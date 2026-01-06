快訊

全台急凍還沒完！今晚再探6度低溫 專家：明起1周3波乾冷空氣威脅

115學測數學／命題趨勢轉向「中上難度」穩住基本分 讀懂題目才是關鍵

委內瑞拉總統府暗夜爆激烈槍戰 原因不明

花季最萌代言 巨型「喵喵」現身！炫彩主視覺出爐 「花IN台北」邀「捷」足低碳賞花

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
樂活夜櫻季無論白天或夜晚都能感受櫻花的浪漫風情。　圖：臺北市政府工務局／提供
樂活夜櫻季無論白天或夜晚都能感受櫻花的浪漫風情。　圖：臺北市政府工務局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】2026年台北花季全面升級！今年「花IN台北」以嶄新視覺主題「花 IN 舞動・永續之光」盛大登場，首度跨界與台灣人氣插畫家 A ee mi 合作，將其筆下擁有近10萬粉絲追蹤的療癒系角色「喵喵」 升格為年度代言人。

這場結合迷幻復古風格與綠色永續理念的城市花季，將帶領國內外旅客以最潮、最低碳的方式，深度體驗台北的四季花之美。

▲三層崎<a href='/search/tagging/1013/花海' rel='花海' data-rel='/1013/89807' class='tag'><strong>花海</strong></a>有遼闊的條帶花海景觀。　圖：臺北市政府工務局／提供
▲三層崎花海有遼闊的條帶花海景觀。　圖：臺北市政府工務局／提供

公園處藍舒凢處長表示，2026「花IN台北」的各個花季融合永續理念，規劃了「台北捷運賞花地圖」供國內外旅客按圖索驥參與北市府系列花季活動，地圖內共有7條經典賞花路線。活動從冬末的「台北茶花展」率先綻放充滿優雅懷舊氣質的茶花林，再由「樂活夜櫻季」傍著河景綿延的櫻花道，之後歷史悠久、超過一甲子的「陽明山花季」的繽紛浪漫櫻花林接力登場，還有北投的「三層崎花海」和貓空「樟樹步道花海」讓您感受台北近郊獨有的遼闊景色。

接著是充滿異國風情的「士林官邸鬱金香展」、熱門婚紗拍攝景點的「臺北玫瑰展」與台北春季最 chill 的「台北杜鵑花季」及「花伴野餐」、熱鬧非凡的「竹子湖海芋季及繡球花季」都是不可錯過的賞花重點。還有隨著季節妝點各展區的「台北河濱花海」、年度壓軸最大賞花盛事「士林官邸菊展」，全年賞花無縫接軌。探訪臺北花世界，歡迎搭乘捷運、公車或纜車、或是搭配台北大縱走健行、環騎台北漫遊行程，隨時到臺北市來賞花，並以低碳永續的方式一同來參與臺北花之美。

▲美麗的茶花隧道，是台北茶花展不可錯過得重要觀賞重點。　圖：臺北市政府工務局／提供
▲美麗的茶花隧道，是台北茶花展不可錯過得重要觀賞重點。　圖：臺北市政府工務局／提供

▲2026花IN台北全新視覺，以綠色永續概念傳遞城市與自然共好的願景。　圖：臺北市政府工務局／提供
▲2026花IN台北全新視覺，以綠色永續概念傳遞城市與自然共好的願景。　圖：臺北市政府工務局／提供

公園處園藝管理所補充說明，不只實景花朵賞心悅目，2026「花IN台北」的主視覺設計透過柔和流動的線條與色彩，象徵生態循環與四季更迭，畫面中花朵綻放出溫潤光澤，寓意珍惜自然資源與永續價值。花季佈置規劃以綠色永續為核心，傳遞城市與自然共好的願景，並將與擅長運用鮮豔色彩和美式復古畫風的人氣插畫家 A ee mi合作，藉其筆下對生活與社會議題的深度觀察，將其著名角色「喵喵」化身最萌環保大使，透過其溫暖親切的形象，傳遞珍惜自然資源與城市共好的願景，為「花IN台北」注入可愛又獨特靈魂。

喜愛 A ee mi 創作的「喵喵」粉絲們請注意，2026年1月下旬起，巨型喵喵裝置將現身台北市政府東南角，為粉絲們帶來可愛又新鮮的體驗，是粉絲們不可錯過的打卡熱點唷！

想知道2026「花IN台北」還有更多什麼精彩可期的活動或是環保種花小知識嗎？請鎖定「花IN台北」官網，並隨時關注「公園新花漾」FB粉絲專頁，台北第一手花季消息不漏接，讓美麗花朵豐富你的生活。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

賞花 公園 花海

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

江啟臣登台中大坑步道 誓言打造「旗艦級山林步道聚落」

威剛進擊低碳智慧物流

彰化縣冬季花海全攻略 一次看完12鄉鎮市六大活動日期

台南超萌新地標！巨型柴犬「鹹DOG DOG」攻佔七股鹽山

相關新聞

花季最萌代言 巨型「喵喵」現身！炫彩主視覺出爐 「花IN台北」邀「捷」足低碳賞花

【旅奇傳媒/編輯部報導】2026年台北花季全面升級！今年「花IN台北」以嶄新視覺主題「花 IN 舞動・永續之光」盛大登場，首度跨界與台灣人氣插畫家 A ee mi 合作，將其筆下擁有近10萬粉絲追蹤的

鶯歌不無聊！吃美食、玩陶藝、逛美術館的一日散步路線

【FunTime小編群】講到台灣的陶瓷藝術，就不能不提擁有「臺灣景德鎮」美譽的鶯歌，位於新北市的鶯歌除了保存著上個世紀的建築風韻，更留下許多過去窯廠繁榮光景的痕跡，鶯歌這個地方，見證了台灣陶瓷興盛、沒落及再度復興，這裡匯聚了許多老建築及各式鶯歌美食，趁著週休不妨跟著FunTime小編一起走訪台灣的在地文化吧！

初冬小花海＋新北淡水金色水岸「AH！Q」光雕展

【旅奇傳媒/編輯部報導】在這透著涼涼的冬季，淡水河畔「鴨鴨公園」換新衣了！新北市政府高灘地工程管理處（簡稱高灘處）今年為三重淡水河畔的「鴨鴨公園」設計了一套花海新衣。以「初冬小花海」為主題，目前花朵已

西門町化身冬日潮玩樂園！ 「西門PLAY樂購町」打卡IP布魯斯、榴槤刺蝟 消費滿888再抽iPhone 17

一年一度的「西門PLAY樂購町」近日在台北西門町熱鬧登場，即日起一路展出至115年1月16日。活動串聯捷運西門站6號出口周邊、中華路一段及真善美廣場，於商圈核心地帶設置超過10處以上潮玩與藝術打卡裝置，讓熟悉的街景轉變為充滿童趣與色彩的大型戶外展場，成為冬季最吸睛的城市風景。

「貓咪小公仔」迎賓！ 貓纜貓空站「四季海棠」一出站就看見

【旅奇傳媒/編輯部報導】貓纜貓空站大斜坡近日以色彩鮮明的「四季海棠」為主角，精心種植出「MAO KONG」字樣與具層次的花帶，打造全新的入口視覺意象，成為旅客一抵達就能看見的全新地標。 臺北市政府

慢遊淡水！ 用夕陽、海風與美食迎接年末美好時刻

淡水的跨年和多數城市不同。住在這裡的人都知道：真正的高潮不是午夜，而是傍晚。光落到河面上的那一刻，就是淡水自己的倒數。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。