台北景點推薦｜寶藏巖聚落怎麼玩？帶日本朋友走進迷宮老屋的一天

說到台北旅行，多數人會先想到西門町、101、象山，但小編這次想帶日本同學走一條「更像台北日常」的路線：寶藏巖國際藝術村。它就在台北市中心、公館附近，卻像突然闖進一座會轉彎的迷宮聚落——斜坡、階梯、巷弄、老屋、展間，走著走著就有種「這裡真的還在台北嗎？」的錯覺。更棒的是，這裡不只好拍，還能把台北美食、咖啡、復古零食一起收進同一天的行程裡。

台北景點｜寶藏巖國際藝術村

寶藏巖國際藝術村：像九份的迷宮巷弄，在城市裡走進另一個世界

一踏進寶藏巖，小編第一個反應就是：這也太像「台北版九份」。路不是直的，巷子也不是規則的，坡道一路蜿蜒往上，每轉一個彎都像開盲盒——可能是藝術工作室、可能是小展間、也可能只是某個安靜到讓人想放慢腳步的角落。

小編很喜歡帶外國朋友來這裡的一點是：就算不懂藝術，也能玩得很開心。你可以把它當成一座「可以走進去的展場」，也可以把它當成「會讓人一直想拍照的聚落散步」。沿路的磚牆、光影、階梯轉角，隨便一站都像畫面。

地址：100臺北市中正區汀州路三段230巷14弄2號

電話：02 2364 5313

營業時間：週二～週日 11:00–22:00（週一休息）

台北景點｜秋紅肚房

秋紅肚房：隱藏版老宅餐廳！日本同學第一口就喊 Oishii

走迷宮最需要的就是「先補血」。我們第一站直奔藏在聚落裡的老宅餐廳秋紅肚房。它真的很低調，招牌不太明顯，走到門口還會懷疑「這裡真的有店嗎？」結果一上樓、推門進去，立刻是另一個世界——採光舒服、空間可愛，還有一種「老屋被好好照顧」的溫柔感。

日本同學第一口吃到招牌腱肚溏心拌麵，直接大喊 Oishii! 小編自己也覺得很可以：牛腱和牛肚滷得夠軟，拌麵是細麵但保有Q勁，溏心蛋是那種人人都愛的熟度。如果你平常口味偏重，記得跟店家要辣醬，香麻感會把整碗麵的層次再拉高一階。

天氣冷的時候小編超推冬季限定「時蔬嫩牛湯餃」，湯頭鮮甜、喝起來很暖，帶外國朋友也很加分，因為它介於「台式溫暖」和「日式湯品舒服感」之間，很容易被喜歡。最後當然要以甜點收尾，我們點了香蕉海鹽捲餅，鹹甜交錯的味道很特別，不論是男生還是女生都對這種「甜點又不完全甜」的組合很買單。

地址：100臺北市中正區汀州路三段230巷43號

營業時間：週四、五 11:00–18:00；週六、日 11:00–19:00（週一二三休息）

台北景點｜寶村柑仔店

寶村柑仔店：QQ糖、雞蛋冰、復古零食：在台北市中心遇見台式浪漫

吃飽後，我們走到隔壁的寶村柑仔店，它完全是那種「走進去會開始懷念童年」的地方。店不大，但每一格都塞滿回憶：復古糖果、餅乾、童玩，還有一些在地手作小物。最有趣的是，邊吃零食邊坐在門口歇腳的那一刻，你會突然覺得——在這麼繁華的台北，居然還保留著這種慢慢的、很生活的節奏。

小編那時候一邊吃著QQ糖、一邊看日本同學研究「雞蛋冰到底是什麼」，她的表情超像在做文化田野調查（笑）。這一站小編覺得很適合當作寶藏巖迷宮散步的中繼點：補水、補糖、補回憶。

地址：100臺北市中正區汀州路三段230巷16弄1號

電話：02 2364 5642

營業時間：週二～週日 11:00–18:00（週一休息）

台北景點｜尖蚪

尖蚪：宇治檸檬冰茶太好拍！窗邊一坐就像離開台北

最後一站，小編來到尖蚪。它的氛圍是那種：你一坐下就會不自覺把音量放小，然後開始想「今天就慢一點也沒關係」。老房子木頭的味道、昏黃的燈、書架與小角落，讓整間店像把城市噪音關在門外。

圖/FB尖蚪、ReadyGo

我們點了超好拍的宇治檸檬冰茶，茶香和檸檬的清爽很搭，顏色也漂亮到會想先拍三張再喝。天氣冷的時候，再配一杯肉桂茶會很舒服，溫溫熱熱、香氣很安定。小編也推薦點他們家的巴斯克蛋糕，當作今天這趟「台北迷宮小旅行」的甜甜句點。而且窗邊那個畫面真的很犯規——光線一進來，你會覺得自己根本不在台北，而是在某個山城老屋裡偷到了一段安靜的下午。

地址：100臺北市中正區汀州路三段230巷57號

電話：02 2369 2050

營業時間：週三、四、五 11:00–18:00；週六、日 11:00–20:00（週一二休息）

台北景點寶藏巖行程表

11:00 抵達寶藏巖國際藝術村入口，先散步熟悉坡道與巷弄動線

11:30 秋紅肚房午餐：腱肚溏心拌麵／冬季限定湯餃／香蕉海鹽捲餅

13:00 寶藏巖迷宮散策：展間探險、巷弄拍照、找喜歡的角落放空

14:30 寶村柑仔店補給：QQ糖、雞蛋冰、復古零食挖寶

15:30 尖蚪咖啡：宇治檸檬冰茶＋肉桂茶＋甜點收尾

17:00 回到入口或公館周邊續攤（河岸散步／逛公館商圈）

台北景點寶藏巖常見問題

寶藏巖會不會很難走？需要注意什麼？

路線有坡道和階梯，建議穿好走的鞋。巷弄轉彎多，第一次來可以先抓「入口—秋紅肚房—寶村柑仔店—尖蚪」這條主線，再自由亂走探索。

寶藏巖國際藝術村怎麼去？

寶藏巖位於台北市中正區，最近的捷運站是「公館站」。從捷運公館站 1 號出口出站後，步行或騎 YouBike 約 10～15 分鐘即可抵達園區入口，沿途都有指標，路線不算複雜。

寶藏巖需要門票嗎？

不用門票。寶藏巖國際藝術村是免費開放參觀的戶外文化聚落，只有部分展覽或活動可能需依現場公告付費。

寶藏巖適合親子或帶長輩來嗎？

可以，但建議視體力調整路線。園區有平緩路段，也有較多階梯的區域，親子可選擇較平坦的主要動線慢慢逛。

