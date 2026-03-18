台北信義區美食推薦｜3間上班族必吃銅板小吃清單，這家飲料店居然會從天而降！

說到台北美食，許多人第一時間想到的是信義區百貨商圈與高價餐廳，但其實真正讓上班族天天報到的，是隱身在巷弄中的平價小吃街，位於捷運市政府站附近的信義區永吉路，就是在地人公認的銅板美食聚集地。這條街不走浮誇路線，卻憑實力收服大量上班族的胃，從百元就能吃到的烤鴨捲餅、會「搭電梯」送下樓的特色飲料店，到經典麵線與臭豆腐組合，每一間都是高CP值代表，價格親民、出餐快速、口味穩定，是不少人午餐與下班後解饞的首選。如果正在搜尋信義區美食推薦或想找永吉路必吃小吃，這篇整理出3間在地人氣銅板店家，帶你一次掌握永吉路的實力派美食清單。

台北美食｜捲餅達人

捲餅達人：百元就能吃到料滿到爆的烤鴨捲餅

在信義區永吉路美食清單中，「捲餅達人」一直是上班族討論度很高的一間小店，主打現點現做的手工捲餅，價格親民卻份量驚人，是不少人心中的高CP值代表，尤其是招牌烤鴨捲餅，只要百元出頭，就能吃到幾乎包不住餡料的厚實份量，難怪成為永吉路的人氣排隊店。

圖/ReadyGo

最大的特色在於餅皮，現桿現煎的手工麵皮，外層微酥、內裡保有彈性與嚼勁，不會軟爛也不乾硬，存在感十足，餅皮本身帶有淡淡麵香，單吃就很有水準，當熱騰騰的餅皮包進外酥內嫩的烤鴨肉時，層次感瞬間拉滿。

圖/ReadyGo

烤鴨肉給得毫不手軟，厚實肉片搭配爽脆蔥段與特調醬汁，鹹香中帶點微甜，比例拿捏得剛剛好，肉質軟嫩不柴，咬下去還能感受到油脂的香氣，整體風味甚至被不少熟客認為「不輸專門烤鴨店」，再加上配料塞得紮實，每一口都能吃到鴨肉與餅皮的雙重口感，滿足感非常高。

圖/ReadyGo

除了烤鴨口味，店內也有牛肉、豬肉等選擇，不過多數人仍是為了招牌烤鴨而來，用餐時段常可見附近上班族快速排隊、外帶離開，翻桌率高，出餐速度也算俐落，對於想在信義區找平價午餐或銅板價美食的人來說，捲餅達人確實是一間值得收入口袋名單的永吉路小吃。

地址：臺北市信義區永吉路30巷99之1號

電話：0920-386-607

營業時間：11:30-18:00

台北美食｜鮮茶e站

鮮茶e站：飲料會搭電梯下樓的永吉路特色手搖店

在眾多信義區永吉路美食中，「鮮茶 e 站」絕對是話題度最高的一間飲料店。它不只賣飲料，更因為獨特的送餐方式，成為不少人專程來拍照打卡的原因，店面位於一樓，製作區卻在二樓，當飲料完成後，會搭電梯緩緩送到櫃檯，畫面感十足，也讓第一次來的人都忍不住多看幾眼，菜單選擇非常多元，從經典珍珠奶茶、鮮奶系列、果茶，到各種特調飲品，品項多到讓人容易選擇困難，對於常在附近工作的上班族來說，幾乎天天都能換一杯不同口味，價格定位親民，多數飲品維持銅板價位，是永吉街高CP值飲料代表之一。

圖/ReadyGo

人氣推薦之一是「珍珠奶茶一分糖」。不同於現在流行的濃厚系鮮奶茶路線，這杯走的是偏古早味風格，茶香明顯、奶味順口，不會過於厚重，珍珠口感Q彈，越咬越能吃出黑糖香氣，甜度控制在一分糖時剛剛好，不會膩口，反而更耐喝，對於習慣半糖以上的人來說，也可以依照個人口味調整，客製彈性高。

圖/ReadyGo

除了經典奶茶，水果茶與清爽系茶飲在夏天特別受歡迎，整體風味走清爽順口路線，不會過甜或過度調味，日常喝也沒有負擔，加上出餐速度穩定，即便午餐時段排隊人潮不少，流動也算順暢，在信義區美食推薦與永吉路必吃清單中，鮮茶 e 站不只是解渴選擇，更是一種生活儀式感，抬頭告訴闆娘想喝什麼，看著飲料從二樓搭電梯緩緩降落，短短幾秒的等待，反而成了永吉路獨有的小樂趣。

地址：臺北市信義區永吉路443巷13弄27號2樓

電話：02-87878678

台北美食｜彭記蚵仔麵線臭豆腐

彭記蚵仔麵線臭豆腐：永吉路經典麵線與臭豆腐組合

「彭記蚵仔麵線臭豆腐」屬於那種品項簡單卻實力穩定的小吃店，主打麵線與臭豆腐兩樣經典台式組合，沒有複雜菜單，也沒有花俏創意，但憑著扎實口味與穩定品質，成為不少在地上班族的日常選擇。臭豆腐外皮炸得酥脆卻不顯油膩，表層金黃、咬下去會先聽到清脆聲響，內部則保有濕潤與湯汁感，豆腐本身吸附醬汁後鹹香入味，搭配酸甜泡菜一起入口，層次分明。泡菜醃製得恰到好處，酸度清爽不嗆鼻，能中和油炸香氣，讓整體風味更加平衡。

圖/ReadyGo

另一樣主角是綜合蚵仔大腸麵線，麵線口感滑順細緻，湯底濃稠度控制得宜，不會過於厚重或糊口，柴魚高湯的香氣明顯卻不死鹹，入口後帶點自然回甘，蚵仔新鮮飽滿，大腸處理得乾淨無腥味，口感Q彈有嚼勁，是不少老饕點綜合口味的原因，趁熱食用時，整體風味最完整，香氣也最明顯。

圖/ReadyGo

以價格來說，屬於標準銅板小吃範圍，份量足以當作一餐，對於想在信義區找平價午餐或晚餐的人來說，是兼顧飽足感與傳統味道的選擇，相比商圈內動輒高單價餐廳，彭記的存在讓永吉路多了一份台式日常感，在永吉路必吃小吃清單中，這樣的傳統組合或許不華麗，卻是最容易讓人一吃再吃的類型，簡單的麵線與臭豆腐，正是永吉路銅板美食的代表風景。

地址：臺北市信義區忠孝東路五段165巷3弄5號

電話：02-8787-4628

營業時間：11:30-19:00

台北永吉路必吃美食地圖

台北美食常見問題

永吉路美食推薦吃什麼？

永吉路是信義區上班族最常覓食的美食街之一，推薦可以從百元烤鴨捲餅、會搭電梯送餐的特色飲料店，到經典蚵仔麵線與臭豆腐開始。整體價格親民，是信義區少見的銅板美食集中地。

捲餅達人推薦必點什麼？

多數人會點招牌烤鴨捲餅。餅皮現桿現煎，外酥內Q，搭配厚實烤鴨肉與蔥段、醬汁，份量十足，是永吉路人氣口味。

鮮茶 e 站推薦喝什麼？

珍珠奶茶是一大熱門，偏古早味風格，茶香明顯、珍珠Q彈。一分糖較為順口耐喝。

延伸閱讀 >> 台北美食｜2026「國外美食」進軍台灣Top6，金泰亨V代言韓國咖啡Compose Coffee、東京百年鴨湯拉麵登台！

更多旅遊建議與行程，請上「ReadyGo 出發前」