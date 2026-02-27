抹More全新打造「Paopao Cafe」限定「草莓肉絲乳酪」引熱議！老屋翻新空間成中山區必去咖啡廳

遼寧街商圈近期出現一間討論度升溫的甜點新店。由「抹More」團隊全新打造的 paopao，選擇以白天時段切入市場，從上午11點營業至晚間7點，鎖定午後咖啡與甜點時光。不同於過去偏向夜晚氛圍的經營風格，新品牌以更開放、明亮的姿態迎接來客，企圖在都會節奏中，創造一處能輕鬆停留的甜點據點。

圖／取自paopaoig粉絲團專頁

主打商品之一，是只限內用的草莓肉鬆生乳酪。相較早期以蛋糕體為主的版本，這次改以生乳酪為核心結構，堆疊出濃郁卻不厚重的奶香，並融入當季草莓果香，讓酸甜氣息更為鮮明。底層酥脆塔殼提供口感支撐，上層鮮奶油刻意保留自然紋理，再撒上肉鬆增添鹹香，讓味蕾在甜、鹹、酸之間來回轉換。草莓品項依產季供應，數量與販售時間皆會隨原料狀況調整。

圖／取自paopaoig粉絲團專頁

除了話題新品，品牌原有的人氣蛋糕也同步登場，包含濃郁系布朗尼與花生風味蛋糕等品項，強調甜度節制與層次分明。飲品方面，以義式咖啡為主軸，拿鐵口感滑順、奶泡細緻，風味乾淨不厚重，適合長時間停留慢飲。

圖／取自paopaoig粉絲團專頁

圖／取自paopaoig粉絲團專頁

空間則成為另一亮點。老屋基底經重新梳理後，轉化為線條流暢的現代場域，大面開口設計拉近街景距離，吧台曲線與深色器皿形塑低調質感。店內亦規劃多處插座座位，兼顧工作與休憩需求。在甜點表現與空間機能雙軌並進下，paopao為中山區咖啡版圖再添一筆值得關注的新選擇。

圖／取自paopaoig粉絲團專頁

