區及陽明公園等，皆可見杜鵑繽紛綻放。本週末在溫暖天氣加持下，花況可望更上一層樓。大安森林公園雖未全面齊放，但中央走道與新生南路入口仍形成亮眼花帶，引領遊客漫步花海。想一睹特色品種，則不可錯過兒童小舞台旁的主題花屋「拾花號」，包含淡雅紫色烏來杜鵑、洋紅重瓣「桃園1號」與鮭魚紅「桃園2號」，展現杜鵑多元之美。
不只公園精彩，城市街景也同步上演花開盛事！目前道路杜鵑開花約三成，北門廣場花帶已率先吸睛，為通勤族帶來療癒風景；愛國西路、新生南路臺大周邊陸續綻放，而深受期待的仁愛路與艋舺大道「杜鵑大道」，也蓄勢待發，即將迎來壯觀花景。
今年花季以「拾花號」為主題，推出「杜鵑花航地圖」全台串聯活動，邀請成為花景探索者！無論是街角、公園或自家陽台，只要拍下杜鵑之美並於「公園新花漾」粉絲專頁打卡分享，就能一同拼出屬於臺灣的杜鵑花地圖。
此外，大安森林公園內也驚喜加碼！由大安森林公園之友基金會打造的花藝展區，除展示高達成人身高的平戶杜鵑外，更集結紅、粉、藍、紫、白等繡球花，形成夢幻花景。今年更首度融入日本「花手水」概念，將落花化作水中藝術，讓遊客近距離欣賞花影流動之美。園區沿線還有醉蝶花、金魚草、大飛燕草等春花接力綻放，層層堆疊春日色彩。
「2026台北杜鵑花季」將持續至03/31，接續還有「台北花伴野餐」等活動輪番登場，邀請走入花海、感受城市最動人的春日風景。
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