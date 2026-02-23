聽新聞
開工走春「台北城也看得到風鈴木」！亮點、交通搭配1日遊快收藏
隨著氣溫回升，台北市玉門街沿線的洋紅風鈴木陸續綻放，粉紅花朵在枝頭綴滿，如同替城市披上柔亮春裝。花況逐步升溫，沿著街道漫步即可欣賞一樹樹繽紛花景，與周邊綠地相互映襯，成為春季限定的賞花散策路線。從街角遠望，滿開花朵在陽光下更顯飽和，吸引不少民眾駐足拍照。
玉門街串聯圓山花博公園綠地空間，鄰近市集與晴光商圈，白天可賞花踏青，午後順遊展館或品嘗在地小吃，一趟一日遊行程滿足拍照與味蕾。周邊交通便利，從圓山站步行即可抵達，適合規劃半日或一日輕旅行，在城市中感受春日氣息。
公園單位表示，玉門街的洋紅風鈴木為圓山一帶重要景觀樹種之一，搭配中山北路三段行道樹與中央分隔島綠蔭，形塑四季皆有變化的城市綠廊。春季由洋紅風鈴木揭開序幕，初夏有灌木白花點綴，入秋楓香轉色，冬日落葉後景致簡潔，各有不同風貌。
洋紅風鈴木原產於中南美洲，花色粉紅、喉部帶淺色漸層，花朵成團簇生，外型近似繡球，觀賞性高。其樹形挺直優雅，常被選作行道樹。賞花時不妨抬頭觀察葉形與花序特色，為春日散步增添知性趣味。趁著花期展開，不妨開工或連假走訪玉門街，收藏這抹限定粉紅吧！
