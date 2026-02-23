自家漁船直送新鮮海鮮！金山隱藏版好店 小卷彈牙好吃，三種飲料與濃湯喝到飽

光看《花義思廚坊》這名字，還以為是純義式料理，沒想到菜單超多元！除了義大利麵、排餐，還有祖傳滷爌肉與人氣海鮮火鍋，最吸睛的是店家三艘自家漁船，每天直送最新鮮海鮮，無論點哪道料理都能吃到鮮甜味，主廚創意十足，甚至把金山地瓜融入披薩，口感香甜有層次，內用有三種飲料、主廚濃湯喝到飽～

花義思廚坊｜金山隱藏版

《花義思廚坊》位在新北市金山區環金路286號！看到7-11往裡面走就對了，旁邊是金山北海溫泉洲際酒店，雖然有大招牌但還是挺隱密，餐廳前方附設免費停車格。

地址：新北市金山區環金路286號

聯絡電話：0987-327-317

營業時間：平日11:00-15:00、17:30-18:30／假日11:00-18:30

公休：每週二、週三

《花義思廚坊》就在環金路的7-11後面，轉進去像在解鎖隱藏餐廳，門口一整排停車格很加分，但週末車位秒殺，晚來只能眼神停車，想吃請早到。

花義思廚坊｜有三艘自家漁船

《花義思廚坊》會累積高人氣！因為有自家漁船，老闆娘對海鮮可說是瞭若指掌，加上主廚兒子本身是餐飲科出身，評價高也不意外。

餐廳店內挺寬敞也很明亮，即是週末這天已經是下午三點，依舊有一半客人，就知道用餐時間肯定是要候位。

螃蟹季來訪，海鮮缸直接變螃蟹聯合國！這次非產季也不失望，漁船直送鮮蝦、透抽小卷足以撐場，牆上三艘漁船不是裝飾，是真的店家有這三艘自家漁船～

花義思廚坊｜用餐規範

牆面有內用餐規則：全面禁止外食，用餐時間90分鐘，140公分以上需點一份主餐，規矩不多，但每條都很清楚。

座位安排挺彈性，有兩人桌、四人桌，還有適合多人聚餐的長桌，不管情侶約會、家庭出動或朋友揪團都適合。

花義思廚坊｜推薦加碼活動

一進去就被這些圖文照片吸引！尤其是限時限量的自家漁船鮮卷、活體海鮮與鮮卷活動，加購價只要77元～199元之間，對喜歡吃海鮮的人來講很有吸引力。

花義思廚坊｜掃碼菜單

桌上有QR碼直接掃碼點餐最快，開頭就是《花義思廚坊》人氣TOP！最熱銷的依舊是自家漁船卷卷鍋與海鮮拼盤火鍋，滿滿的小卷卷鍋一鍋499元，加上內用濃湯、三種飲料喝到飽，以觀光景點來講很可以。

花義思廚坊｜自助區喝到飽

內用提供三種飲料與濃湯喝到飽！飲料有拿鐵咖啡、奶茶與柳橙汁，濃湯挺好喝，配料有先炒過特別香，一不小心真的會一直裝一直喝下去，聽說週末會喝掉四大桶濃湯！！！

花義思廚坊｜祖傳滷爌肉特餐

《花義思廚坊》新推出的「祖傳滷爌肉特餐」走限量路線，賣完就收！白飯配大塊爌肉，還有爌肉滷筍、蒜香麵包、三樣小菜、醃製炒小卷，甜點再補手工地瓜圓、綠豆湯，一套吃完直接飽到點頭。

