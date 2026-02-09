台大校園彩色魯冰花盛開中！繽紛花海如異國風景悄然綻放





隨著氣溫回暖，台大校園內的花卉景觀也陸續進入最美時刻，其中更為少見的彩色魯冰花，近期已在校園裡悄悄綻放。不同於常見的單色花景，這片花海以多彩姿態點綴草地，成為校園中一道令人眼睛一亮的春日風景，也吸引不少民眾特地前來尋找這份限定的美好。





▲圖片來源：吳森欉攝影





如霜淇淋般的花朵，繽紛又可愛

近看彩色魯冰花，每一叢花朵都像是層層堆疊的霜淇淋，又帶點玉米筍般的可愛輪廓。粉嫩、淡黃、紫色與白色交錯綻放，色彩清新卻不刺眼，在陽光下顯得格外溫柔。這樣獨特的外型與配色，也讓彩色魯冰花成為拍照時怎麼拍都好看的主角。





▲圖片來源：吳森欉攝影





彷彿走進異國花園，校園瞬間變身旅遊景點

漫步在花海之中，抬頭是蔚藍天空，腳邊是繽紛花色，整體畫面讓人彷彿置身於紐西蘭南島的春日景色。彩色魯冰花與校園開闊草地相互呼應，營造出一種城市裡難得一見的異國氛圍，也讓原本熟悉的校園場景，多了一層旅行般的新鮮感。





▲圖片來源：吳森欉攝影





療癒又自在的春日漫步，值得放慢腳步細細欣賞

這片彩色魯冰花不只是視覺上的美景，更帶來一種讓人心情放鬆的節奏。無論是平日午後來散步，或是假日安排一趟輕鬆的校園小旅行，都很適合在花海旁停留片刻，感受春天的氣息。把握花期走進台大校園，讓繽紛的魯冰花替日常生活添上一抹溫柔亮色。





▲圖片來源：吳森欉攝影





【台大校園彩色魯冰花】

賞花地點：台北台灣大學





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





延伸閱讀>>台北士林賞花首選！四季秋海棠打造最亮眼的新年風景！

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」