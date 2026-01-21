台北美食一級戰區「無菜單料理」！夠份量「豬雞烤肉饗宴＋招牌烤半雞」超滿足

在台北東區這個美食一級戰區，想要找到間好吃、夠份量、CP值又高的燒肉店，需要一點功力對吧？尤其辛苦工作一整天，下班後就想吃點好料，徹底放鬆一下！最近，我發現了一間藏身在東區巷弄裡的寶藏燒肉店，主打豬肉和雞肉的無菜單料理，份量真的超豐盛，還有傳說中的招牌烤半雞，以及讓人一喝上癮的神泡達人店啤酒，光是聽到這些，是不是已經口水直流了呢？就讓我帶大家深入探訪這間讓人一吃就愛上的～燔之亭燒肉場。

台北東區聚餐推薦 燔之亭燒肉場怎麼去？

燔之亭燒肉場的位置非常方便，就在熱鬧的台北東區，搭乘大眾運輸工具就能輕鬆抵達，捷運搭乘板南線在忠孝敦化站下車，從2號出口出來後，過市民大道，或是坐松山線小巨蛋站，3號出口出來沿著巷子走，都約步行10多分鐘就能看到超低調，充滿日式氣氛的大門。如果開車前往，附近有市民大道地下停車場或一些私人停車場，不過東區車位比較難找，建議還是搭捷運來最方便，也能盡情享受啤酒，記得喝酒不開車，開車不喝酒喔！

燔之亭燒肉場食況小短片

準備大口享用燒肉無菜單料理之前，先來欣賞阿一一剪輯的動態影片，集合燔之亭燒肉場的高CP質好菜，大塊好肉、香酥烤半雞和精緻好菜，全都在這段小影片中與大家分享！

店內環境與用餐氛圍：舒適放鬆，享受燒肉的微醺夜

很高興這次能獲得邀約來場幸福饗宴，他有提供線上訂位服務，想吃非常方便，一踏進燔之亭燒肉場，就能感受到一股溫暖又帶點日式居酒屋的氛圍，特別設計了一個打卡牆，配上很有fu的文字，可以輕鬆拍出IG美照。店內的裝潢結合木質調和工業風，搭配暖黃色燈光，營造出一種舒適的用餐環境。座位有適合情侶約會的雙人座，適合朋友聚餐的多人長桌和一人獨享的板前座位，即使是下班後的小酌，或是週末與三五好友的歡聚，這裡都非常適合！

如果想要更有隱私感，餐廳特別規劃了一個簡約氣氛的舒服包廂，有獨立空調、放置大衣的櫃子，還有木門可以拉起來，而且低消只要5000元，可以盡情跟親朋好友開心談天，大口吃烤肉。

燔之亭燒肉場菜單menu：無菜單的驚喜，CP值爆棚

燔之亭燒肉場最特別的處，就是他們採無菜單料理形式，餐點包含雞、豬、牛三種肉肉一次享，以及開胃菜、健康野菜、湯品、飯食、甜品和飲料等豐富好菜，這點真的超吸引人，因為每次去都能期待不同的驚喜，感覺就像是拆禮物一樣。

相對於一般燒肉店多以牛肉為賣點，這裡反而主打豬肉和雞肉（若不吃牛，其中的牛肉也能改成其他肉類），主廚會根據當天最新鮮的食材，為你搭配出最豐盛的燒肉饗宴，能吃到很多少見的豬肉部位，而且一人只要980元+10%，也沒有限定每人都要點（用餐低消一人為600元），兩人來可以點一份無菜單料理再來個店內招牌，套餐價優惠的烤半雞，或搭配想吃的單點肉肉就可以吃很飽。

老闆知道大家烤肉功力不一定很好，都會懶得自己烤肉，所以由專業的老闆和員工在廚房幫大家料理好肉，完全不用擔心吃完會沾到滿身煙味或肉味，可以舒服的大口吃肉肉，真的太幸福了～

接下來好菜陸續上桌，一盤接一盤把桌子擺得滿滿滿，想說份量這麼多應該是兩人份，跟店員確認才知道居然是一人份，滿滿大塊好肉能一次補充優質蛋白質，很適合常運動要長肌肉的我，我們光吃一份無菜單料理和烤半雞就吃超飽的，邊吃邊想老闆這樣賣不用賺錢嗎？CP值真的太高了，完全是小資族也能享受的奢華！

神泡達人店啤酒，燒肉絕配！

吃燒肉怎麼能少了飲料呢？除了原本套餐附的無酒精飲料(可樂、烏龍茶、可爾必思、氣泡飲任君挑選)，還可以加價換成必喝的生啤酒，要知道燔之亭燒肉場可是厲害的「神泡達人店」！這個是類似米其林，每年都有三得利啤酒的秘密客來評比，通過才能獲得認證。

這裡的生啤酒，泡沫綿密細緻，口感滑順，麥香和酒香都很濃郁，而且冰涼的溫度恰到好處，搭配著充滿油花的燒肉一起享用，真的超爽快的啦！那種大口吃肉、大口喝啤酒的暢快感，簡直是人生一大享受，如果你是啤酒愛好者，來這裡絕對不能錯過這杯神級生啤酒，酒國英雌非常滿意（不喝酒的我點了蜜桃氣泡飲，也相當大杯，喝起來果香甜度自然，一整個透清涼）！

