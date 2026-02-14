貓奴跑寵咖必來吸貓聖地！ 第一次去永和「貓境咖啡廳」就愛上，3小時內被20隻貓包圍+擼貓擼到爽

永和新開幕的的貓境咖啡廳，對一個愛跑寵物咖啡廳的人來說，很像是一腳踏進「貓咪仙境」，又同時保留了一點安靜、慢活的大人味，不是那種只是拍照打卡就走的店，而是會讓人很想坐下來待上好幾個小時、不小心把一天下午都貢獻給貓咪的地方。搭配美味的餐點，以及不怕人的貓咪，真的是相當療癒耶，這家永和貓咪咖啡廳的貓咪真的是少見的非常親人且具有活力，吃個東西都會跑來湊熱鬧，會用小手手撥弄你的餐點，超級可愛！

餐廳頂樓還有大男孩最愛的遙控挖土機玩具可以讓你變身成挖土機達人，這間永和寵物餐廳除了貓還有老闆特別愛的烏龜以及兩棲類的動物，是間相當活潑且有活力的寵物餐廳，重點是提供的料理也有相當的品質，愛貓的朋友真的一定要來玩看看。

這間永和貓境咖啡廳除了一般時段有提供餐點及飲品外，也非常歡迎大家包場，若有包場的話將會在21:00採預約制，等於整間店面都包給你使用。

不管是用來看比賽賽事還是室內野餐，或是酒精路跑起終點站，通通都可以詢問，就算包場裡面的貓貓也會陪伴你一起參與活動哦。

貓境在永和仁愛路上，位置在比較住宅感的巷弄裡，離頂溪捷運站不算遠，走過去的路上還是有點市區的吵鬧感，可是門口一出現那片落地窗、木平台跟白色碎石小步道時，整個氛圍就突然安靜下來，有種走錯國家的錯覺，很像走到日系小雜貨咖啡廳門口。外觀是大量玻璃搭配溫暖木頭，透進來的自然光讓裡面看起來很通透，一眼就看得到貓咪在裡面晃來晃去，那畫面會讓人不自覺停下腳步多看幾眼。

我們進來詢問餐點的時候就看到過路客都會駐留看一下環境跟菜單，真的是相當吸人眼球，畢竟在店內擺上大片的小白色碎石真的是相當特別，難怪招牌也Tag了室內野餐～果然是有這種氛圍！

踏進店裡先不是貓咪迎接你，而是一樓乾淨明亮的櫃台跟鞋櫃區，這裡有點像緩衝帶：先結帳、換室內拖、聽店員說明規則，心情也跟著慢慢從外面趕路的步調，切換成「今天就是來放空」的模式。一樓還有書架跟桌遊，小小一區卻很有溫度，讓人覺得就算不急著衝上去找貓，先在這裡翻個書、等朋友、整理一下心情也很剛好。

店內有販售可愛的貓咪年曆，這些年曆內出現的貓咪主角都是貓境裡面的貓貓們，好像也有特別的轉蛋活動可以參加，貓咪的年曆可以憑消費多寡用不同的加價購價格添購，喜歡貓咪的朋友可以隨手帶一本回家，讓可愛貓咪陪你過一整年。

永和貓境寵物咖啡廳是間寵物友善餐廳，所以在寵物友善餐廳內出現浪犬貓絕育費募資箱也是很正常的吧，多多支持浪毛孩絕育才會慢慢地減少浪毛孩，我是大力的支持阿！

貓境寵物餐廳有基本的低銷$350，只要當日消費達這個金額即可，因為貓貓咖啡廳最近相當熱門，為維持各位愛貓人士有最好的品質內用會有時段限制；平日時段有限3小時、假日限時2小時的規定，建議要跟朋友來用餐的話先跟餐廳確認是否有空位哦。

一樓門口除了有守宮外，所有的貓貓們都待在2-3樓，所以一樓就比較會是工作區及吧檯，一開始有說這邊也能成為酒精路跑的終點。所以除了賣軟性飲品外也是有販售酒品，店家販售的酒品都是女生會喜歡的甜酒，如果想要微醺又想要貓貓陪伴，那永和貓境絕對是你的首選。

用餐規則注意一下哦！！

這間貓境雖然是寵物友善餐廳，但因為店內的貓貓數量算是相當的多，店家怕其它寵物會造成店內貓貓恐慌或受傷，所以這邊是禁止其他寵物進入，若攜帶寵物前來店家是有權拒絕入場的哦。

