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北門站美食推薦「尚雯早午餐」大份量海鮮炒麵、超香高麗菜蛋餅，在地人激推

阿一一之食意旅遊／ 文、圖／阿一一

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身為一個對吃充滿熱情、而且最愛挖掘高CP值好料的阿一一，最近在台北北門站附近發現了一家會讓你一吃就愛上、而且份量超夠、價格又親民的早午餐店！他們家的海鮮炒麵，那個份量一整個澎湃到不行，還有高麗菜蛋餅咬下的蛋香和清甜，一天的元氣就從這裡開始～尚雯早午餐。

尚雯早午餐交通超便利

尚雯早午餐的位置真的超級方便，無論你是搭捷運還是公車，都能輕鬆抵達，完全不用擔心交通問題！做捷運可搭乘松山新店線（綠線）到「北門站」，從3號出口出來後，不用10分鐘就能看到位於大馬路口的尚雯早午餐，非常很好找。附近也有多個公車站牌，像是「延平鄭州路口」、「聯合醫院中興院區」等，多條路線公車都會經過，大家可以根據自己的起點選擇最方便的公車路線。

因為它離大稻埕和迪化街非常近，可以一早來先到這裡吃個早餐，像我們吃完後就去參觀新文化運動紀念館和新芳春茶行，再找個美美咖啡廳就能輕鬆串成集合古蹟博物館和美食的大稻埕一日遊（不過記得每週日為固定公休，小心別撲空了）。

台北大稻埕一日遊

準備大口吃涮嘴炒麵之前，來欣賞一下阿一一剪輯的動態影片，集合大稻埕的免費景點和人氣美食，絕美古蹟博物館和夠份量小吃一次滿足！

※歡迎大家訂閱我的youtube頻道※

店內環境與菜單｜溫馨小店，選擇豐富不踩雷

尚雯早午餐外觀就是很傳統的早餐店，半開放式的空間，外圍有設置內用的簡單座位，老闆娘和店員正認真製作料理，雖然非常忙碌，但依然客氣有禮。早上來這裡，可以看到許多上班族和附近居民，大家都在享受一份美好的早餐或午餐，感覺特別有生活氣息。

菜單的選擇超級豐富，從傳統的蛋餅、蔥抓餅、漢堡，到特色炒麵、大阪燒，應有盡有，價格更是親民到不行，最貴都不用一張國父，讓人覺得CP值超高！光看菜單就選擇障礙症發作，什麼都想點啦！

最後我們兩個人點了招牌海鮮炒麵和高麗菜蛋餅，配上香濃的養生豆漿和芝麻漿，花少少錢就能享受營養滿點的豐盛早餐。

驚艷主打 澎湃海鮮炒麵，份量不是叫假的

首先直接是重頭戲，當我的「海鮮炒麵」一上桌，眼睛都亮了！大大盤子堆得像小山一樣的麵條，一份不到100元，裡面吃得到Q彈蝦仁、花枝、新鮮蔬菜，還有一顆嫩嫩半熟蛋，筷子一戳瞬間流出金色蛋黃，光看就讓人食指大動！

我迫不及待地夾起一大口，麵條炒得非常入味，是那種帶點濕潤又不失Q彈的口感，每一根麵條都均勻裹上了不油不膩的特製醬汁，鹹香夠味，吃起來超級涮嘴！海鮮料不能說超多，但蝦吃得到脆彈，花枝也相當有彈性，重點這份量，一個大男生吃完絕對飽到翻過去，女生可能還要分食才能吃完，真材實料又大方，這盤炒麵吃下來，一整個就是大滿足啊！

高麗菜蛋餅必點 香酥清脆，每一口都療癒

除了海鮮炒麵，尚雯的「高麗菜蛋餅」也是我很推薦的品項，他們家的蛋餅外皮煎得恰到好處，邊緣帶點焦脆，中間則是帶有嚼勁，口感層次豐富，而且一口咬下，能感受高麗菜的脆很清甜，加上加價的濃郁起司香氣增添風味，真的是越咬越香，每一口都是滿滿幸福感！

蛋皮的蛋香與高麗菜的甜完美融合，吃起來一點都不膩，不用沾醬就已經很夠味了，如果你是重口味愛好者，店內也有提供辣醬或醬油膏可以搭配，他們的辣醬真的有辣，愛吃辣的朋友不能錯過！

阿一一真心話｜尚雯早午餐，CP值高到想天天報到

終於來到期待已久的尚雯早午餐，真的讓我超滿意！看似平凡樸實的早餐店，卻有驚喜的美味好菜，不但夠份量也吃得出用心，他們家真的是把「真材實料」、「高CP值」這幾個詞發揮到淋漓盡致。無論你是像我一樣的上班族，想在忙碌工作前享受一頓飽足又美味的早餐，這裡絕對是北門站附近的首選！他們家的海鮮炒麵、高麗菜蛋餅，真的讓我一試成主顧，好想天天來報到！

FAQ

Q: 尚雯早午餐的招牌菜是什麼？

A: 當然是他們家的大份量海鮮炒麵啦！一大盤像小山一般，醬汁香而不膩，海鮮也滿Q彈的，吃完真的飽到午餐，還有蛋餅系列也很推薦，烙烤過越咬越香，好好啊！

Q: 尚雯早午餐的交通方便嗎？

A: 超方便的！就在捷運北門站3號出口附近，走路不用10分鐘就到，公車班次也很多，不用擔心交通問題，就算開車或騎車，附近也有停車格或付費停車場。

Q: 尚雯早午餐有提供健康的飲品選擇嗎？

A: 有的！他們家的豆漿跟黑芝麻漿都很不錯，喝起來濃郁又健康，完全不甜膩，喝得到真材實料的風味，搭配餐點一整個很滿足，還能兼顧健康喔！

尚雯早午餐

地址：臺北市大同區長安西路231號

電話：0936 085 646

營業時間：05:30–13:30（週日公休）

文章來源：阿一一之食意旅遊 FB：阿一一之食意旅遊

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