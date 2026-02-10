快訊

台北必吃與必玩清單｜從夜市美食到米其林餐廳，一次玩好台北

台北是一座讓人很容易愛上的城市。從熱鬧的夜市小吃到精緻的米其林餐廳，從繁華市中心到山海環繞的近郊景點，只要一天時間，就能體驗完全不同的風景與味道。對第一次來台北的旅客來說，選擇太多反而成了困擾——到底哪些夜市最值得去？哪些餐廳一定要訂位？市區與近郊怎麼安排才順路？

這篇文章一次整理台北必吃與必玩的重點清單，幫你把美食與景點串成更流暢的行程動線。不論是想大啖夜市美食、朝聖米其林餐廳，還是規劃城市加近郊的一日或兩日行程，都能在這裡找到靈感與方向。

●台北夜市必吃清單

提到台北美食，夜市絕對是最具代表性的存在。從在地人宵夜選擇，到觀光客必朝聖的小吃，台北的夜市文化濃縮了最真實、也最有活力的城市樣貌。不論是酥脆多汁的鹽酥雞、現烤胡椒餅、蚵仔煎、滷肉飯，還是創意飲品與甜點，每一條夜市街道都藏著不同驚喜。

士林夜市規模最大，選擇最多元；寧夏夜市以經典台式小吃聞名；饒河街夜市則以胡椒餅與傳統小吃吸引大批人潮；南機場夜市則更貼近在地生活，價格親民、口味扎實。每一個夜市都有自己的特色與代表攤位，很適合依照住宿地點與行程動線安排。

不過台北的夜市分散在不同區域，營業時間多在傍晚到深夜，若想在同一天安排兩個夜市，或白天玩景點、晚上再衝夜市，交通與時間規劃就變得格外重要。事先把路線安排好，台北自由行才能真正吃得盡興、不用來回奔波。

●大台北夜市推薦美食

●台北米其林與人氣餐廳

如果說夜市代表台北最接地氣的一面，那麼米其林餐廳與人氣名店，則展現了這座城市精緻而多元的餐飲實力。近年來，台北連續多年入選米其林指南，不僅擁有星級餐廳，也有許多必比登推薦與高評價人氣餐廳，從台菜創意料理、粵菜、日料到法式 fine dining，選擇相當豐富。

想體驗經典台灣味，可以選擇米其林星級台菜餐廳；喜歡精緻套餐與儀式感，則能預約當代創意料理或無菜單餐廳。除此之外，還有許多長年穩坐口碑榜單的人氣餐廳，即使沒有米其林光環，仍然需要提前訂位才能吃到。

值得注意的是，不少熱門餐廳隱身在巷弄或住宅區內，對於不熟悉台北街區的旅客來說，準時抵達並不總是那麼容易。尤其當台北自由行行程中同時安排景點與用餐時，交通與時間掌握變得格外重要。若能提前規劃好動線，不僅能準時赴約，也能讓整體行程更從容。

●橘子貓編輯私心台北美食推薦｜台北米其林一星餐廳精選

🔹山海樓

以台灣山珍海味為靈感，嚴選台灣原生種食材，重現記憶中的經典台菜風味。 擅長將傳統手路菜轉化為精緻餐桌體驗，是認識高端台灣料理的重要代表。

🔹 雅閣

位於台北文華東方酒店內，連續多年榮獲米其林一星肯定。 主打精緻粵菜，以台灣在地食材結合正統廣東技法，燒味、海鮮與煲湯皆展現細膩火候。 用餐空間沉穩大器，適合重視儀式感與品質的中餐體驗。

🔹請客樓

坐落於台北喜來登大飯店，連續多年獲得米其林一星肯定。 擅長融合傳統中菜與現代創意，強調少油少鹽、保留食材原味。 從經典功夫菜到創新詮釋，層次分明、刀工細緻，是近年討論度極高的指標餐廳。

-

台北米其林餐廳多分布在不同區域，部分隱身巷弄或高級住宅區。若同一天還安排其他景點，提前規劃交通與時間相當重要。許多海外旅客會選擇台北包車服務，確保準時抵達訂位時間，也讓整體行程更加從容。

(圖片來源：山海樓)
(圖片來源：山海樓)

●台北必玩景點（城市＋近郊)

台北的魅力，不只在於美食，更在於「城市與自然距離很近」。早上還在高樓林立的市中心喝咖啡，下午就能走進山海風景之中，這種節奏轉換，是台北旅行最迷人的地方。

在市區內，可以安排台北101觀景台俯瞰城市天際線，到大稻埕迪化街感受老台北風情，或在華山文創園區與松山文創園區欣賞展覽與設計品牌。若喜歡歷史與建築，中正紀念堂與龍山寺也都是值得一訪的地標。

🔺｜台北市區景點推薦：

台北101觀景台、大稻埕迪化街、華山文創園區、松山文創園區、中正紀念堂與龍山寺。

(中正紀念堂-圖片來源：Pexels)
(中正紀念堂-圖片來源：Pexels)

如果時間允許，更推薦把行程延伸到近郊。像是九份山城的懷舊街景、北海岸的海景與奇岩地貌、陽明山的溫泉與自然步道，甚至淡水老街看夕陽，都能在半天到一天之內輕鬆安排。這些景點讓台北自由行旅程不只停留在城市，而是一次體驗台灣多樣的地貌與文化。

(北海岸 萬里溫泉區-圖片來源：新北市政府觀光旅遊局)
(北海岸 萬里溫泉區-圖片來源：新北市政府觀光旅遊局)

🔺｜台北近郊景點推薦： 九份、北海岸、陽明山、淡水。

(九份-圖片來源：Pexels)
(九份-圖片來源：Pexels)

(淡水河與淡水大橋的金色夕陽-圖片來源：Pexels-mavicair2tw)
(淡水河與淡水大橋的金色夕陽-圖片來源：Pexels-mavicair2tw)

●台北景點推薦與玩法

✦玩法一：經典台北山海一日遊

從台北市區開車或自駕出發，前往九份老街品嚐所長茶葉蛋、賴阿婆芋圓與阿妹茶樓等在地美食，接著走訪金瓜石、陰陽海、黃金瀑布與十三層遺址，感受山城與海岸交織的獨特風景。下午前往十分瀑布，再到平溪放天燈，傍晚返回台北市區，可選擇士林夜市或饒河夜市繼續探索台北小吃文化。

這是一條動線清楚、景點密集又不趕時間的經典行程。

(陰陽海-圖片來源：新北市政府觀光旅遊局)
(陰陽海-圖片來源：新北市政府觀光旅遊局)

✦玩法二：山海風景＋台北米其林晚餐升級版

若希望旅程更有質感，也可以將晚餐升級為台北米其林餐廳，例如雅閣或請客樓。白天走訪九份山城與北海岸風景，晚上回到市區享用精緻料理，從自然山海到高端餐飲，一天之內體驗台北的多層次樣貌。

這樣的安排特別適合情侶約會、家庭聚餐，或想把台北行程提升質感的旅客。

(圖片來源：請客樓)
(圖片來源：請客樓)

(圖片來源：雅閣)
(圖片來源：雅閣)


橘子貓TTtrips

台北必吃與必玩清單｜從夜市美食到米其林餐廳，一次玩好台北

