貓奴衝信義區！2026花IN台北「巨型喵喵+超巨百合花」療癒現身 朝聖打卡「春之幻境溫室」再抽限量紀念品

在台北東區這個美食一級戰區，想要找到間好吃、夠份量、CP值又高的燒肉店，需要一點功力對吧？尤其辛苦工作一整天，下班後就想吃點好料，徹底放鬆一下！最近，我發現了一間藏身在東區巷弄裡的寶藏燒肉店，主打豬肉和雞肉的無菜單料理，份量真的超豐盛，還有傳說中的招牌烤半雞，以及讓人一喝上癮的神泡達人店啤酒，光是聽到這些，是不是已經口水直流了呢？就讓我帶大家深入探訪這間讓人一吃就愛上的～燔之亭燒肉場。

2026-01-21 16:29