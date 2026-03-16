「台北花伴野餐」3／28起登場！咖啡音樂、親子毛孩三大主題與《Pokémon GO》邀你來玩

【旅奇傳媒/編輯部報導】「2026台北花伴野餐」將於03/28、03/29在大安森林公園登場！臺北市政府觀光傳播局（簡稱觀傳局）表示，今年活動升級為週末2天，規劃「咖啡派對」、「美力運動」及「親子毛孩」三大主題野餐區，結合咖啡、音樂、運動、親子與毛孩元素，並串聯草地瑜伽、親子毛孩裝扮秀及國際特色主題市集，打造適合各年齡層參與的春日戶外野餐盛會。

今年更首度攜手全球人氣手遊《Pokémon GO》合作，透過遊戲體驗、拍照互動與「寶可夢」現身，讓花季野餐多了一份驚喜與陪伴，邀請在花季週末走入公園，共度美好春日時光。

觀傳局表示，本次活動最大亮點之一是與《Pokémon GO》攜手合作，03/28 10:000~04/06 18:00可於大安森林公園一邊賞花，一邊體驗《Pokémon GO》花季限定遊戲內容，只要打開手機即可捕捉寶可夢，享受春日戶外遊戲樂趣。活動期間每日10:00~18:00，園區內也將展出大型「寶可夢」氣球，成為白天時段的拍照亮點。

此外，03/28及03/29，將舉辦線下限定活動，現場設置《Pokémon GO》主題攤位和《Pokémon Pokopia》遊戲體驗，玩家完成《Pokémon GO》指定任務後，將有機會兌換限量好禮；同時也可於多款主題裝置前拍照留念，留下專屬回憶。活動期間更安排「皮卡丘」與「伊布」見面會，於活動舞台區與大小朋友近距離互動，以及無論大人或孩子都能樂在其中的《Pokémon Pokopia》遊戲體驗攤位， 必定能為花季野餐增添歡樂氣氛。

觀傳局補充，今年攜手合作此款全球人氣手遊，與花伴野餐同樣深受親子與家庭族群喜愛，因此，特別選擇在春暖花開的花季期間合作，透過結合野餐與戶外探索的遊戲體驗，以輕鬆、可愛且富有互動性的元素，吸引親子等族群走進公園參與野餐活動，共享家庭時光。

今年所規劃的三大主題野餐區，各具不同特色體驗，亮點十足。

「咖啡派對野餐區」結合音樂與咖啡元素，邀請 DJ 帶來現場音樂演出及咖啡職人進行手沖示範，同時搭配花卉主題手作課程，讓遊客在香氣與旋律中感受春日野餐氛圍。

「美力運動野餐區」推出結合頌缽與精油芳療的草地瑜伽及皮拉提斯課程，另也設置「臺北地標充電站」運動設施，讓大家在綠意中享受戶外運動的樂趣。

「親子毛孩野餐區」則透過泡泡、氣球以及親子與毛孩裝扮秀，打造適合全家同樂的場域。

觀傳局指出，「台北花伴野餐」今年以「國際主題」打造異國市集，精選亞洲、歐洲與美洲特色咖啡、美食及文創手作，營造兼具味覺與生活美學的國際野餐氛圍。市集除集結臺北特色咖啡店，也能品嚐珍珠奶茶、刈包、日本飯糰、印度酸子酥球、荷蘭焦糖煎餅、德國豬腳及加拿大帕尼尼等多元異國美食，一同分享異國野餐文化，帶來跨國界的味覺體驗。此外，活動也串聯超過60間特色店家推出為期一個月的「花伴野餐跑咖活動」，即日起至03/31，至合作店家完成指定任務即可獲得店家優惠及「2026台北花伴野餐限定貼紙」，以咖啡香氣串聯春日記憶。

更多活動資訊請至「2026 台北花伴野餐」官方網站及「臺北旅遊網」查詢。

◉ 2026 台北花伴野餐

・時間：2026/03/28（六）~03/29（日)）13:00-18:00

・地點：臺北市大安森林公園 （臺北市大安區新生南路二段1號）

・官網：https://2026floralpicnic.taipei/

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