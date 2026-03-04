三月沒有連假怎麼辦？看過來！ 3 種台北週末行程推薦給你

三月沒有連假也沒關係，只要利用週末兩天，就能讓身心重新開機！3 種不同風格的週末行程提案來了，想徹底放鬆，就去汗蒸＋按摩；想活動筋骨、流點汗，就去室內攀岩；想來點刺激與沉浸體驗，就挑戰高規格密室逃脫，不管你是想靜靜充電放鬆，還是想熱血放電，這 3 家台北店家都能幫你把週末過得更有儀式感。

1.【汗蒸幕】羊角包汗蒸舒壓館

羊角包汗蒸舒壓館 / 七分之二的探索

🏠 台北市內湖區民權東路六段53號

⏰ 13:00-23:00（週一公休）

位於內湖民權圓環附近的羊角包汗蒸舒壓館，整體空間以溫潤木紋色調打造，環境一樓為大廳與更衣清洗區，地下室設有兩間汗蒸房與療程專屬空間，隱私度高、動線規劃舒適。

汗蒸幕費用包含汗蒸服、兩條毛巾與紙內褲，入場前還會提供罐裝水，方便在過程中補充水分；手機也可以帶入汗蒸室，對於想邊放鬆邊滑手機的人也很友善！除了單純汗蒸，也可搭配油壓按摩，有不同時數組合方案，一次完成排汗、放鬆與深層舒壓，適合週末想「什麼都不做，好好放鬆」的人。

2.【抱石】CORNER Bouldering Gym 角攀岩館

CORNER Bouldering Gym 角攀岩館

🏠 中山店：台北市中山區中山北路二段68號B1

⏰ 平日 10:00-23:00，週末 09:00-21:00

CORNER Bouldering Gym 在華山與中山皆有分店，打造兼顧新手與高手的抱石空間，兩館分別擁有 48 條與 60 條路線，月票可兩館通用，超過 100 條路線任你挑戰，而且兩店交錯換線，每兩週更新一次，常客也能保持新鮮感！場館採用無主螺絲孔新工法，岩牆更美觀也更自由；墊子嵌入地面凹槽設計，降低落地高度差，讓新手更安心，是個從抱石老手到菜鳥，都可以得到樂趣的友善空間！

3.【密室逃脫】開溜製造所

開溜製造所

🏠 台北市士林區中山北路五段685號B1

🙋 適合 3-8 人

⏰ 全預約制

開溜製造所是結合密室逃脫與沉浸式劇場，打造電影級實境遊戲，百坪挑高雙層場景，甚至融入嗅覺與味覺體驗，每場有 2 位專業演員參與（甚至還有金鐘獎演員！），讓玩家真正走進故事裡！

人氣主題《黃衣小飛俠 惡念》將台灣登山界傳說搬上舞台，也是七編體驗後久久不能忘懷的一場密室逃脫，有夠好歡！場景幾乎一比一還原排雲山莊，壓迫卻真實，而且與 NPC 的互動會觸發不同劇情支線，所以每次體驗都可能不一樣，真的是可以一玩再玩的密室；遊戲整體難度適中，更著重沉浸感與劇情張力，新手也能安心參與。

延伸閱讀>>台北密室逃脫推薦｜遊戲控不私藏！7 間密室逃脫台北工作室評比

想知道更多精彩世界見聞，請追蹤按讚「七分之二的探索 Twosevenths 」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」