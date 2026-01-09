快訊

趕飛機不用早起！松山機場周邊高便利住宿指南

松山機場飯店
【FunTime小編群】出國玩搭早班班機但又不想睡機場？本篇將整理松山機場周邊的飯店，無論是搭乘早班、短期商務出差，還是希望減少往返市區與機場的通勤時間，以下幾間都是交通相當便利的選擇，快跟著小編一起看下去吧～

松山機場飯店｜快速導覽＋分類

依照不同預算與住宿需求，將松山機場周邊飯店分為以下兩大類：

➢ 平價住宿：高CP值、交通便利，適合短期停留、商務出差或早班班機旅客

➢ 星級飯店：房型與設施更升級，適合重視住宿品質與舒適度的旅客

松山機場飯店｜平價住宿

預算有限也能住得舒適又方便！以下幫大家精選多間松山機場附近的平價飯店與商旅，主打高CP值、交通方便與基本機能齊全，適合小資族或是搭早班班機想要短暫休息的旅客。

葛瑞絲商旅敦北館

葛瑞絲商旅敦北館 。圖／agoda
葛瑞絲商旅敦北館 。圖／agoda

葛瑞絲商旅敦北館 。圖／agoda
葛瑞絲商旅敦北館 。圖／agoda

葛瑞絲商旅敦北館距離捷運中山國中站、台北小巨蛋站及南京復興站皆步行不到10分鐘即可抵達，無論是要前往松山機場、西門町或台北小巨蛋都相當便利。葛瑞絲商旅敦北館的房型多元，從宿舍床位、1-2 人的小型房間，到配有專屬客廳與簡易廚房的套房皆有提供，而且這間的房價也相當親民，宿舍床位最便宜一晚只要473起喔！

地址：台北市松山區敦化北路216號

交通時間：

1. 步行：約9分鐘

2. 捷運：中山國中 → 松山機場（共1站）

訂房網評價：9.0/10(Agoda)

新驛旅店-復興北路店

新驛旅店-復興北路店 。圖／agoda
新驛旅店-復興北路店 。圖／agoda

新驛旅店-復興北路店 。圖／agoda
新驛旅店-復興北路店 。圖／agoda

新驛旅店-復興北路店距離捷運中山國中站僅步行2分鐘，因此交通非常方便，且距離松山機場僅一站捷運，非常適合需要頻繁進出機場的旅客。新驛旅店-復興北路店是一間非常貼心的飯店，一樓大廳設有 24 小時咖啡吧，提供免費泡麵、飲料、零食與巧克力，讓住宿肚子餓時可以享用，同時提供免費自助洗衣機、烘乾機及蒸氣燙斗等設備，對長期出差或旅行的人特別方便。

地址：台北市中山區復興北路338號

交通時間：

1. 捷運：中山國中 → 松山機場（共1站）

訂房網評價：9.1/10(Agoda)

松山機場飯店｜星級飯店

如果你重視住宿品質與完整設施，這裡整理松山機場周邊的星級飯店選擇，包含健身房、餐廳與舒適客房空間，無論是商務出差或輕度度假，都能享受更升級的住宿體驗。

台北馥敦飯店-馥寓

台北馥敦飯店-馥寓 。圖／agoda
台北馥敦飯店-馥寓 。圖／agoda

台北馥敦飯店-馥寓 。圖／agoda
台北馥敦飯店-馥寓 。圖／agoda

台北馥敦飯店-馥寓是一間位於松山機場附近的四星級飯店，步行約5分鐘即可抵達中山國中站。飯店設施的部分設有健身房、會議室以及空中花園，無論是運動、開會或放鬆休息，都能滿足各種需求。另外，台北馥敦飯店-馥寓還有提供免費精緻的中西自助式早餐，迎賓大廳也供應免費研磨咖啡、熱茶及手工餅乾喔！

地址：台北市松山區復興北路315號

交通時間：

1. 捷運：中山國中 → 松山機場（共1站）

訂房網評價：8.9/10(Agoda)

台北國泰萬怡酒店

台北國泰萬怡酒店 。圖／agoda
台北國泰萬怡酒店 。圖／agoda

台北國泰萬怡酒店 。圖／agoda
台北國泰萬怡酒店 。圖／agoda

台北國泰萬怡酒店同樣是一間四星級的台北飯店，整體住宿品質相當穩定。雖然距離捷運站稍有距離，不過開車前往松山機場僅需約10分鐘，對自駕的旅客來說依然便利。此外，飯店房型空間寬敞明亮，住起來舒適放鬆，而部分房型還能遠眺台北 101，讓入住多了一份城市景觀的享受。

地址：台北市中山區民生東路三段6號

交通時間：

1. 計程車：約10分鐘

2. 公車：945班次：合江街口 → 松山機場（共4站）

訂房網評價：9.0/10(Agoda)

