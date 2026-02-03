台北免門票賞梅景點！「士林官邸」與「志成公園」梅花陸續綻放

快訊

一月開春，士林區的「士林官邸公園」及「志成公園」梅樹近期陸續開花。　圖：臺北市政府工務局／提供
【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著寒流來臨，臺北市冬季代表性花卉－梅花，已悄然綻放。位於士林區的「士林官邸公園」及「志成公園」，園內梅樹近期陸續開花，在冷冽空氣中展現清雅姿態，為城市增添一抹靜謐而典雅的冬日景色，吸引不少遊客前往賞梅、拍照。

▲「志成公園」典雅庭園景致，梅花錯落有致。　圖：臺北市政府工務局／提供
「士林官邸公園」園區內種植多株梅樹，分布於玫瑰園及460巷入口處，花色以白梅為主，點綴淡粉花影，花朵或含苞、或盛開，與園區自然景觀相互映襯，展現「寒中綻放」的梅花意象。漫步園區，可感受冬季特有的靜謐氛圍，是散步、賞花與放慢腳步的好去處。

鄰近捷運站的「志成公園」，以江南庭園風格結合開放綠地的設計手法，巧妙配置中國庭園式隔牆，透過牆景層層相映，營造內斂而富層次的景觀空間。近期園內梅花陸續綻放，已進入最佳觀賞期，景致清雅，十分吸引目光。梅樹沿園區主要動線自然配置，花開時節，枝頭繁花與周邊綠意相互交織，形成豐富且富有層次的景觀畫面，可隨行隨賞，輕鬆感受冬季花景之美。園區內綠蔭盎然，並設有小巧水池與環牆曲流，水景與植栽相互呼應，展現典雅細緻的庭園風貌，亦成為鄰里居民日常休憩、散步與親近自然的重要場域。

▲中山北路460巷旁梅花盛景。　圖：臺北市政府工務局／提供
園藝管理所王淑雅主任表示，梅花花期易受氣候影響，實際開花狀況將視天候變化略有不同，建議把握近日氣溫偏低的時節前往欣賞。同時也提醒賞花時請遵守園區規定，勿攀折花枝，共同維護良好的賞花環境。誠摯邀請市民朋友把握梅花綻放的美好時刻，走進「士林官邸」與「志成公園」，在冬日暖陽與淡雅梅香中，感受臺北城市公園的自然魅力。

「士林官邸公園」全年無休，每日08:00-18:00免費開放。想參觀「士林官邸正館」的遊客需注意，開放時間為週二至週日09:30-12:00、13:30-17:00（需購票入場）。若團體欲深入了解生態園奧祕，可向七星生態保育基金會預約導覽服務（需事先申請）。最新花展資訊請追蹤「士林官邸旅客」FB 粉絲專頁或「公園走透透．臺北新花漾」網站；正館參觀資訊請查詢「士林官邸正館」網站。