店內的貓貓基本上都有不同的作息習慣，若是已經在睡覺的貓貓就不要打擾人家睡覺，也禁止餵食店內寵物（就算是店家提供的餐點也不行）

如果是帶小朋友一起來的話，也記得要跟小朋友說不要嬉戲奔跑或大聲尖叫影響到貓貓，只要做到這些你就會是個很棒的客人。

沿著木梯走上二、三樓之後，抵達到真正的「貓咪同居空間」，樓層是開放式設計沒有任何隔間或包廂，店內配色就是木頭、灰白牆面，再搭配一點綠植栽，光線柔柔灑進來，整體是安靜、寬敞，而且最重要的是真的沒有可怕的動物味，空氣是清爽的那種；在這樣與貓共處的空間裡，貓咪才像是真正的住戶，我們只是短暫到訪的房客而已。

牆面上一路延伸的木跳台、貓爬架、各種高低平台，像幫牠們蓋了一座迷你森林遊樂園，抬頭一看，常常會看到某隻挪威森林貓悠悠哉哉趴在高處看大家，表情寫著「這裡本來就是我的地盤」那種理所當然，但他們都相當的親人也非常的有好奇心，比起一些貓咪餐廳來說，貓境咖啡廳的貓貓比較有活力，都還會與你互動；很多間貓貓餐廳都只是去看貓睡覺⋯

最棒的是座位之間的距離拉得相當寬，不管是兩個人聊天、三五好友聚會，或自己一個人帶電腦、帶書來窩著，都不太會有被隔壁桌壓迫的感覺，也比較不會驚嚇到貓咪。

我覺得最特別的是這間貓貓餐廳除了有寵物貓貓外還有一些兩棲類的動物，像是守宮、青蛙跟陸龜⋯⋯等，這些小動物都會散落在餐廳各處。

但我覺得這些小動物應該都會過得有點小壓力吧，你看圖片貓貓們都會圍著去看這些小動物的活動，都相當好奇寵物籠內的動物狀況，有時還會看到貓貓想要伸手去抓，這模樣真的是相當可愛。

我不敢確定每一層到底有幾隻貓貓，反正我一上到二樓馬上就被一群貓貓包圍，目測至少在現場的貓貓就有10來隻，後來改到三樓用餐時也是有許多隻貓貓就直接跑到你身邊等著討摸，最棒的是它們還會配合你拍照會眼睛直盯你的相機鏡頭，真的是太萌拉。

每一隻貓貓都很自在的在你身邊來來去去，這種很自在的環境真的很舒服。

在整個餐廳內，不管是這支黃斑貓貓⋯

還是這支眼睛萌到讓人會直呼好可愛的花斑貓貓⋯都可以很安定的讓你拍照、在旁邊陪伴你，看起來他們真的過得很愜意阿！！

店內的毛孩好像都是挪威森林貓品種，每一隻都被照顧得相當好，毛髮都相當的蓬鬆柔順，個性也相當的親人不怕陌生人，都不會被吼或著是被抓；只要你順它的意他們都會圍繞在你腿邊襯你討摸摸。

DONG才一座到座位上就馬上被一些很親人的貓咪搶走位置，包含座位跟用餐的桌子，甚至還會跟你打鬧起來。

有些好奇心很強的貓貓真的是一言不合就直接抓住我們的相機包包，真的是要一直請它把手手放開～超級萌死人，心情不好的話來一趟真的很容易就會被這些貓貓療癒。

還有幾隻貓貓更是泰若自然的直接就在你旁邊的座位直接睡覺，感覺就恨不得有人能陪在身邊的模樣，能感受到店家真的有用心在照顧這些貓貓呢。

或著是直接就在你旁邊的座位在清潔自己的毛髮，真的是沒把你當作外來客，就像直接對待家裡的鏟屎官一樣。

貓貓：怎樣，在這邊我就是朕，你們這些人類都得聽我的！！喵嗚～

貓境咖啡廳用餐規範

看到菜單才發現原來低消也是有分年齡的，6歲以下$150/人、6歲到12歲$250/人（均酌收10%服務費）

菜單內還是有更多關於入場的相關規定，貓貓靠近的時候只准摸摸不能拍打屁股或背部需溫柔的對待，當然也是不可以追逐或給他們任何壓力；12歲以下的兒童離開座位時需要有大人陪伴，要請各位多加注意，若違法規定店家有權拒絕入館哦。

貓境咖啡廳菜單

永和貓境寵物餐廳提供蠻多樣式的餐點與飲品可供食用，從早午餐拼盤到中式水餃、咖哩飯、紅酒燉牛肉飯或青醬捲餅、炸物、帕里尼、PIZZA、沙拉、優格⋯等都可以選擇。

飲品則有貓貓茶品、冰茶、氣泡飲、咖啡拿鐵、冰沙或著是酒品可以選擇，多樣的餐飲選擇可提供喜歡不同口味的人。餐點的價格多落於$100-$350之間，價格還算相當的實在，至少比起百貨公司內的貓貓咖啡店來比，真的平易近人許多。

