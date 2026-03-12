連黃仁勳都二度光顧！「神級麻辣鍋」分店新開幕 快來大啖鍋物、拍網美照

台北地區主打麻辣火鍋的餐廳競爭相當激烈，但其中讓我三訪以上的只有這間「老撈麻辣火鍋」！而且不只是我跟我朋友很愛，連4.2兆男 aka AI教父黃仁勳都曾去光顧過兩次（我前三次是在黃仁勳光顧之前就去吃的）～這次我的四訪前往的不是位於敦化北路四巷的南京復興本店，而是這個月才新開幕的「老撈麻辣鍋 x 順天外科醫院・大稻埕店」，地點算是在熱鬧的迪化街商圈那一帶，菜單內容看起來好像跟本店一模一樣，但我覺得這裡與本店最大的差異就是用餐的氛圍大相徑庭，這棟「原順天外科醫院」的建築落成於1921年左右，建築與裝潢的風格結合多種東西方的元素，古色古香，經業者整理以後依然保留老宅的風華，在這邊享用美味的火鍋可以說是別有一番風情啊～♪

基本資料（老撈麻辣鍋 x 順天外科醫院・大稻埕店）

地址：台北市大同區保安街84號

電話：(02)2550-6681

營業時間：11:30 ~ 14:00跟17:30 ~ 23:00

官方粉絲專頁：https://www.facebook.com/laolaohotpotfb

老撈麻辣鍋大稻埕店的位置

「老撈麻辣鍋 x 順天外科醫院・大稻埕店」離捷運大稻埕站不算太遠，當天我從那邊步行過去大約花了8分鐘左右，如果要搭公車前往的話可以在「涼州重慶路口」這一站下車再走過去會更近，若開車前往則可以考慮停在「大稻埕公園地下停車場」，走過來只要3分鐘左右而已。

老撈麻辣鍋大稻埕店的用餐環境

走進店內以後這復古典雅的用餐環境真的讓人有眼睛為之一亮的感覺，不過其實這個地方我不是第一次來了…以前有其他業者在這裡經營「保安捌肆咖啡廳」的時候我就光顧過，所以對這裡的格局和環境算是有一定程度的認識。

這裡的一、二、三樓都有規劃用餐的空間，但照片中那打上美美燈光的樓梯目前禁止通行（要站在上面拍網美照是可以的），想通往二、三樓的話有電梯可以搭！

再來帶你們看一下二樓的用餐環境。

如果你們對建築工法和裝潢方面很有興趣的話，其實這棟建築無論是外觀還是內部都有許多值得玩味兒的細節，例如外面騎樓建築與隔壁建築間都有磚砌拱圈的設計，然後這張照片裡的窗戶用的是上下推拉式格狀的木框玻璃窗，這個在現代比較新的建築裡都非常罕見。

除了四人桌與六人桌以外，這裡也有適合兩人坐的位子，小倆口想一起甜蜜吃火鍋也可以來這裡。

三樓的部份還有這種一次可以坐10人左右的大圓桌，一次開兩鍋的話可以點四種不同口味的湯底，保證可以吃得非常滿足。

這裡還有好幾個包廂區（他們的南京復興店也有好幾間包廂），難怪聽說很多政商名流和藝人都很愛到老撈來用餐。（老闆本身也是屬於人脈超廣、認識一脫拉庫名人的那一種）

冰箱裡可以看到各種酒類和無酒精飲料，如果愛喝啤酒的話，這裡有高達九種以上的啤酒可以選擇，像我們當天就點了「1664生啤塔」，大家都喝得不亦樂乎～

警語：喝酒不開車，開車不喝酒，未滿十八歲不得飲酒

這邊每層樓都有獨立的醬料區。

順便提供推薦的沾醬調製方法給你們參考。（這是我之前在南京復興店拍的）

當天我們點的餐點

當天我們這桌坐了七大、一小，照片中是第一輪吃的好料，後來還有針對愛吃的一些食材再進行加點。（這裡的三記魚餃、手工蛋餃、芹菜丸都深受我們這桌饕客的好評）

【廣東雞煲蟹】

當天我們點的湯底叫做「廣東雞煲蟹」，老闆說是用了螃蟹、豬腳、雞骨、鳳爪以及多種蔬果去熬製而成，聽說是屬於粵式的火鍋湯頭，喝起來有融入螃蟹的鮮味以及雞、豬的醇厚感，然後蔬果帶出了自然的清甜滋味（一般柴魚湯頭都要先丟一些蔬菜下去煮才會比較甜，這湯是直接喝就很甘甜了），另外半邊偏橘黃色的是有加入叻沙的湯汁，喝起來會再多一些咖哩跟椰漿的香氣以及辛辣感。（大概只有小辣的程度而已，連我們這桌的小朋友都敢喝）

【PRIME雪花牛】

這盤是「PRIME雪花牛」，老撈這裡提供的牛肉幾乎都是很高檔那種，有三款是PRIME級的（美國牛裡面最頂級的），另外我之前去那裡吃過的「老撈滑牛」是嚴選自每頭牛只有兩條的「肩胛里肌」，抓醃過並裹上了蛋白以後口感超級滑嫩，也很推薦你們可以點來試試！

