在地人逛的三和夜市！500元實測吃7家三重美食清單

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

說到新北夜市，很多人第一時間會想到樂華或湳雅，但這次小編把 500 元直接帶到三重三和夜市，實測看看「到底能吃幾家？」結果比小編想像還誇張——從低脂滷味、台式玉子燒、經典蚵仔煎，到古早味地瓜球與木瓜牛奶，一晚直接解鎖 7 攤，而且幾乎都是在地人會排隊的老店。如果你正在找三和夜市美食推薦、三重夜市 500 元挑戰、新北夜市必吃，這篇可以直接收藏。

蛋白滷味

蛋白滷味：滷汁微甜超涮嘴，是在地人宵夜首選

第一攤就從三和夜市人氣王開始。這間蛋白滷味開了十多年，是很多三重人晚餐、宵夜的固定選項。小編一夾就是招牌「滷蛋白」，吃起來完全顛覆印象——低脂卻超入味，滷汁帶著微甜香氣，一口接一口停不下來。滷味選項很多，蔬菜也新鮮，最加分的是辣椒與酸菜都很強，但要有心理準備，熱門時段真的要等。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

店家資訊

地址：新北市三重區中央南路10號

電話：0963-395-858

營業時間：18:00–01:00（週三至六，週日一二休）

蔬菜黃金蛋捲

蔬菜黃金蛋捲：夜市裡的台版玉子燒！滿滿蔬菜＋厚蛋，清爽有飽足感

接著這攤完全是「夜市清流」。蔬菜黃金蛋捲把高麗菜、紅蘿蔔、玉米通通包進厚實蛋捲裡，口感像是升級版台式玉子燒。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

小編點的是沙拉香鬆口味，咬下去是蛋香＋蔬菜清甜，不油、不膩，完全不是重口味夜市路線，很適合想吃清爽又有飽足感的人，女生一份其實就會有點飽。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

店家資訊

地址：新北市三重區中央北路49號

營業時間：17:30–23:00（每日）

蚵四海小吃

蚵四海小吃：經典台灣夜市味！外皮酥香、蚵仔大顆又超多

說到夜市，蚵仔煎一定不能少。這間蚵四海小吃是不少在地人從小吃到大的店，內用座位多、翻桌率快。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

蚵仔煎邊邊煎得微酥，裡面的蚵仔又大又新鮮，搭配他們家的獨門醬料很加分。再來一碗綜合羹，整個就是「教科書等級的台灣夜市組合」。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

店家資訊

地址：新北市三重區長元街58號

營業時間：16:00–21:30（週三休）

武大郎蔥油餅

武大郎蔥油餅：薄脆有嚼勁，邊走邊吃剛剛好

這攤蔥油餅真的很容易被忽略，但一吃會懂為什麼大家一次買五、六片。外皮煎得酥脆卻不油，蔥香一咬就冒出來，重點是一片只要 18 元，簡單純粹卻很耐吃。不是那種會撐飽你的主食，但很適合逛夜市時解嘴饞。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

店家資訊

地址：新北市三重區中央北路49號

正庒老牌嘉義蕃薯球

正庒老牌嘉義蕃薯球：古早味地瓜香，外酥內 Q

這攤是小編心目中三和夜市必買甜點之一。地瓜球現炸起鍋，外皮酥、裡面 Q，還吃得到自然的地瓜甜味，完全不油膩。顆粒偏小但很耐吃，價格又親民，屬於「走到哪都想買一包」的夜市經典。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

店家資訊

地址：新北市三重區中央北路63-4號

四海泡泡冰

四海泡泡冰：三重人從小吃到大的老味道！

逛夜市一定要有甜點收尾。四海泡泡冰是三和夜市老字號，冰體細緻偏剉冰口感，融化得快，但入口很滑順。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

小編點的是草莓牛奶口味＋整顆布丁，甜度剛好不膩，蛋香、奶香很平衡，另外也有許多饕客推薦他們家的招牌「花豆」，真材實料而且味道濃郁，是那種會讓人懷念的古早味。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

店家資訊

地址：新北市三重區中央北路58之5號前

電話：0920-996-228

營業時間：17:00–23:00

市場口木瓜牛奶

市場口木瓜牛奶：現打原汁，濃郁不加水，夜市標配飲品

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

最後一杯一定要留給市場口木瓜牛奶。現打原汁、不加水，木瓜跟牛奶比例抓得很好，喝起來滑順香氣十足，而且不會過甜。一邊逛夜市一邊喝，真的很有台灣夜市的儀式感。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

店家資訊

地址：新北市三重區中央北路26號（中央市場前）

營業時間：16:00–00:00

三重三和夜市 500 元吃爆美食行程

三重人最愛的三和夜市美食攻略

17:30 抵達三和夜市，先逛一圈

18:00 蛋白滷味

18:40 蔬菜黃金蛋捲

19:10 蚵四海小吃（蚵仔煎＋羹）

19:50 武大郎蔥油餅

20:10 正庒老牌嘉義蕃薯球

20:30 四海泡泡冰

20:50 市場口木瓜牛奶，完美收尾

三重三和夜市常見問題（FAQ）

新北三和夜市在哪裡？怎麼去最方便？

三和夜市位於新北市三重區中央北路一帶，建議搭捷運至台北橋站或三重國小站，再步行約 10–15 分鐘即可抵達，交通相當方便。

新北三和夜市的攤位會很分散嗎？

不會，攤位集中、選擇多，而且超有在地味。

新北三和夜市大概會逛多久？

通常是1～1.5小時，可以邊吃邊走、慢慢逛完一圈，不會太趕也不會太累。

新北三和夜市適合平日還是假日去？

平日比較好逛，假日熱門攤位（像蛋白滷味）等待時間會拉長。

