溫泉美地「礁溪老爺酒店」　人情交織的五感尊榮體驗

對我來說，真正的度假從不是匆匆忙忙，而該是場溫柔的沉澱。當秋風拂過蘭陽平原，捎來微涼氣息，此時總有一股無形引力，將思緒帶至五峰旗山腰上的那處溫泉美地——礁溪老爺酒店。這兒與其說是度假村，更像是我安放身心的山居別院，一本秋風起時必定重讀的浪漫詩篇。

▲寬闊的「野天風呂」景觀泳池， 需穿著泳裝體驗。

▲入住洋式蘭陽平原景觀套房，可俯瞰蘭陽平原景致。





擁晚霞入房，品茶寮靜心

當服務人員遞上那枚手感溫潤的木質房卡時，我微笑著收下。我知道，這不僅是一把鑰匙，更蘊含著酒店的惜物之心。它是由改裝客房浴池汰換下來的檜木邊材，經過細心打磨再製而成，不僅延續了良木生命，也實踐了永續理念。

在飯店人員貼心引領下，推開「洋式蘭陽平原景觀套房」門扉，12坪的空間以「晚霞粉」為主色調，設計靈感源於山間黃昏的溫柔餘暉，搭配木質家具，整體營造出寧靜而放鬆的氛圍。我赤腳踩在地毯上，細看牆面那帶著匠人施作溫度的抹刀紋理，特別使用加入了牡蠣殼萃取物的無毒塗料，體現出無微不至的呵護。安頓好行囊，迫不及待地與友人前往B1「茶寮清泉」。這是酒店專為熟客打造的午茶空間，由侍茶師為我沏上一壺來自嘉義的阿里山烏龍，茶湯金黃透亮，入口帶花果清香，喉韻甘潤。吧台上與玻璃冷藏櫃裡，精緻的西式甜點、小食等自由取用，我選了幾樣小點，靜靜地享受這份專屬於老爺常客的尊榮。

▲茶寮清泉提供入住礁溪老爺11次（含）以上常客免費使用。

▲專人侍奉不同發酵、焙度的烏龍茶品。

▲茶寮清泉可品嘗到多款精緻茶點。

傍晚趁天邊還有微光，我去了趟「洞天風呂」裸湯浴場，空間由溫潤的伊豆石與宜蘭在地的四菱砂岩堆砌而成，質樸而大氣。將自己全然浸入那素有「美人湯」之稱的弱鹼性碳酸氫鈉泉中，任滑膩溫潤的泉水帶走疲憊；晚餐已事先預訂「岩波庭無菜單料理」，讓味蕾跟隨季節的律動品嘗旬味。服務人員如數家珍地分享著每道料理背後的故事，那份對鄉土食材的熱情，讓眼前的味覺饗宴交織著溫暖人情。

▲在洞天風呂沉浸美人湯，感受大自然的饋贈。（圖片提供：礁溪老爺酒店）

▲岩波庭「橄欖牛和牛火鍋套餐」使用香川縣A5和牛，食材因季節變化會有所調整。（圖片提供：礁溪老爺酒店）





退房後的玩樂才開始

隔天清晨，一行人參加了酒店安排的「五峰旗悠遊漫步」活動。跟隨著導覽員的腳步，穿行在涼風拂面的林間步道，往返聖母朝聖地，沿途盡是草木吐露的清新氣息。回到酒店，在「雲天自助餐廳」享用豐盛的中西式早餐時，我刻意忽略咖啡，為的是待會兒回到房間，想親手操作手搖磨豆機，為自己手沖一杯精品咖啡，悠閒地佐窗外蘭陽平原景致。

▲客房內提供1Zpresso手搖磨豆機及咖啡豆，讓住客享受手沖時光。

十一點退房時間悄然來臨，對入住的旅人來說，並不意味著旅程的結束。礁溪老爺最令人稱道的魅力之一，便是退房後依然可以將設施使用到傍晚六點，這份慷慨的時間禮物令人暖心。這回獨旅，我選擇在長廊旁的架上挑本書，隨後窩進懶骨頭沙發裡，讓日光與文字伴我消食；等下午再換上泳衣，投入「野天風呂」景觀泳池懷抱，釋放身心。

▲退房後可挑本好書，在舒服角落與文字獨處。





拜訪聖母的步道健行

若不想早起，也能在退房後自行安排一趟「五峰旗聖母朝聖地」步道健行。在五峰旗停車場泊好車，經過綠水潺潺的得子口溪攔沙壩，循著山徑及指標一路向聖母朝聖地前進。這條路程全長約1.3公里，屬於非常適合我的親民難度，能輕鬆享受空氣中瀰漫的露水與泥土芬芳。20分鐘過去，即可抵達氣氛莊嚴而寧靜的圓頂天主堂，前方展望遼闊。如果體力（腳力）充沛且時間尚早，可續行堂後的聖母登山步道，單程約3小時，挑戰登臨魔王等級的抹茶山。

▲林蔭小徑通往聖母朝聖地，秋日天氣舒爽正好漫步享受芬多精洗禮。





旅宿資訊

礁溪老爺酒店

地址：宜蘭縣礁溪鄉大忠村五峰路69號

電話：03-9886288

網址：https://www.hotelroyal.com.tw/zh-tw/chiaohsi

專案：2025年12月31日前針對60歲以上長者推出「高年級生旅行」專案，預訂3間洋式標準房，每房優惠價9,999元。

備註：1.店家資訊若有變動請以實際提供為準。2.男女裸湯區禁止拍照。





