這樣買最省時！日雜 MOOK 推薦 雙連市場必吃「巨無霸潤餅」 雙辣潤餅最對味

藏在傳統市場大潤餅！下雨撐傘也要吃！這間《建國潤餅》一天只賣6小時！周日二日、見紅就休，連日本媒體也有推薦，即使過一段時間，潤餅依舊很乾爽，潤餅有四種口味：原味、辣味、哇沙米與雙辣口味，省時秘訣：早上 8:30後即可電話預訂，一小時後自取，完美避開尖峰人龍～

建國潤餅｜雙連市場週休二日美味小吃

藏在台北中山區民生西路巷弄內的《建國潤餅》，就在熱鬧雙連市場中心點，每天僅營業到下午 1:30，且採取「週休二日」與「見紅就休」經營模式，若開車前往，鄰近有許多民營停車場，費率約每小時40-100元之間，建議停車前可多加比較。

搭乘大眾捷運至「雙連站」，從2號出口步行約1分鐘可抵達。

地址：臺北市中山區民生西路45巷3弄11號

聯絡電話：02-25224266

營業時間：07:30-13:30

公休：每週六、日

下雨也擋不住《建國潤餅》魅力！即使遇上天空不作美，攤位前的人潮從未間斷，真的是指標性排隊小店，當天還聽到老主顧抱怨「昨天打了好幾通都沒人接」，就知道生意很不錯。

建國潤餅｜日本旅遊推薦＋菜單介紹

《建國潤餅》也紅到海外！連日本旅遊雜誌MOOK也跨海報導，真的很難不被這立牌給吸引，在排隊等待可看到櫃檯小小白板清楚寫著潤餅價格與口味，想要口味重一點可以來點辣。

一卷65元

口味：原味、辣味、哇沙米、雙辣

建國潤餅｜需要三位包餅師傅

《建國潤餅》11點後更多人排隊！三位職人雙手不停歇，大家都打算買來當中餐，攤位後方三位穿著整齊、配戴衛生帽子的員工，雙手像是裝了馬達般，包餅的動作從未間斷，潤餅多達9種配料，有瀝乾高麗菜、豆芽菜與胡蘿蔔絲，搭配經典紅糟肉、鹹香菜脯、紮實豆干與香菜、花生粉提味。

排在前面客人，幾乎每個人都是「好幾捲、好幾捲」買！除了是家人的早午餐，更多應該都是幫辦公室同事買，我自己一個人吃先入口一條吃看看。

不想排隊那就直接看這攻略：早上8:30後開放電話預訂！只要提前一小時預約，就能在指定時間輕鬆自取，櫃檯旁邊這些應該是預訂的潤餅。

攤位採取「自己付錢、自己找零」模式，付錢時記得口頭向店家回報一聲：「我投了多少錢、找了多少錢喔！」

《建國潤餅》拿在手上紮實有份量！一般食量女生一顆可以抵一到兩餐，我吃完這顆非常有飽足感，直接是早午餐的概念，潤餅多達9種豐富配料，感覺就挺有營養。

建國潤餅｜原味潤餅 65元

對我來說這真的是巨無霸挑戰！《建國潤餅》麥香餅皮韌性十足，包覆9種配料，厚實到連吃好幾口，才有辦法呈現剖面拍照，餅皮咬起來帶有嚼勁，高麗菜與豆芽菜瀝的很乾淨，搭配胡蘿蔔絲、紅糟肉、菜脯、豆干、香菜與香菇酥，整體調味挺清爽不複雜，也沒多餘油份，原味很適合喜歡清爽的朋友。

《建國潤餅》份量大可以直接抵我正餐，即使買完一段時間再吃，餅皮依舊維持乾爽，沒有被蔬菜浸濕，內餡調和得恰到好處，清爽且食材原味鮮明，適合追求健康低負擔的朋友，重口味可以點雙辣口味！吃起來更豐富夠味。

地址：臺北市中山區民生西路45巷3弄11號

聯絡電話：02-25224266

營業時間：07:30-13:30

公休：每週六、日

內用／外帶：僅提供外帶

寵物友善：是

停車場：無

官網：無

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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