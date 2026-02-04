台北一日遊｜中山赤峰街最療癒小店巡禮！貓咖啡×拍貼機×隱藏美食一次收集

走進中山赤峰街，總有種「小店太多、時間不夠」的幸福煩惱。這次精選貓咪迎接的療癒系咖啡店、超夯微型拍貼機、銅板就能喝到的鮮榨果汁店，以及近期爆紅的打卡蛋塔店，一條路線收集吃喝玩樂四種願望！不論是喜歡拍照、療癒、甜點還是散策的人，都能在赤峰找到屬於自己的角落。

台北一日遊｜擼LALA Sweets 南西店

貓奴必訪的療癒系甜點小店

位在中山站附近巷弄的 擼LALA Sweets 南西店，是一間走進去就會讓心情變好的小店。推開木門後，映入眼簾的不是裝飾好的拍照場景，而是一隻隻悠哉自在的貓咪，有的懶洋洋躺在窗邊、有的從你腳邊輕輕經過，那種被貓咪迎接的幸福感，是赤峰街獨有的療癒氛圍。

圖/ReadyGo

店內不只是可愛，而是真正用心照顧貓咪的小天地。每隻貓的毛髮乾淨、狀態良好，性格溫柔親人，你會感受到這裡不是營造「貓咪噱頭」，而是把「貓咪當家人」的溫度，環境柔和安靜，很適合想要逃離都市喧囂、找一個心靈喘息空間的人。

圖/ReadyGo

除了貓咪，餐點也毫不馬虎。許多熟客一再推薦的焗烤麵，奶香濃郁又不膩；鹹派組合 則外酥內嫩，搭配一杯茶剛剛好。甜點櫃裡的蛋糕也會依季節推出新款，每次來訪都能遇見小驚喜。

圖/ReadyGo

在貓咪的陪伴下慢慢吃、慢慢拍、慢慢放鬆，擼LALA 不只是用餐，而是一段療癒身心的小旅行。若你的赤峰行程需要一個溫暖的開始，從這裡開場絕對不會錯。

店家資訊：

地址：臺北市大同區南京西路18巷4弄

電話： 0911-587-616

營業時間：12:30–20:00

台北一日遊｜SNAPPP寫真私館AKA赤店

「迷你攝影棚」等級的爆紅拍貼店

這裡顛覆大家對「拍貼」的想像，它不是一般百貨公司裡那種快速拍一拍的機台，而是直接把拍貼變成「迷你攝影棚」的概念。進到店裡，你會看到各式各樣的情境場景：韓系玻璃屋、玩具娃娃房、鋼管舞棚、澡堂復古棚……每一個都有完整燈光與佈景，拍起來的質感根本 MV 等級。

圖/ReadyGo

更有趣的是，這裡允許你帶娃娃、道具，也可以跟朋友一起拍出搞笑、可愛、復古等不同風格，不論是三五好友的旅行紀念、情侶的甜蜜合照、姐妹聚會的漂亮棚拍，都能在這裡找到最合適的場景，輕輕按下快門後，成品精緻得讓人驚訝——色調剛好、光線自然，甚至像是請攝影師拍攝的人像照，完全理解為什麼大家說「來中山一定要拍 SNAPPP」。

圖/ReadyGo

當你捧著剛沖出的照片，看著上面可愛又難得的合照，為這趟旅程留個紀念，SNAPPP 絕對是赤峰街最值得收藏回憶的一站。

圖/ReadyGo

店家資訊：

地址：臺北市大同區赤峰街28-2號1樓

電話： 02-27560701

營業時間：14:00-19:00

一天的疲憊，越式洗髮一次帶走

台北一日遊｜波諦波諦鮮做飲料

30 元木瓜牛奶的赤峰傳說級飲料店

走在赤峰街的半途中，不少人會手上拿著一杯亮亮的透明飲料，那八成就是來自波諦波諦鮮做飲料。這家看似樸實的小攤販，卻因為實在太便宜、又太好喝，被網友封為「赤峰街的銅板奇蹟」，最經典的莫過於木瓜牛奶 30 元，是現做、濃淡剛好的那種天然木瓜香，不摻粉、不偷工，喝一口就知道它為什麼長年不敗。

圖/ReadyGo

店內飲品走樸實路線，但都是真材實料，例如鮮奶茶使用義美鮮奶；現榨果汁也深受上班族與學生喜愛。更驚喜的是，消費滿 55 元還送吐司，完全不計成本的佛心做法，讓人每次來赤峰都要順手買一杯。這裡喝起來沒有負擔、價格又好親近，非常適合作為在赤峰散步的補給點，買完飲料再走去旁邊拍拍照，形成超流暢的一日散策動線。若你來中山赤峰，只能選一家飲料店，那毫無懸念就是波諦波諦。便宜、好喝又真材實料，是旅人最可靠的散步能量來源。

