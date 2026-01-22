貓奴衝信義區！2026花IN台北「巨型喵喵+超巨百合花」療癒現身 朝聖打卡「春之幻境溫室」再抽限量紀念品

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／台北市市政府工務局公園路燈工程管理處提供
圖／台北市市政府工務局公園路燈工程管理處提供

2026「花IN台北」年度最萌代言人現身！超可愛「喵喵」即日起降落台北市政府廣場，巨型氣偶、紙雕藝術拍好拍滿。不光追花，貓奴也要衝打卡囉！

圖／台北市市政府工務局公園路燈工程管理處提供
圖／台北市市政府工務局公園路燈工程管理處提供

即日起至3/1，2026「花IN台北」與人氣插畫家A ee mi老師合作，派出園丁隊長「喵喵」現身北市府東南角廣場，特別設置了「春之幻境溫室」限定展期的藝術裝置，巨型喵喵氣偶與橘紅色百合紙雕花藝，為城市一角增添歡快療癒感。

圖／台北市市政府工務局公園路燈工程管理處提供
圖／台北市市政府工務局公園路燈工程管理處提供

圖／台北市市政府工務局公園路燈工程管理處提供
圖／台北市市政府工務局公園路燈工程管理處提供

而橘紅色百合紙雕花藝作品則是由「LI PaPer ART紙雕藝術工房」王莉陵老師操刀，純手工打造超現實尺寸的「巨型橘紅百合花」，象徵熱情、歡愉與朝氣蓬勃。

圖／台北市市政府工務局公園路燈工程管理處提供
圖／台北市市政府工務局公園路燈工程管理處提供

圖／台北市市政府工務局公園路燈工程管理處提供
圖／台北市市政府工務局公園路燈工程管理處提供

此外，3/1前，只要和「春之幻境溫室」期間限定藝術裝置合照打卡，上傳社群並完成指定步驟就有機會抽中「花IN台北・城市漫遊包組」限量紀念品，詳情請見「公園新花漾」FB粉絲專頁。

2026「春之幻境溫室」期間限定藝術裝置

展示期間：即日起～2026/3/1

地點：台北市市政大樓東南角廣場（近松智松壽路口）

