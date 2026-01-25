天氣好就出門！「2026 台北5大可野餐公園」懶人包1次看

每逢晴朗假日，許多人都在找一個能讓孩子跑跳、朋友聚在一起，又不需要太多準備的去處。「公園野餐」正是最輕鬆的選擇之一。只要帶著野餐墊與簡單餐點，就能把戶外行程安排得自在又彈性。2026 年精選 5 座台北市適合野餐的公園，依照地理位置由南到北整理，無論親子同行或朋友相約，都能照需求快速選擇，尤其天氣好的時候，選一座合適的公園就能完成一次成功的假日戶外安排，一起來瞧瞧吧！

位於台北市南側的大安森林公園，是不少家庭與朋友聚會的固定名單。園內草地廣闊、遮蔭多，動線清楚，假日可見大量野餐人潮卻不顯擁擠。兒童遊戲區、步道與洗手間配置齊全，對親子族群來說特別方便，是臨時起意也不容易失誤的野餐地點。

大安森林公園示意圖。本報資料照片

榮星花園公園｜在地型、低干擾的野餐空間

往北來到中山區，榮星花園公園是較少觀光客的在地公園。草地維護良好、環境單純，適合鋪墊坐下用餐，孩子也能自在活動，不需時刻注意人來人往。對不喜歡熱鬧、希望安靜野餐的家庭與朋友來說，是相當實用的選擇。

榮星花園是北市首批「共融式遊戲場」的公園之一。 記者張世杰／攝影

花博公園｜野餐結合市集與展覽

花博公園腹地廣大，草地選擇多，假日經常搭配市集或展覽活動。野餐之餘還能順路走逛，行程變化性高，特別適合朋友聚會或多組家庭同行。園區空間分散，即使人潮較多，也能找到適合鋪墊的區域。

今天白天溫度持續回升，各地為多雲到晴天氣，民眾把握好天氣，到圓山花博公園享受陽光。記者林伯東／攝影

迎風河濱公園｜先奔跑再野餐的放電路線

迎風河濱公園位於河岸地帶，適合安排「活動型野餐」。孩子可以騎腳踏車、放風箏，朋友也能散步運動後再找草地坐下休息。河岸視野開闊、午後風勢涼爽，是體力消耗型行程的好搭配。

緊鄰基隆河的彩虹、美堤、觀山和迎風河濱公園，都可清楚觀賞台北101跨年煙火秀。 圖／北市水利處提供

大湖公園｜景色取向的湖畔野餐地

最北端的大湖公園，以湖景與環湖步道著稱。草地分布較為分散，適合帶輕食簡單野餐，不追求大型活動。步道平整、安全性高，對親子與長輩同行都相當友善，秋冬季節景色變化也為野餐增添不少看點。

▲內湖大湖公園是親近自然、放鬆身心的好去處。 圖：台北市政府觀光傳播局／提供

