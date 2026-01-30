「2026樂活夜櫻季」點燈登場！捷運就到的地方浪漫開放至2/22，500株櫻花免費看到飽

台北最便利的賞櫻活動「2026樂活夜櫻季」將於1月30日正式點燈，一路展出至2月22日，地點就在內湖樂活公園。園區沿著內溝溪種植近500株櫻花，包含寒櫻與八重櫻，每到夜晚在燈光映襯下形成浪漫夜櫻步道，成為冬末春初最受矚目的台北賞花景點之一，不必遠赴山區，搭捷運就能輕鬆抵達。

圖／取自樂活夜櫻季臉書粉絲團

今年夜櫻季以「永續共賞」為主題，結合光影設計與裝置藝術，打造三件特色作品《領航者》、《渴望》與《羊來了》，引導民眾放慢腳步，感受城市裡的春夜風景。活動期間同步規劃風格市集與現場表演，1月30日開幕夜將有音樂演出揭開序幕，2月7日還推出「櫻下畫映日」，結合野餐寫生、永續手作、泡泡秀與星空電影院，適合情侶與親子同行。

圖／取自樂活夜櫻季臉書粉絲團

為提升參與感，主辦單位也推出多項互動活動與抽獎企劃，包括「IG短影音大賞」、現場打卡填問卷送限量小禮，以及問卷好禮週週抽，活動自1月30日至2月22日止，分三階段抽出餐飲兌換券、生活選物與香氛好禮，讓賞櫻不只好拍，也多了驚喜期待。

圖／取自樂活夜櫻季臉書粉絲團

交通方面相當便利，搭乘捷運文湖線至東湖站3號出口，步行約10分鐘即可抵達；多線公車可於「東湖社區站」或「東湖國小站」下車。自行開車可利用樂活公園地下停車場及周邊停車場，亦設有YouBike站點，方便串聯周邊行程。夜櫻亮起之際，內湖樂活公園邀請民眾走進城市裡最浪漫的春夜風景。

圖／取自樂活夜櫻季臉書粉絲團