貓境咖啡廳餐點介紹

很多貓咖啡廳比較像是「貓咪主角、餐點陪跑」，但永和貓境的餐點明顯是相當認真做的那種!會讓人吃完之後還記得味道，而不是只記得貓有多可愛><

我們這次就不小心點了蠻多的餐點，記得點了鮮蝦早午餐、季節水果優格、紅酒燉牛肉飯、鮮蔬青醬雞肉捲餅、千島鮮蝦沙拉…好像不小心點太多了⋯

每一道餐點光是視覺效果來看就覺得很好吃，尤其是他們的季節水果優格，光是擺盤的顏色就讓人食指大動。

鮮蝦早午餐

鮮蝦早午餐拼盤是蠻多人推薦的亮點之一。盤子上不是隨便塞滿，而是搭配得蠻有層次，個人覺得這個擺盤的方式讓人很喜愛，爽脆的生菜、蘋果片、番茄、水煮蛋，再加上主角的鮮蝦，配色很繽紛讓人一看就覺得是個相當好吃的料理。

上面淋的是偏酸甜的沙拉醬不會太膩，吃起來有相當清爽感，一點都不會感覺到油膩，整份早午餐就是那種可以慢慢吃、邊看貓邊聊天，不會一下就膩的類型。

搭配現烤的胚芽葡萄餐包真的會讓人有飽足感哦，這個葡萄餐包吃起來蠻有咬勁，咀嚼後準備要吞嚥時一股濃郁的葡萄果香氣瞬間散發，確實讓人蠻有印象的。

紅酒燉牛肉飯

永和貓境的紅酒燉牛肉，是店裡少見的暖心主菜。牛肉塊燉得軟嫩到不行，用湯匙輕輕一壓就散開，但不是那種爛糊糊的狀態，而是保有入口即化的彈性，像是長時間低溫慢燉過，每一口咬下去都感覺肉汁在舌頭上爆開，沒有柴硬的困擾，蔬菜如紅蘿蔔或洋蔥燉軟但還留脆度，整體表現溫潤溫暖，尤其在貓咪偶爾偷瞄你碗邊時，那畫面真的是很療癒內。

季節水果優格

永和貓境的季節水果優格，是店內輕盈解膩的輕食首選，如果你是愛吃輕食的人絕對會喜歡這道！

優格上方擺上當季的蘋果、芭樂、黃金奇異果、還有堅果核桃等食材，比較讓人印象深刻的是他們還有搭配黑糖醬，這個黑糖醬真的是神來一筆。它能化解水果與優格的酸味，搭配著一起吃更能感受酸甜口感，真的非常喜歡它們在優格裡面加入黑糖醬，之後我自己吃優格我也要加進去。

墨西哥辣雞PIZZA

貓境咖啡廳的墨西哥辣椒真的是挺辣的，簡直超乎我的想像~DONG說我誇張，但我咬個幾下那個辣味真的會讓我瞬間想要喝水解辣，而且這個辣味真的維持有一段時間。

這個是重口味愛好者的最愛，薄脆餅皮搭辣勁十足的配料一上桌香氣就撲鼻而來，讓人忍不住一口接一口。

每片PIZZA上層堆滿牽絲起司拉絲效果一流，奶香濃厚黏住雞肉丁跟墨西哥辣椒片，雞肉丁 juicy 多汁不柴，每一口都辣中帶香、鹹甜交織是一道讓人愛不釋手的料理。

鮮蔬青醬嫩雞捲餅

永和貓境咖啡廳的鮮蔬青醬嫩雞捲餅，是店裡清爽健康又夠味的選擇，薄薄一捲打包滿滿蔬菜跟雞肉，邊吃邊躲貓咪搶食真的是這邊才有的樂趣。

餅皮用薄軟的麵皮或類似春捲皮口感入口輕盈但不黏牙，餅皮微微滲進青醬後變得滑順有光澤，不會硬梆梆或濕軟爛，拿在手上方便分享。

第一口脆爽爆汁，接著青醬在嘴裡散開層層風味，吃到尾段醬汁更多更濃郁，解膩又飽足。

吃東西的時候隨時都會有貓貓會從旁”打擾”，這模樣真的是超可愛。

巴斯克蛋糕

這個巴斯克真的給我印象非常的深！！平常吃到的巴斯克蛋糕頂多就只有類似布丁的口感以及頗重的乳酪味道，但貓境提供的巴斯克蛋糕居然在裡面加入藍莓乳酪，天啊！這根本是直接打中我的心頭好。