自家漁船每日直送的小卷就是不一樣！口感Q彈好咀嚼，每隻都入味不腥，越吃越涮嘴，根本是白飯殺手，一不小心飯就見底了。

三樣配菜每天隨機出菜，今天是涼拌洋蔥、涼拌海菜、醃製大根蘿蔔，調味清爽不搶戲，反而越吃越開胃。

好幾大塊爌肉肥瘦均勻，色澤透出入味功力，滷蛋更是全身都滷透，蛋黃香濃不乾口，郭先生說滷蛋好吃啦！

帶皮滷爌肉份量十足，用的是當日溫體梅花豬，皮軟Q滿滿膠質，肥肉完全不膩，肉質軟嫩不柴，店家有寫爌肉微辣感，但是吃起來沒感覺，下飯程度破表，一塊就能把整碗飯吃光光。

特餐飯後甜點有手工地瓜圓碎花生，地瓜圓口感好Q彈，這是闆娘一早用金山地瓜手作製成，搭配花生碎香脆好吃，再配一碗滿滿綠豆的綠豆湯，吃完飽到連天靈蓋。

花義思廚坊｜青醬有夠蝦義大利麵

這盤蝦量超誇張，至少20隻鮮蝦都去殼超方便，一口接一口毫不費力！

青醬義大利麵吸滿青醬香氣，份量十足，每一口都是濃濃青醬味，麵體軟硬適中，蝦控與麵控都滿足。

每隻鮮蝦個頭不小，吃起來超有滿足感！簡單撒上起司粉，每一口都鮮味十足，完全不搶戲。

這份量真的誇張大！我吃一半吃義大利麵、一半吃鮮蝦就差不多飽撐，份量十足，可以吃完會很有成就感。

花義思廚坊｜海鮮拼盤火鍋

這份「海鮮拼盤火鍋」人氣爆表！《花義思廚坊》海鮮尺寸很豪爽，孔雀蛤、大白蝦、大蛤蠣、小卷都給足料，底下鋪滿時蔬和火鍋料，加上少量高湯，開大火就能滾煮，不用再加水，喝的是天然海鮮湯。

煮滾後湯量依舊滿滿，海鮮鮮味徹底釋放，喝一口就知道多新鮮！剩下的湯拿來煮白飯，立刻變身天然海鮮粥，鮮味滿滿、完全不浪費。

這小卷真的誇張到不行！夾兩隻差不多，夾三隻根本夾不起來，吃起來超Q軟彈牙，新鮮到像帝王級小卷登場，爽度滿分。

蛤蠣鮮到會爆汁，每咬一口都滿溢海味！孔雀蛤更是誇張好厚實。

大白蝦一撥殼就知道超新鮮，特別嚴選最大規格白蝦，這是國際餐飲用的規格，蝦身大尾飽滿，完全沒縮水，鮮甜口感直接讓人滿足。

這大白蝦根本明蝦等級，每隻都超大尾！每一口都是鮮甜滿分。

花義思廚坊｜金山地瓜餅乾Pizza

這裡的披薩是《花義思廚坊》主廚自己研發！把金山地瓜融入到披薩裡，一片披薩就能吃到雙種口味：原味＋碎花生，薄如紙的餅皮超脆像餅乾一樣香，上頭鋪滿金山地瓜泥與多種起司，牽絲香濃又順口，地瓜甜味意外不衝突，反而多了有趣的違和感。

超薄餅乾底香脆滿分，搭配綿密金山地瓜泥和多種起司香氣，每一口都充滿特色。

碎花生披薩讓口感更有層次，咬下去花生香氣迸出，簡直是香脆派對組合。

每次想到金山都只想到吃老街，沒想到還藏著這間《花義思廚坊》！評價有4.6星，內用拿鐵咖啡、奶茶、柳橙汁飲料＋主廚濃湯喝到飽，自家三艘漁船捕撈最新鮮海鮮，小卷、鮮蝦Q彈滿分，青醬義大利麵份量十足，蝦子好浮誇，祖傳爌肉好下飯，披薩更是有特色，下次還要來吃。

兒童餐具、兒童座椅：有，有

寵物友善：是

服務費：有，10%

停車場：有

官網：無

