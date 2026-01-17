台中在地人從小吃到大！ 人氣老字號「台北花枝羹甜不辣」近第五市場 必點花枝羹麵、甜不辣

說到台中第五市場，除了知名的紅茶與蚵仔粥，還有一間飄香多年的老店，是許多台中人從小吃到大的台式下午茶，這間台北花枝羹甜不辣雖然掛著台北的名號，卻紮紮實實地在台中深耕多年。每到用餐時段，小小店面總是被饕客包圍，那種簡單卻不平凡的古早味，正是最迷人的地方。

台北花枝羹甜不辣位置

台北花枝羹甜不辣位在台中西區林森路上，這裡鄰近美食雲集的第五市場，距離國立台灣美術館、柳川景觀水岸步道等台中知名景點也不遠。一週僅營業平日五天，週六與週日是固定公休的 這也讓它成了附近上班族與在地居民的「平日小確幸」。

台北花枝羹甜不辣環境

走進店內，沒有華麗的裝潢，迎接你的是最正宗的台式小吃店氛圍，空間雖然不算大，但整理得乾淨明亮，幾張木質方桌配上經典的綠色塑膠板凳，讓人一坐下來就有種回到家用餐的親切感。

台北花枝羹甜不辣菜單

以前台北花枝羹甜不辣除了花枝羹跟甜不辣外還有賣芋圓，現在只剩下鹹食的部分了，如果愛吃辣的朋友可以試試他們的天下第一辣，是真的很辣唷，不吃辣的朋友可別輕易嘗試唷。

台北花枝粳麵 80元

來到這裡，絕對不能錯過這碗招牌的花枝羹麵，一上桌就能感受到店家的大氣，碗裡鋪滿了鮮白的花枝與扎實的肉羹，讓人看了食指大動。

店家選用的花枝塊厚實且富有彈性，每一口都能吃到海鮮原始的鮮甜與爽脆口感，除了花枝，碗裡還配有手工製作般的肉羹塊，肉質緊實而不乾柴，與花枝形成了一種「海陸雙拼」的滿足感。

羹湯勾芡得恰到好處，呈現迷人的琥珀色澤，湯頭裡加入了些許烏醋與胡椒粉提味，酸香中帶點微辛，再撒上一把香菜點綴，讓整體風味更加鮮明，還有吸附了飽滿湯汁的黃麵條，吃起來滑順Q彈，每一口都吃得到羹湯的鮮美精華，讓人忍不住一口接一口。

台北甜不辣 70元

除了招牌羹麵，這裡的甜不辣更是每桌必點的靈魂配角，滿滿一碗料好實在，淋上店家特製的濃郁醬汁，色澤誘人，讓人一看就胃口大開。

這碗甜不辣裡頭包括口感清甜軟爛的白蘿蔔、油豆腐、丸子及各式各樣的甜不辣，每一種食材都燉煮得入味，卻不失應有的彈性，最靈魂的就是那均勻覆蓋在食材上的米白色甜醬，質地濃稠滑順，鹹甜比例拿捏得恰到好處，與新鮮香菜的清香相輔相成，是整碗餐點的美味核心。

跟糖糖一樣喜歡吃台北甜不辣的朋友，這間一定要趕快筆記收藏！雖然店名叫「台北甜不辣」，但店面其實就在台中，地點就藏身在熱鬧的第五市場周邊，除了濃郁回甘、口感豐富的招牌甜不辣之外，鮮甜Q彈的花枝羹更是內行饕客必點的標配，提醒大家，這間老店一週只營業平日，假日是固定休息的，想嚐鮮的朋友記得挑個平日休假或午茶時段過來，千萬別週末白跑一趟了。

台北花枝肉羹 甜不辣

電話：04-23723727

地址：台中市西區林森路118號

時間：10:30~19:30；假日店休

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

