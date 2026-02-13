4000棵櫻花齊放！新北三峽「大熊櫻花林」花海實況浪漫登場
位於新北市三峽區的大熊櫻花林，佔地約五甲，園區內種植超過四千棵櫻花，是北台灣規模相當可觀的賞櫻勝地。每到櫻花季，不同品種依序綻放，讓整個山林在春天裡層層染上粉色，成為不少花迷每年必訪的賞櫻行程。
截至2月10日，園區內的三色寒櫻已進入尾聲，目前由香水櫻接棒登場，花開約五成，粉嫩花色逐漸鋪滿坡地，預期將形成浪漫的粉色地毯景象。接下來，八重櫻、富士吉野櫻與染井吉野櫻也將陸續盛開，整體花季預計一路延續至3月20日，賞花時間相當充裕。
園區每日開放時間為早上7點至晚上7點，下午5點後更會開啟夜櫻燈光，讓櫻花在燈影映襯下展現不同氛圍。白天適合拍攝整片櫻花林延伸的壯觀畫面，夜晚則多了一份靜謐浪漫，成為情侶與攝影愛好者特別喜愛的時段。
由於園區周邊山路狹小，且無提供汽車停車位，建議旅人利用接駁車前往。接駁車自皇后鎮森林出發，來回費用為每人150元，特定期間另有優惠。園區全程為上坡地形，體力消耗較大，較不適合推車或輪椅入園。若攜帶寵物，搭乘接駁車時需使用寵物外出箱，出發前也建議留意官方公告，掌握最新花況與人流資訊。
賞花時間：07:00-19:00
夜櫻點燈時間：17:00-19:00
賞花地址：新北市三峽區竹崙路228號之一
收費方式：假日全票$250；平日優惠票$200；愛心票$120；120公分以下幼童$20
