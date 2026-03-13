快訊

川普發文嗆正摧毀伊朗 稱「等著看這些瘋狂人渣下場」

4千張賣單摜壓台積電收跌20元 台股下挫181點收33400點、失守月線

用AI拿學位？博士論文遭疑虛構文獻 政大國發所：下架並調查

聽新聞
0:00 / 0:00

在地人激推的銅板美食！ 新北板橋「阿益魯肉飯」 小菜10元起、魯肉飯一碗15元 CP值超高

兔貝比的菲比尋嚐／ udn走跳美食

udn走跳美食／兔貝比的菲比尋嚐

阿益魯肉飯是一家經營超過30年的老店，板橋在地人激推的銅板美食小吃，不管是便當、單點小菜、湯品，都有著傳統道地熟悉的家常美味～目前雙北絕對找不到比阿益魯肉飯更經濟實惠的了！來這裡吃飯可以感受財富自由的味道～內用小碗滷肉飯只要15元，各式小菜只要10元起，隨便點一桌，菜、飯、湯都有了，而且價格超佛，是小資族的幸福噪咖！

阿益魯肉飯 位置

阿益魯肉飯位在裕民街的市場裡，對面就是耕心園，旁邊轉角就是56巷口湯包。如果搭乘捷運從新埔站1號出口步行10分鐘即可抵達，店家位置不會太難找，因為只要看到攤子前有一堆人在排隊就是了！

阿益魯肉飯

地址：新北市板橋區裕民街64號(板橋裕民夜市)

電話號碼：02 2256 3475

營業時間：11:00–20:00

內用和外帶分開排隊，外帶直接在外面排隊點菜，內用則是至後方端盤區點菜，別排錯囉！內用不用填寫菜單，想吃什麼直接點～

阿益魯肉飯其實就是像一般傳統的自助餐店，只是菜色、主餐，可以自己任選組合，另外還有湯品、麵食的選擇。

阿益魯肉飯 用餐環境

內用點好餐就端著菜盤自己找座位，阿益魯肉飯內用環境就像是一般小吃店，沒有過多的裝潢，簡單的桌椅，環境還算乾淨～

阿益魯肉飯 價格

阿益魯肉飯菜單價位，從10元至55元不等，三杯雞25元，滷虱目魚30元，最貴的焢肉飯才55元，真的沒看錯，這價位在雙北去哪找呀！便宜大碗，可以放心隨便點也不怕荷包大失血～

阿益魯肉飯菜 菜色品嚐

滷肉飯（小）

15元的小碗滷肉飯限內用才有，滷肉飯是屬於肉燥式的，不是手切那種，肥瘦各半，不是重鹹，是偏清爽，香而不油膩，有點甜甜的南部口味，鹹甜適中還不錯！一碗15元算物超所值了～

滷蛋&滷豆腐

滷蛋味道適中，滷豆腐有軟嫩，但調味就淡了些，還沒入味！

地瓜葉

地瓜葉，簡單加了蒜頭清炒，脆綠清爽美味！

焢肉飯

只限內用的焢肉飯，我選偏瘦的，瘦肉部份不會過柴，肥肉部份輕咬很容易化開。配上的滷白菜。

滷白菜

滷得軟爛入味的白菜，入口的濃郁鮮甜，是我喜歡的古早味！

草菇排骨酥湯

草菇排骨湯裡雖是排骨酥，湯卻清澄如水，不會過油很清爽。草菇平常不太常見，脆甜的口感很特別，不過排骨酥吃起來少了油炸香氣，表現一般般，下次來試試肉羹湯

獅子頭

這獅子頭和我想像得不一樣，看相比較像瓜仔肉，吃起來比較鬆散，沒有獅子頭般的紮實，不過調味有點甜甜的，帶有肉汁，就當成一般滷肉來吃囉！

阿益魯肉飯餐點價格相當平易近人，以這樣的價格在板橋真的很難得，總結是物美價廉的好店，難怪每到用餐時間都大排長龍呀！

阿益魯肉飯

地址：新北市板橋區裕民街64號(板橋裕民夜市)

電話號碼： 02 2256 3475

營業時間：11:00–20:00

文章來源：兔貝比的菲比尋嚐 FB：兔貝比的菲比尋嚐

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

udn走跳美食

追蹤

相關新聞

在地人激推的銅板美食！ 新北板橋「阿益魯肉飯」 小菜10元起、魯肉飯一碗15元 CP值超高

udn走跳美食／兔貝比的菲比尋嚐 阿益魯肉飯是一家經營超過30年的老店，板橋在地人激推的銅板美食小吃，不管是便當、單點小菜、湯品，都有著傳統道地熟悉的家常美味～目前雙北絕對找不到比阿益魯肉飯更經濟實惠的了！來這裡吃飯可以感受財富自由的味道～內用小碗滷肉飯只要15元，各式小菜只要10元起，隨便點一桌，菜、飯、湯都有了，而且價格超佛，是小資族的幸福噪咖！

連黃仁勳都二度光顧！「神級麻辣鍋」分店新開幕 快來大啖鍋物、拍網美照

udn走跳美食／老錢的老巢 台北地區主打麻辣火鍋的餐廳競爭相當激烈，但其中讓我三訪以上的只有這間「老撈麻辣火鍋」！而且不只是我跟我朋友很愛，連4.2兆男 aka AI教父黃仁勳...

大安森林公園繡球花季開跑！2000盆花海打造台北夢幻花園

繁忙的城市節奏中，偶爾也需要一處能讓人慢下腳步的地方。台北的大安森林公園，在春天時分悄悄綻放出最夢幻的花景。2026年繡球花季正式登場，2000多盆花朵沿著園區佈置盛開，與杜鵑花交織成繽紛花海，也讓整座公園變成最療癒的春日花園。

饒河夜市必吃！ 外皮炸到酥脆的「冠捷脆皮黃金肉圓」　咬下還會「喀滋」一聲

udn走跳美食／ PEKO の Simple Life 說到饒河夜市美食，絕對不能漏掉「冠捷脆皮黃金肉圓」！這家隱身松山市場的「冠捷小吃」，可是被譽為台北脆皮肉圓的王者 。不必大老遠跑去彰化或高雄，在台北就能吃到、咬下去還會發出「喀滋」聲響的脆皮肉圓，有來捷運松山站附近千萬別錯過！

開業30年！超人氣「新莊QQ球」月底熄燈　網友不捨：新莊第一名

想吃得把握機會！鄰近新莊體育園區的人氣小吃「新莊QQ球」在地經營30年，但是近日發布歇業公告，表示「我們兩老決定作到2026/3/31 有緣再相見」隨著消息出爐，粉絲們也表示「天啊要吃不到了！！！我心目中No.1的新莊美食」、「新莊第一名的QQ球」

捷運士林站必訪！肉多多早午餐、桂花釀西西里，品味獨具的咖啡饗宴

udn走跳美食／阿一一之食意旅遊 在台北這座都市叢林中，每個人心中都渴望一處能夠暫時尋得片刻寧靜的角落。而位於士林捷運站旁，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。