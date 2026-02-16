「辣蘿蔔」是靈魂！晚上九點開到半夜，新北辣到頭皮發麻「麻辣麵線甜不辣」

快訊

水晶安蹄 不務正業過生活／ 文、圖／水晶

udn走跳美食／水晶

板橋府中站附近的「阿國麻辣麵線」幾年前有吃過，記得每次去都要排隊，越晚越多人，最近看到YT有介紹又想去吃吃看味道如何，有搬家過但也是在同一條街上，麻辣麵線還真的是辣到不行，太久沒吃小看他們加辣椒的威力，不辣的大腸麵線就有點普通了，開到半夜三點，半夜想吃麵線還可以來這裡。

阿國麻辣麵線 營業資訊

  • 店家名稱：板橋阿國麻辣麵線甜不辣

  • 營業狀態：營業中

  • 店家地址：220台灣新北市板橋區館前東路25號 (地圖)

  • 網友評分：4.2/5 ( 1,470人 )

  • 營業時間：星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六：21:00 – 03:30；星期日：休息

  • 官網

  • 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

阿國麻辣麵線 位置｜環境

「阿國麻辣麵線」就在館前東路上，騎樓的麵線小攤，之前還有內用座位，不過後來被檢舉了就撤掉了，所以現在只能外帶不能內用，所以就買了到附近的公園吃。

阿國麻辣麵線 菜單

賣的品項就兩種，麵線跟甜不辣，不吃辣的也可以選不辣的麵線，不過味道就普普通通了。

阿國麻辣麵線 品項

麻辣大腸麵線｜大腸麵線

太久沒吃還特地跟老闆說要辣一點，大辣口味吃了真的都不冷了，朋友吃了頭皮發麻鼻涕直流，不過味道真的很夠味，裡面加了辣蘿蔔是靈魂，少了這一味就味道差很多。

沒加辣的原味大腸麵線吃起來就真的沒什麼味道，不過吃得到原本大腸的原味，處理得很好，口感很Ｑ沒腥味。

甜不辣

甜不辣的口感也不錯，不會過於軟爛，口感也很自然，甜甜的醬料味道很加分。

文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

甜不辣 美食 公園 醬料 外帶 板橋美食

udn走跳美食

追蹤