PRIME雪花牛的油花既豐富又細緻，燙個5~7秒左右撈起來，口感非常鮮嫩又多汁。

前面我們只有夾一、兩片來拍照，意思意思一下而已，後面就一直專心在吃，懶得再一直拿相機起來拍照了。（一個人要拍的話，其他七個人還要等你拍⋯⋯）

【豬五花】

這盤是比較接地氣的「豬五花」（以上兩盤肉都是小份的Size），雖然豬五花不能算是什麼高檔的肉品，不過燙熟以後QQ嫩嫩的口感加上吸附湯汁的精華，吃起來還是很涮嘴。

【廣東雞煲蟹附的仿土雞腿和螃蟹】

再來看到這盤是點「廣東雞煲蟹」基本就會附上的仿土雞腿和螃蟹，仿土雞腿已經切成塊狀，煮熟以後非常鮮嫩多汁又帶著很好的彈性。

我們後來一口氣就把那些仿土雞腿和螃蟹全部丟下去煮，這樣可以讓整個湯頭喝起來風味更上一層樓。（但你們可以先喝喝看還沒加進去之前的原本風味）

這螃蟹還帶著滿滿的…嗯…我不確定是蟹膏還是蟹黃，滋味濃郁又鮮美，然後蟹肉也相當飽滿。

【紅蟳】

另外還有這更大隻的…我想應該是「紅蟳」吧！？（前面上菜的時候我沒聽到介紹，然後這些菜也不是我點的⋯⋯）

其實我不是一個很擅長吃螃蟹的人，但當天同桌友人一直善意叫我夾去吃⋯⋯我就吃了兩、三塊，肉質真的非常甜美又有彈性，而且用筷子就可以輕鬆挖出一堆蟹肉（不像有些小螃蟹，我真的不太知道怎麼吃），後來吃得非常盡興！

【老撈滑魚】

這魚肉也有經過抓醃處理，吃起來肉質軟嫩又滑口，無刺、無腥味，不會像你們平常在一般火鍋店煮的魚片那樣煮一下子就整個在鍋裡四分五裂。

【台灣無毒蝦】

這盤鮮蝦強調使用無毒養殖的台灣蝦種，燙熟以後肉質緊實又鮮甜。

【鮮甜透抽】

接下來看到的是Q彈又帶有嫩度的透抽，一人一尾剛剛好，我覺得不需要特別沾什麼醬料就非常可口了。

【芹菜丸】

本來我對這一樣是有點怕怕的…因為我不算那種特別愛吃芹菜的人，但實際吃起來，它本體還是貢丸，雖然有加入芹菜，但感覺芹菜的味道有被壓下來一點，沒有清炒的芹菜味道那麼強烈，整個風味的平衡性抓得很好。

【福州丸】

這個⋯⋯其實我不敢100%肯定是不是「福州丸」，因為只有五顆，我好像沒有吃到。

【三記魚餃】

基隆超有名的「三記魚餃」在這裡也可以吃得到，內行人都知道這家的魚餃手工製作，鮮味、甜度極佳，而且咀嚼時的口感也頗有彈性，我們當天好像續了兩次！

【綜合蔬菜盤】

為追求營養均衡，不可以只吃肉肉和海鮮，所以我們有點了一大盤的「綜合蔬菜盤」，葉菜類的賣相都很好、水份也很飽滿。

【水果玉米】

又脆、甜度又高的「水果玉米」必須另外加點一份才吃得夠。

【土耕茼蒿】

冬季限定的「土耕茼蒿」也是大受好評，幾乎沒有人不愛吃的～

【生鮮腐竹】

我本來就很愛吃豆腐、豆皮類的食品，這個「生鮮腐竹」口感滑嫩又略帶咬進，咀嚼時充滿迷人的豆香味，完全是我的菜！

【1664生啤塔】

這個是只要人多的話幾乎每桌都會看到一組的「1664生啤塔」！這種法國可倫堡1664生啤喝起來非常清爽，幾乎沒有半點苦澀之味，然後還帶著一股清新的果香感，冰冰地喝，沁涼又消暑，暢快極了～（我覺得比一般台啤好喝非常多）

警語：喝酒不開車，開車不喝酒，未滿十八歲不得飲酒

這是別桌客人贊助的果汁，也很好喝。

以上就是這次的分享，我覺得這次品嚐到的「廣東雞煲蟹」真的非常令人驚豔（我平常不會喝到這種粵式的湯頭），不過建議大家愛喝的話一開始可以先多喝幾碗，不然後面加入太多食材去煮以後可能會變鹹，然後老撈的食材方面有很多其他同性質的麻辣鍋店吃不到的嚴選好料，如果你們本身是屬於比較挑嘴的人、吃到品質沒那麼好的食材會生氣的話…我相信老撈這邊絕對是可以讓你們吃得滿意的啦～（然後來這間「老撈麻辣鍋 x 順天外科醫院・大稻埕店」用餐，我看其他桌女客人都拍照拍得很開心，是屬於那種妳們會想打卡上傳到自己社群平台的那種用餐環境）

