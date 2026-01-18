台北必去！ 這些餐酒館真的很會，約會、慶生、聚餐都適合

【FunTime小編群】台北旅遊全攻略整理了各種台北主題美食，而越來越熱門的餐酒館當然不能少！不少人喜歡下班後和朋友到餐酒館小聚，超愛到處探店的FunTime小編也不例外，但是台北的餐酒館真的超級多，一個不小心就會踩雷！經過小編在台北闖蕩多年、踩了不少雷後，幫大家整理了台北必去的餐酒館，都是小編的心頭好，更是精選中的精選，趕快一起看下去吧！

【科技大樓站】立秋 Li Chiu

立秋可是近期台北人氣超高的餐酒館，無論朋友聚餐還是情侶約會都可以來這裡！店面不大，2到4人用餐剛剛好，提供現代和傳統結合的歐陸料理，每道菜都能看出不同的巧思，而且菜單經常調整，每次都有驚喜，而其中最讓人為之陶醉的就是爐烤鑲餡全雞，採用桂丁土雞烤製而成，肉質軟嫩還有滿滿的肉汁，連雞胸肉都嫩到不行！調味恰到好處，不會過鹹也沒有過多的香料味，光是這隻雞就值得來這間店一趟，再開支紅酒搭配真的不要太幸福～

小編小提醒：爐烤鑲餡全雞需於3天前預定且每日限量喔～

必點推薦：爐烤鑲餡全雞1,780-1,980元

營業時間：17:30-23:00（週六日12:00-15:00有營業、週一公休）

交通方式：搭乘捷運至「科技大樓」站，再步行約14分鐘。

地址：台北市大安區辛亥路二段171巷9號

【行天宮站】VERO小酒館

有別於一般餐酒館，VERO小酒館從下午就開始營業，舒適且溫馨的木質空間令人感到放鬆，下午來杯咖啡，晚上就能直接開始小酌，餐點多採義大利菜系，再加上創新製法，令人驚豔，其中季節生魚片／老虎奶醬汁絕對是必點，醃漬生魚因為檸檬酸與蛋白質而碰撞出的新口感，搭配酸辣的老虎奶醬汁 ，清爽又開胃，而且VERO小酒館的老闆超會選酒，別忘了請老闆介紹一支好酒來搭配美食喔～

必點推薦：季節生魚片／老虎奶醬汁380元

營業時間：14:00-17:00、18:00-22:00（週一二公休）

交通方式：搭乘捷運至「行天宮」站，再步行約9分鐘。

地址：台北市中山區松江路362巷85號1樓

【信義安和站】紅皇后川酒·Red Queen Bistro

如果你喜歡喝調酒又愛吃川菜還愛吃辣，那就絕對不能錯過紅皇后川酒！打破中菜和調酒的隔閡，兩者融合得非常好，椒麻口水雞和乾扁四季豆等基本菜都非常優秀，其中是老皮嫩肉和芙蓉水煮牛最讓人驚豔！老皮嫩肉看似平平無奇卻吸滿了高湯精華，一入口就會爆汁，而芙蓉水煮牛的芙蓉豆腐將水煮牛本身的油膩感消除外還多了一股清香，讓人難忘～他們的菜量不小，適合一群朋友聚餐，才能多點幾樣來吃！

必點推薦：老皮嫩肉320元、芙蓉水煮牛560元

營業時間：11:30-14:00、17:30-00:00

交通方式：搭乘捷運至「信義安和」站，再步行約11分鐘。

地址：台北市大安區樂利路11巷32號

【信義安和站】PICO PICO

PICO PICO是少見的祕魯菜餐酒館，店員會非常仔細的介紹每道料理，可以感受到他們的用心，想跟朋友們一起探索新美食真的是再適合不過了！其中最讓小編驚豔的是炙燒慢燉章魚，在切開第一刀時，它就完全打破「炙燒加章魚等於偏硬」的印象！口感軟嫩彈牙且帶有炙燒的香氣，而特製醃料烤半雞也值得推薦，雖然不是走超嫩路線，但是外皮酥脆、肉質鮮甜，相當美味，推薦給喜愛異國料理的朋友～

必點推薦：炙燒慢燉章魚380元、特製醃料烤半雞850元

營業時間：16:30-23:00（週一日公休）

交通方式：搭乘捷運至「信義安和」站，再步行約8分鐘。

地址：台北市大安區安和路一段102巷28號

【忠孝復興站】JAPOLI義大利餐酒館

JAPOLI雖然是「義大利」餐酒館，但它其實充滿日本風，餐點的口味也會偏甜一些，店內氣氛歡樂、空間也比較明亮，很適合家庭聚餐。餐點中小編最推薦拿坡里坦義大利麵，也就是一般大家說的日式拿坡里義大利麵，看起來很普通，卻讓人在入口的那一瞬間會心一笑，不只酸酸甜甜的，還因為加了奶油所以更加濃郁，加上蝦仁、培根、青椒和洋蔥等配料增添了不少口感，雖然是小朋友的口味，但是搭上一杯白酒又何嘗不是大人的小確幸呢！

必點推薦：拿坡里坦義大利麵（小份）330元

營業時間：11:30-22:30

交通方式：搭乘捷運至「忠孝復興」站，再步行約3分鐘。

地址：台北市大安區忠孝東路四段49巷2號 B1F

【忠孝敦化站】PS TAPAS 西班牙餐酒館

喜歡或是想嘗試西班牙料理的朋友看過來，PS TAPAS 西班牙餐酒館一定不會讓你失望，他們的西班牙燉飯非常優秀，因為是現點現做的，所以每次都要等30分鐘，但是米粒軟硬適中、香氣十足且調味適中，完全值得等待，另外小編強力推薦點一份西班牙蒜味蝦，除了蝦子超級新鮮外，蒜香油搭配麵包或皮塔真的美味到難以言喻，再搭配一杯酸甜的西班牙白水果酒，絕對能瞬間放鬆下來～

必點推薦：西班牙蒜味蝦320元、西班牙白水果酒780元／壺

營業時間：12:00-16:00、17:00-22:00（週五六營業至00:00）

交通方式：搭乘捷運至「忠孝敦化」站，再步行約4分鐘。

地址：台北市大安區安和路一段21巷19號

