在地人激推的銅板美食！ 新北板橋「阿益魯肉飯」 小菜10元起、魯肉飯一碗15元 CP值超高

阿益魯肉飯是一家經營超過30年的老店，板橋在地人激推的銅板美食小吃，不管是便當、單點小菜、湯品，都有著傳統道地熟悉的家常美味～目前雙北絕對找不到比阿益魯肉飯更經濟實惠的了！來這裡吃飯可以感受財富自由的味道～內用小碗滷肉飯只要15元，各式小菜只要10元起，隨便點一桌，菜、飯、湯都有了，而且價格超佛，是小資族的幸福噪咖！

阿益魯肉飯 位置

阿益魯肉飯位在裕民街的市場裡，對面就是耕心園，旁邊轉角就是56巷口湯包。如果搭乘捷運從新埔站1號出口步行10分鐘即可抵達，店家位置不會太難找，因為只要看到攤子前有一堆人在排隊就是了！

地址：新北市板橋區裕民街64號(板橋裕民夜市)

電話號碼：02 2256 3475

營業時間：11:00–20:00

內用和外帶分開排隊，外帶直接在外面排隊點菜，內用則是至後方端盤區點菜，別排錯囉！內用不用填寫菜單，想吃什麼直接點～

阿益魯肉飯其實就是像一般傳統的自助餐店，只是菜色、主餐，可以自己任選組合，另外還有湯品、麵食的選擇。

阿益魯肉飯 用餐環境

內用點好餐就端著菜盤自己找座位，阿益魯肉飯內用環境就像是一般小吃店，沒有過多的裝潢，簡單的桌椅，環境還算乾淨～

阿益魯肉飯 價格

阿益魯肉飯菜單價位，從10元至55元不等，三杯雞25元，滷虱目魚30元，最貴的焢肉飯才55元，真的沒看錯，這價位在雙北去哪找呀！便宜大碗，可以放心隨便點也不怕荷包大失血～

阿益魯肉飯菜 菜色品嚐

滷肉飯（小）

15元的小碗滷肉飯限內用才有，滷肉飯是屬於肉燥式的，不是手切那種，肥瘦各半，不是重鹹，是偏清爽，香而不油膩，有點甜甜的南部口味，鹹甜適中還不錯！一碗15元算物超所值了～

滷蛋&滷豆腐

滷蛋味道適中，滷豆腐有軟嫩，但調味就淡了些，還沒入味！

地瓜葉

地瓜葉，簡單加了蒜頭清炒，脆綠清爽美味！

焢肉飯

只限內用的焢肉飯，我選偏瘦的，瘦肉部份不會過柴，肥肉部份輕咬很容易化開。配上的滷白菜。

滷白菜

滷得軟爛入味的白菜，入口的濃郁鮮甜，是我喜歡的古早味！

草菇排骨酥湯

草菇排骨湯裡雖是排骨酥，湯卻清澄如水，不會過油很清爽。草菇平常不太常見，脆甜的口感很特別，不過排骨酥吃起來少了油炸香氣，表現一般般，下次來試試肉羹湯

獅子頭

這獅子頭和我想像得不一樣，看相比較像瓜仔肉，吃起來比較鬆散，沒有獅子頭般的紮實，不過調味有點甜甜的，帶有肉汁，就當成一般滷肉來吃囉！

阿益魯肉飯餐點價格相當平易近人，以這樣的價格在板橋真的很難得，總結是物美價廉的好店，難怪每到用餐時間都大排長龍呀！