無菜單料理的驚喜：主廚的私房搭配

先以清爽開胃菜揭開這場美食饗宴的序幕，餐點擺盤都相當精緻，還沒吃光看就很滿足，這次吃到雞里肌配小黃瓜和充滿日式滋味的味噌雞肉，鮮美的雞肉遇上清脆爽口的小黃瓜，不但涮嘴又開胃，讓人更期待接下來的好肉大餐～

雞橫膈膜／雞頸肉

雞肉三品讓你一次吃到橫膈膜、雞頸肉和七里香三種不同部位，雞橫膈膜是包覆雞隻胸腔和腹腔之間的一層薄膜肌肉，被老饕視為雞肉中的鮑魚是比較難吃到的稀有部位，口感Q彈有嚼勁，帶有油脂，烤過後咬下去吃香的。

雞頸肉保留一點雞軟骨的部位，吃起來有彈性中帶點脆度，每種肉品都處理得恰到好處，直接吃就很讚，也能依喜好自由搭配蒜末、柚子胡椒、油蔥等不同調味料，想要增加辛香或清爽一點任君挑選。

七里香

七里香就是傳說中的雞屁股，其實我沒有很愛，但燔之亭燒肉場處理得非常好，咬下去只有那迷人的油脂香氣，越咬越香，邊吃再來杯啤酒，只有「滿足」兩個字可以形容。

眼鏡肉、枕頭肉

接下來換豬肉上場，第一次吃到，名字很令人好奇的眼鏡肉和枕頭肉，一隻豬只有一到二塊非常稀有，直接豪邁厚切，讓你可以大口爽快吃肉，眼鏡肉嫩中帶脆，枕頭肉細緻柔嫩，肉質皆屬於油脂較少，風味清爽，吃完會讓人超驚喜，原來豬肉也能如此清甜爽口，直接細細品嚐或搭配油蔥增添香氣都超棒！

豬五花菜包肉

再來個韓式風味的豬五花菜包肉，烤到表面金黃酥脆，油脂的香氣瞬間爆發，但吃起來卻一點也不油膩，反而帶有Q彈的口感，加上夠味韓式泡菜、蒜片和青翠生菜一起大口放入嘴裡，肉香交織著酸辣多汁，超級涮嘴！

牛橫膈膜

套餐中特別放入一道牛肉，讓你一餐可以吃到牛、豬、雞三種肉，這次是比較少見的牛橫膈膜，灑上增添香氣的白芝麻，幾年前有在東京吃過，肉質相當柔軟多汁，調味走夠味的濃厚路線，一口肉，一口啤酒正正好，爽快啦！

有機野菜／飽腹飯食

除了大口吃好肉，還有健康有機野菜和讓你吃飽飽的飯食，每次來吃的菜色和口味都會變化，這次來野菜是清新的酸酸煮番茄，加上雞湯和味噌調味充滿日式風，飯食使用了有彈性的雞頸肉，加入花椒帶點麻婆豆腐的調味，香辣帶勁，即使前面已經吃了滿滿好肉，還是讓人滿足的大口吃！

美味手作湯品／燔燔特選甜品

暖心好湯和幸福甜點也不會少，湯品是鮮味滿點的蜆湯，沒有太多的調味，只滿滿蜆的鮮，讓你在溫暖中補足HP，甜點是帶點微焦的誘人烤年糕，咬下外酥內Q，咀嚼中能感受舒服的米香，加上濃郁焦糖醬超滿足，全部吃下來，身心都獲得療癒阿～

鎮店之寶：招牌烤半雞的誘惑

最後還有壓軸，來燔之亭燒肉場必點的招牌烤半雞，一上桌前還有特別的儀式，先送上神秘寶箱，開啟一瞬間會散發白煙，超浮誇的～那金黃油亮的外皮，散發著誘人的香氣，就已經讓人食指大動了。

店員會幫忙將烤好的半雞切塊，用兩種不同調味，一雞兩吃。先吃個原味，一口咬下，外皮烤得很香酥，裡面肉質也保有肉汁，調味也很棒，鹹香適中，直接吃就很讚，搭配特製辣粉增添辛香更夠味。

二吃加入了番茄和蒜片等南洋風調味，口感更加濕潤，多了酸辣又是不同滋味，讓我們不自覺的一口接一口，也全部都一掃而空～

阿一一用餐心得：真誠推薦，值得再訪

沒想到超低調的外觀居然藏了大大驚喜，從踏進店裡的那一刻，就能感受到店家的用心。店員的服務態度都非常好，好肉由專業的老闆直接幫忙料理，我們只要輕鬆大口吃，超享受的～

燔之亭燒肉場的無菜單料理模式，不僅充滿驚喜，更確保了食材的新鮮和品質，而且份量超足夠，光一人份就很夠吃，搭配神泡級綿密啤酒，簡直是絕配！無論是想找個地方好好吃肉、大口喝酒，或是想體驗驚喜的無菜單料理，這裡都是你的好選擇，推薦給所有愛吃燒肉的朋友們，我已經在想下次要帶哪些朋友來吃了，哈！

地址：台北市松山區延吉街30巷4號

電話：02-2579 0809 (15:30～專人接聽)

營業時間：18:00-23:00

線上訂位