重點是這個藍莓乳酪給得相當大方，幾乎跟一般乳酪是1:1的比例捏。雖然沒辦法像一般的巴斯克蛋糕切開後會呈現熔岩狀質感，但我比較偏愛這種偏硬的口感，入口即化不費力，濃郁乳酪味與奶香完美融合，甜度適中完全不膩嘴。

提拉米蘇蛋糕

蛋糕雞底的手指餅乾充分浸潤濃縮咖啡，濕潤有彈性但不鬆散，質地像海綿吸飽液體般柔軟多汁完全沒有乾硬感，蛋糕體上方撒苦可可粉增添微苦收尾，一口下去濕潤蛋糕、滑霜、咖啡三層交織，先甜後苦再奶香，是個成人的口味~但比起提拉米蘇我更愛它們的巴斯克蛋糕拉。

芒果瘋味氣泡癮

我一開始以為這飲品的文字打錯了，但我仔細閱讀後應該是沒錯，喝氣泡水那二氧化碳直衝腦門的時候確實會讓人感覺瘋瘋的。店家使用清爽的芒果果醬搭配氣泡水，很適合在吃完油膩甜點後來上一杯，真的是超級解膩。

熱巧克力

寒冷的冬天肯定不是每天都想喝冰的吧！這邊也有暖暖的熱巧克力，如果想喝點暖暖胃又可以配甜點的話，就可以選擇熱巧克力～

精釀比利時啤酒

在永和貓境是可以點的到啤酒的，想要在貓境享受大人的夜晚也是可以的喔！

※開車不喝酒、喝酒不開車，未成年請勿飲酒

今天喝到的是草莓精釀啤酒、蜜桃酸啤酒。草莓精釀啤酒比較偏甜口，一不小心就會喝完喔！

蜜桃酸啤酒是Dong非常意外的一款啤酒，一次愛上耶～蜜桃味道之外帶著一種類似青梅或酸梅的酸感，加上啤酒花的底蘊，讓整個啤酒變得相當有層次，氣泡的口感又可以透過這種味覺變化顯得更有深度，是一款相當耐喝的啤酒！同時他也不會太過甜口，水果香氣很迷人，真的超級喜歡！

頂樓遙控挖土機玩沙場

在來這間貓境咖啡前我們有先爬店家的FACEBOOK介紹說，餐廳內有一處可以玩遙控挖土機，但我從1樓往上爬到3樓都沒見到，詢問店員才知道原來這個大朋友愛玩的挖土機區域在餐廳4樓樓頂，根本是I人的秘境，專為想找寧靜角落放鬆的人設計，像個私人療癒基地；四樓環境安靜私密燈光柔和，保留日系簡約風格的木質元素與綠植，遠離樓下喧鬧，空氣清新無異味，適合下班後獨自喘息或小聚，坐著看書喝咖啡時光超慢活。

在這片秘境內除了有大片沙土區還有多隻真鱷龜缸，觀察牠們緩慢爬行動態很療癒，還設超多遙控挖土機、怪手模型可玩，像是迷你沙坑遊樂場，互動性高但不吵鬧，去前需告知店員才能上樓，避免打擾鱷龜。

2026貓境貓咪年曆熱賣中

貓境最迷人的地方就是有那一整群挪威森林貓的存在。

店內大概有二十隻長毛貓，顏色從經典的灰白、棕虎斑，到橘色、三花都有，每一隻都毛量爆棚，走路尾巴一甩，整隻像披著斗篷在店裡巡邏牠們大多數的性格偏溫馴親人，想要一進門就被貓包圍絕對要來這邊體驗看看。

而且只要你坐下來時間久一點，很容易就會有幾隻默默靠近你，把你當成臨時貓枕頭或路邊休息站，看到貓貓這麼安心放鬆，自己緊繃的心情也跟著放鬆。

貓境的貓貓跟人的互動性真的算蠻高的，隨時都保持超高的好奇心，就連DONG穿得帽T繩子垂落時，超親人的貓貓直接好奇心大增自己跑過來觀察。

店家對貓咪的介紹也蠻用心哦！店家會在社群平台上分享貓咪的名字、個性小故事；有的被說是驕傲女王，有的是撒嬌擔當，有的是安靜觀察員，看久了會有種「這群貓好像真的在這裡生活很久」的真實感，而不是只是被擺出來逗客人，這麼可愛的貓咪出了年曆真的捨得不支持一下嗎？

就連店內的貓貓都親自下海推薦年曆了，這麼可愛真的不支持一下嗎？

貓境

地址：234臺灣永和區仁愛路106號

時間：日 一 二 三 五 六 11:00-21:00

電話：02 2923 3057

評價：★★★★★

備註資訊：週五經營至23:00（週四公休，國定假日營業時間以粉專為準）

文章來源：D&W黑白雙搭 FB：D&W黑白雙搭

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康