店家資訊：

地址：臺北市大同區民生西路198-16號

電話： 02-25580186

營業時間：13:00-21:00(週四週日公休)

台北一日遊｜Tart club 蛋塔俱樂部

打卡爆紅的開心果蛋塔必吃！

最後一站來到中山赤峰的甜點人氣王 Tart Club 蛋塔俱樂部。店面雖小巧，但走近就能看到美得像展品一樣的蛋塔們整整齊齊躺在櫃裡，每一顆都外皮酥脆、內餡飽滿，濃郁的香氣讓人會不自覺停下腳步。

圖/ReadyGo

這裡最赫赫有名的就是開心果蛋塔，內餡濃稠得像在吃開心果醬，香氣深沉豐富，是一吃就會點頭的那種濃郁程度；而藍莓蛋塔則以酸甜果香擄獲一票粉絲，滑順的內餡搭配酥脆塔皮，完全不會膩，店內也會推出期間限定口味，因此許多人都會選擇提前預訂，以免熱門品項在下午就被掃光，最棒的是，Tart Club 提供不限時內用，空間乾淨明亮，許多客人會買著波諦波諦的飲料來搭配蛋塔，邊吃邊聊天、邊拍照，度過舒服的午後時光，這裡彷彿是整條散步路線的「甜點句點」，讓整趟旅程在最甜的地方結束。

圖/ReadyGo

如果你愛甜點，那這裡會是你赤峰散策的 highlight；如果你不愛甜點，來這裡之後可能就會被蛋塔圈粉，無論如何，Tart Club 是那種吃完就會想再訪的迷人小店。

圖/ReadyGo

店家資訊：

地址：臺北市大同區承德路二段53巷13號

營業時間：13:30-20:30

台北一日遊行程規劃

時間 行程內容 店家名稱 重點亮點

12:30–13:40 午餐＋貓咪療癒時光 擼LALA Sweets 南西店 店貓陪伴、人氣焗烤麵、鹹派組合、最溫暖的午後開場

14:00–14:40 迷你攝影棚拍貼體驗 SNAPPP寫真私館 AKA 赤店 娃娃房、鋼管棚、澡堂棚、玻璃屋等主題，成品像拍雜誌

14:45–15:05 赤峰飲料補給站 波諦波諦鮮做飲料 木瓜牛奶 30 元、義美鮮奶茶、鮮榨果汁、滿額送吐司超佛心

15:10–16:10 下午茶甜點＋休息拍照 Tart Club 蛋塔俱樂部 開心果蛋塔必吃、藍莓蛋塔超人氣、內用不限時、可帶飲料

16:10–17:30 赤峰巷弄散策＋拍照 中山站商圈 文青巷弄、選物店、拍貼＋甜點最佳散步行程

台北一日遊常見問題

Tart Club 蛋塔俱樂部必點口味有哪些？要提前預訂嗎？

最熱銷的是「開心果蛋塔」，濃郁程度被網友封為必吃；另外「藍莓蛋塔」與季節限定口味也很受歡迎。因為常常完售，建議提前預訂，尤其是假日避免撲空。

擼LALA Sweets 南西店有需要預約嗎？貓咪真的可以互動嗎？

擼LALA Sweets 南西店採現場候位，不需要提前預約，但熱門時段容易客滿。店內有多隻店貓，可以近距離互動，但建議依照店家規範輕柔接觸，不要拍打或驚嚇貓咪。想拍照的人建議平日來會比較悠閒。

擼LALA Sweets 南西店推薦什麼？

最熱門的是焗烤麵與鹹派組合，是許多客人必點的招牌。餐點份量足、口味好，是在赤峰街散策時休息的好選擇。喜歡甜點的人也可以加點蛋糕，搭配店貓氛圍非常療癒。

SNAPPP 寫真私館 AKA 赤店的拍貼跟一般拍貼機有什麼不一樣？

SNAPPP 寫真私館 AKA 赤店主打「微型攝影棚」拍貼，場景比一般拍貼機更豐富，像是鋼管、澡堂、玻璃屋、娃娃場景等主題，可以搭配道具拍出風格照。成像質感較高，更像棚拍硬照，非常適合朋友出遊或情侶紀念拍攝。

